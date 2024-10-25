Сегодня 16:09 БРИКС и конец доминирования стран, у которых нет своих ресурсов Публицист Миронова: ресурсы Глобального Юга оказались дороже технологий Запада 0 0 0 Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Саммит БРИКС 2024

В Казани завершился саммит БРИКС, в нем участвовали делегации 35 стран. Двадцать два государства прислали своих первых лиц. На встрече присутствовали лидеры Китая, Индии, Турции. Это мало похоже на изоляцию. А если проанализировать финальное фото делегаций после встречи формата «аутрич», становится понятно: в мире закончилась эпоха диктата Запада, который присвоил себе лидерство и моральный авторитет, внушая, будто обладает самым ценным — технологиями, финансовым инструментом, научным потенциалом. Но история развития БРИКС показывает, что финансовые инструменты и технологии — это возобновляемые и воспроизводимые ресурсы, а настоящую твердую ценность имеют нефть, газ, лес, алмазы, бриллианты, удобрения и рабочие руки.

Нелепая судьба Интересная вечером была лента новостей в Telegram: фото с закрытия саммита БРИКС, коллективное фото лидеров стран, приехавших в Казань. И тут же — эмигрантские драмы. В одном ролике девушка рассказывает, как всю жизнь мечтала уехать из России, а в 2022 году поняла, что пора, потому что она, разумеется, не хотела быть запертой в нищей стране, медленно погружающейся в Средневековье. При этом ревет горючими слезами, и явно не от счастья. Оказалось, в Европе все дорого, работу без блата не найти, перспектив нет, почта не работает, к врачам не попадешь. Уехала она в Испанию. Другая девушка оказалась во Франции. История та же: она знала, что Россия обречена на нищету с изоляцией, поэтому захотела уехать. Судьба нетривиальная: побившись о стеклянный потолок свободного общества, девушка пошла в… проститутки. На фоне репортажей из Казани эти жертвы ЛОМов смотрятся очень трагически.

Фото: Yao Dawei/XinHua / Global Look Press

ЛОМы — лидеры общественного мнения. У которых в 2022 году общественный вес оказался высок, а аналитические способности — низкие. Они насоветовали своей аудитории бежать, убедив доверчивых читателей в том, что страна с самыми большими природными ресурсами и ядерным арсеналом обречена на нищету и надо устраиваться на Западе, где никаких ресурсов нет.

Интересно, каково этим ревущим эмигранткам, этим новоиспеченным проституткам смотреть репортаж с саммита БРИКС, на котором договаривались о будущем лидеры десятков стран, в совокупности обладающих богатейшим запасом ресурсов.

Гипноз и сила убеждения Мы все давно свыклись с мыслью, что миром правит «коллективный Запад». Я долго думала, что этот Запад объединяет, кроме культорологической общности и превалирования белой расы. На каком основании мы включаем в страны Запада те или иные государства, например Японию. Додумалась! Ведь «коллективный Запад» — это богатые страны, у которых почти ничего нет в плане ресурсов. Даже нефтегазовые запасы США или Норвегии — ничто для мира. Самая богатая по ресурсам страна Запада — Канада, и то ее богатства скромные по нашим меркам. Запад объединяет одна деталь: их достаток кроется в технологических и научных ресурсах. Сколько я себя помню, нам объясняли, что это стоит дороже газа, нефти и прочего сырья. Что инженерно-технический потенциал, банковскую систему нужно взращивать столетиями. Что Apple и Microsoft стоят дороже всей нашей нефти. Я помню на уроках экономической географии в школе: «Дети, усвойте, у Америки есть главное — технологии!»

Нас обманывали! Ну или вводили в заблуждение. Возможно, это мантра о бесценности технологий как ресурса придумывалась в бункерах Силиконовой долины (да-да, я знаю, что она Кремниевая, но у нас так говорить не принято). Чтобы загипнотизировать нас, принизить нашу самооценку и повысить собственную значимость. И чтобы заставить нас подешевле продавать свои ресурсы. Мол, куда вам, ванькам, у нас «Маки» делают, а у вас только и есть, что нефть, газ, лес, алмазы, торф, уран и пресная вода.

И мы так жили. И верили, будто «Макбуки» главнее нефти. 2022 год все разъяснил. Мир вдруг стал с изумлением узнавать, что технологии, наука и даже финансовая система — ресурсы возобновляемые. Более того, они воспроизводимы. Технологии и знания можно купить, подсмотреть и попросту украсть.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

Опыт Китая показал, что технологии не стоят ничего. Еще в 90-х он ходил по рисовым полям с деревянной сохой, а теперь освоил все американские технологии. А опыт ОАЭ, к примеру, прямо сейчас демонстрирует, что и научный потенциал не безусловная ценность: его можно перекупить, как это сделали арабы. А Африка покупает достижения у нас. Промышленные достижения тоже не могут быть бесценными: уже несколько стран подкопили и заказали АЭС.

Вода и уголь важнее айфонов и SWIFT Внезапно мир выяснил, что по-настоящему бесценны лишь невозобновляемые и тяжело возобновляемые ресурсы. Что, как при наших бабушках, цену имеют нефть, газ, сталь, уголь, драгоценные металлы, камни, а еще вода, древесина и население. Все то, чего у Запада, как назло, нет, а у нас и того самого Глобального Юга — есть.

Это оказалось главным, а не технологии Apple, не Visa и Mastercard и даже не SWIFT. Все, кому надо, научились делать компьютеры более или менее. Вместо Visa мы быстро сделали МИР, аналоги SWIFT существуют давно. Лекарства? Пожалуйста, Россия делает дженерики. Индия лечит полмира своими дженериками.

Из топ-4 самых дорогих лекарств в мире Россия создала дженерики: аналог «Спинразы» зарегистрировала у нас компания «Генериум», аналог «Рисдиплама» готовится к выходу на рынок в 2025 году. Если для того, чтобы ради права закупать по огромным ценам лекарства, нужно отказаться от национального достоинства и плясать под чужую дудку, то рано или поздно просто украдут или срисуют секреты производства. Ну, или сами придумают аналоги не хуже. Не будет никакой изоляции России. Трудно оценить реальный вклад нашей страны в этот процесс, но именно Россия, безусловно, смогла развернуть мир к новому положению дел, в котором значение каждого государства потихоньку приводится в соответствие с наличием у него действительно ценных невозобновляемых ресурсов.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

Два года назад я написала о том, что, кажется, СВО подтолкнула эпоху голодранцев к закату. Ведь так и было: долгое время мировое лидерство сохраняли страны, у которых по-настоящему ничего нет. Причем они претендовали не только на экономическое, но и на моральное превосходство, брались судить, кто прав в тех или иных конфликтах, кому чья земля принадлежит, кто может воевать, а кто должен быть стерт с лица земли авиацией. Понемногу, очень медленно, мир в XXI веке начал меняться. А в 2022 году будто бы прорвалось: вдруг стало понятно, что у этих лидеров на самом-то деле ничего нет. Их мощь строилась на силовом или с помощью хитрости отъеме ресурсов у бедных стран, на колониализации. Чуть окрепли африканцы, латиноамериканцы, индусы с пакистанцами — и все, у Запада почти ничего и не осталось. Есть мощные финансовые системы перегонять деньги с материка на материк, но не на чем эти деньги делать.

Фото: Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после заседания глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в Казани. Григорий Сысоев Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / РИА «Новости»

Кому стоять с протянутой рукой Мы живем в уникальное время, когда, кажется, потихоньку, хотя бы в самом главном, все встает на свои места. Голодранцам — голодранцевое. Тем, у кого есть ископаемые, леса, пресная вода, — перспективы. Научиться делать компьютеры, обслуживать АЭС, обучать врачей, обуздать коррупцию куда проще, чем заполучить себе в страну хотя бы маленькое пресное озерцо или одно месторождение газа. Так что, скорее всего, мы сейчас наблюдаем формирование новой мировой элиты. Страны, у которых все есть, отворачиваются от стран, у которых ничего нет.

Едва ли не все страны, чьи лидеры уехали вчера из Казани, еще 30 лет назад смотрели на Запад в позе просителей. В том числе Россия. А теперь все меняется. То ли обстоятельства сложились, то ли морок спал, но вдруг стало понятно: просить будут у нас, а не мы. Очень отрезвляющими для всего мира были марафоны Эммануэля Макрона и Олафа Шольца по странам Востока в поисках газовых контрактов. Все встало на свои места.

Да, мы попали под почти полную изоляцию стран Запада. Но вот незадача: чего стоит изоляция от тех, у кого ничего нет? Ну, если рассуждать по-крупному, что у них есть? Ни людей, ни топлива, ни даже нормального запаса воды и древесины. На БРИКС можно смотреть с разных аспектов. Но, кажется, пришла пора простого взгляда. БРИКС с его членами и партнерами — государства, у которых есть ресурсы. Запад — страны, у которых ресурсов нет.

Фото: Председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время концерта перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС в Казани / Александр Кряжев. Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / РИА «Новости»

Если мы примем этот несложный взгляд на меняющееся мироустройство, то станет легче жить и строить планы. Потому что судьбу тех, у кого все есть, легче предугадать, чем перспективы тех, у кого ничего нет. Если бы удалось это в феврале 2022 года объяснить девушкам, которые рванули из России, боясь нищеты, сейчас у нас было бы больше молодых образованных женщин, а на Западе — меньше проституток. Возвращайтесь, дорогие: если вы родились в стране, у которой все есть, глупо бежать к тем, у кого нет ничего, кроме единолично присвоенного дутого авторитета.