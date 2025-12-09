Обматерила феминисток и засветилась на видео. Брижит Макрон оказалась в центре очередного скандала

Французские феминистки обрушились с критикой на жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит — в Сети появились кадры, на которых первая леди оскорбляет активисток. Те сорвали выступление актера-комика, которого некогда обвинили в изнасиловании. Подробности — в материале 360.ru.

Почему Брижит Макрон обматерила феминисток

Феминистки прервали стендап-шоу 51-летнего Ари Абиттана — активистки появились на мероприятии в масках с надписью «насильник». В 2021 году актера обвинили в надругательстве над женщиной, однако в 2023-м следователи закрыли дело за отсутствием доказательств.

После этого случая Брижит Макрон пришла на концерт со своей дочерью Тифен Озьер и поговорила с комиком перед его выходом на сцену, сообщил телеканал France24.

«Мне страшно», — заявил Абиттан жене президента.

Та его успокоила.

«Если эти мерзкие ***** здесь, мы их выгоним», — ответила Макрон.