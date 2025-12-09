Обматерила феминисток и засветилась на видео. Брижит Макрон оказалась в центре очередного скандала
Французские феминистки обрушились с критикой на жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит — в Сети появились кадры, на которых первая леди оскорбляет активисток. Те сорвали выступление актера-комика, которого некогда обвинили в изнасиловании. Подробности — в материале 360.ru.
Почему Брижит Макрон обматерила феминисток
Феминистки прервали стендап-шоу 51-летнего Ари Абиттана — активистки появились на мероприятии в масках с надписью «насильник». В 2021 году актера обвинили в надругательстве над женщиной, однако в 2023-м следователи закрыли дело за отсутствием доказательств.
После этого случая Брижит Макрон пришла на концерт со своей дочерью Тифен Озьер и поговорила с комиком перед его выходом на сцену, сообщил телеканал France24.
«Мне страшно», — заявил Абиттан жене президента.
Та его успокоила.
«Если эти мерзкие ***** здесь, мы их выгоним», — ответила Макрон.
«Макронам пора уходить»
Феминистки в социальных сетях превратили оскорбление в хештэг, многие пользователи поделились им в знак поддержки. В их числе оказалась актриса Жюдит Годреш, которая стала иконой феминизма после обвинения двух режиссеров в насилии над ней.
Тогда артистка была несовершеннолетней. Позже она призвала положить конец такому поведению в культурном секторе Франции.
«Я тоже мерзкая *****», — написала она в Instagram*.
Другая активистка заявила, что женщин глубоко шокировало высказывание Макрон.
«Это еще одно оскорбление в адрес жертв и феминистских групп», — подчеркнула она.
Представители первой леди Франции попытались оправдаться и завили, что таким образом Макрон хотела раскритиковать «радикальный метод» протеста. Депутат Европарламента Манон Обри в соцсети Х написала, что Макронам пора в отставку.
Мы начали с того, что права женщин стали «великим делом пятилетнего срока», а заканчиваем оскорблениями. Супругам Макрон пора уходить.
Манон Обри
депутат ЕП
Скандалы из-за обвинений в изнасилованиях во Франции
В последние годы во Франции вспыхивает все больше скандалов из-за обвинений в изнасилованиях и сексуальных домогательствах в адрес деятелей культуры.
Например, в мае 2025 года Жерара Депардье признали виновным в домогательствах к двум женщинам на съемочной площадке в 2021-м. Он отрицает свою вину.
Эммануэль Макрон в 2023-м восхитился актером и заявил, что тот стал объектом охоты. Президент также отметил, что поддерживает презумпцию невиновности.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.