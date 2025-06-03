03 июня 2025 20:49 Лондон послал Москве четкий сигнал: Британия готовится к войне с Россией 0 0 0 Фото: Julia Kilian/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Лондон

Великобритания

Военные

Войны

Россия

Москва

Похоже, Лондон посылает Москве четкий сигнал. Его власти объявили о переходе к состоянию готовности к войне. Военные расходы будут стремительно увеличиваться. Вот так недвусмысленно Британия переводит противостояние, в том числе с Россией, на новый уровень. И относиться к этому легкомысленно не стоит. С другой стороны, милитаризация страны усиливается на фоне острых внутренних проблем и обостряющегося экономического кризиса.

О чем речь? Как заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, готовность к войне станет главной целью армии, так как туманному Альбиону «напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы». Ранее политик объявил о намерении увеличить военные расходы Британии с нынешних 2,3 до 2,5% от ВВП к 2027 году. Целевой показатель в 3% власти планируют достигнуть к 2034-му. Пресс-конференция премьера была посвящена новому стратегическому оборонному обзору Даунинг-стрит. Комментируя его, министр обороны Джон Хили заявил, что в нем изложат угрозы, стоящие перед страной, и рекомендации по их устранению.

Фото: Martyn Wheatley / i-Images / www.globallookpress.com

Кроме того, это станет «сигналом Москве» об укреплении возможностей вооруженных сил и военной промышленности королевства. «Мы знаем, что угрозы возрастают, и мы должны действовать решительно, чтобы противостоять русской агрессии. С новыми ультрасовременными подводными лодками, патрулирующими международные воды, и нашей собственной программой создания ядерных боеголовок у британских берегов мы обеспечиваем безопасность Британии дома и ее силу за рубежом», — заявил Джон Хили. Речь идет о 12 субмаринах класса Astute, а также программе создания новых боеголовок. На это Лондон собирается потратить 15 миллиардов фунтов до конца 2030-х годов. Еще он намерен построить шесть новых заводов по производству боеприпасов, закупить до семи тысяч ракет большой дальности и инвестировать в свою кибербезопасность и запасы вспомогательного оборудования в рамках «усилий по укреплению потенциала своей армии и оборонной промышленности».

Фото: Nono Rico/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Есть нюанс Запад спешно пытается создать новый центр силы вместо Вашингтона. Мировое либеральное лобби получило сильную оплеуху, потеряв контроль над США. Конечно, глобалисты захотят взять реванш и попробуют сместить Трампа при первой возможности. Но готовят вторую площадку — на всякий случай. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Почему? — Для всего мира она все еще в памяти как могучая Британская империя. Плюс Лондон имеет статус одной из столиц мировой финансовой элиты. Поэтому для западного общества, внезапно потерявшего из вида привычный звездно-полосатый флаг, включившийся фонарик с туманного Альбиона вполне может его заменить. Однако с полномасштабной заменой США в качестве военной силы Великобритания вряд ли справится в ближайшие годы.

Фото: Martyn Wheatley / i-Images / www.globallookpress.com

— Причина в расходах? — В том числе. Сейчас им нужно сильно увеличить расходы, чтобы хотя бы сравниться с Францией и Германией. Нужны и техника, и подготовленные люди, и новые базы. Это все вот так, по щелчку пальцев, не появится. Финансовый ресурс у Англии есть, но он в частных руках. Джентльмены-то и в средние века вкладывали деньги в войну лишь тогда, когда рассчитывали хорошенько пограбить после победы. А сейчас это вряд ли получится. — Сами британские военные не в восторге от состояния своего флота. — Именно флот был лицом Британской империи многие века. Относительно экономической и военной машины США англичане сейчас смотрятся не то что бледно — их просто незаметно. И как они собираются исправлять ситуацию, непонятно. Привыкшие к интригам и войне чужими руками махинаторы из Лондона способны на заговор, подлость. Могут пустить пыль в глаза. Но вдруг стать воинами — не выйдет.

Фото: Royal Navy

— Если вспоминать историю, то англичане были сильным противником в прямом бою. — Но это англичане… Сейчас кто пойдет воевать в Британии? Индусы, пакистанцы, арабы? Или, быть может, завезенные в избытке африканцы? Не думаю. Эти ребята уже приучены к халяве, пособиям и к тому, что коренное население Европы им должно во всем. Воевать за то, что достается бесплатно, зачем? Так что, если Англия что-то и планирует в вопросе усиления военной мощи, так это скорее что-то вроде: «Так, давайте соберемся в единый кулак и покажем силу! Вы пойдете воевать, а мы вами немного покомандуем». Вот такое — да, будет в стиле современного Лондона. Но никак не мощная армия, авиация и флот, которые должны взяться просто из ниоткуда. Провал лейбористов У правительства британских лейбористов все не очень хорошо ни в экономике, ни в социальной сфере, ни в плане обеспечения правопорядка и безопасности королевских подданных. Это показали результаты последних местных выборов. Лейбористы их проиграли.

Фото: Lauren Hurley/No. 10 Downing Str / www.globallookpress.com

У их лидера и нынешнего премьера Кира Стармера все не очень хорошо в плане личного имиджа. Шестого июня в Лондоне стартует судебное разбирательство по делу арестованных королевской полицией трех молодых украинцев. Они подожгли личное имущество политика в отместку за то, что тот не заплатил в соответствии с договоренностями двоим из них за оказание сексуальных услуг*, а третий арестованный, постарше, был их сутенером. Судя по всему, в ходе судебных слушаний вскроются крайне пикантные подробности личной жизни премьера. В этой ситуации Стармер и его партия надеются своей воинственной риторикой отвлечь внимание избирателей от своего позора и провалов. Другое дело, что правящие британские лейбористы в своих заявлениях о подготовке к войне с Россией отражают реальные желания тех, кто на самом деле правит Великобританией: банкиров и промышленников, земельных аристократов, давно сросшихся с крупными капиталистами, чиновников, которые сохраняют свои должности при любом правительстве, бюрократов от разведки, армии и флота.

Фото: Martyn Wheatley / i-Images / www.globallookpress.com

Эти готовы воевать с Россией всерьез, поскольку видят в росте влияния нашей страны угрозу неограниченному влиянию на дела в мире банкиров из лондонского Сити и промышленных воротил Ливерпуля и Манчестера. Об этом 360.ru рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик. «Вопрос в том, насколько Лондон способен в одиночку воевать с Москвой. Британцы могут системно нам гадить, организуя руками украинцев или исламистов террористические акты и диверсии. Но воевать против российской армии напрямую у них сейчас недостаточно сил», — пояснил эксперт. То же самое, по его словам, относится и к возможным военным действиям на море и в небе, к силам ядерного сдерживания. Они, если Великобритания выступает в одиночку, никак не сопоставимы с российскими.

Фото: The British Army

Отсюда и накачка военного бюджета, и развитие в ускоренном темпе ВПК, и самая активная роль в агрессии против нашей страны руками украинских неонацистов, поскольку для британских лордов украинцы играют роль пушечного мяса. Поэтому нам не стоит расслабляться и упускать из виду эту угрозу. Надо держать ухо востро, добавил Соловейчик.

В первую очередь надо выявлять британскую агентуру внутри нашей страны, а она, как мы видим, реально есть и нашими контрразведчиками выкорчевывается.

Необходимы более жесткий контроль за всеми связями британских дипломатов и более энергичное и качественное разоблачение на конкретных фактах всех антироссийских действий, всего вранья их политиков, чиновников и журналистов. Против самых оголтелых вводить санкции, вносить в перечень экстремистов и террористов, возбуждать уголовные дела. «Захваченных нашими бойцами в плен бывших в рядах украинских формирований наемников из числа британских подданных судить по нашим законам без права на УДО или включение в списки для обмена. Каждый, кто пошел против России, особенно с оружием в руках, должен рано или поздно получить то, что заслужил, чтобы возмездие стало неотвратимым!» — отметил Владимир Соловейчик. И, самое главное, нам всем надо в меру сил укреплять обороноспособность и государственную безопасность страны, помогать в защите правды от британской, украинской, иной лжи. Это в условиях ведущейся по лондонским рецептам информационной войны против нашей страны крайне важно. Таким и будет лучший ответ на воинственные планы Даунинг-стрит. *ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.