Бремя нефти. О чем говорил Дмитриев в США?
Накануне агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в США сообщило, что один из основных российских участников переговоров с Вашингтоном, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, прилетел в Майами на встречу со своим американским визави Стивом Уиткоффом.
На фоне явного затишья в переговорном процессе, связанного с переключением внимания Белого дома с Украины на Ближний Восток, о чем намедни говорил даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Пока точной конкретики по продолжению и следующему раунду переговоров нет. Как только появится точная информация, мы вас проинформируем. Сейчас же могу сказать, что в целом есть понимание, что переговорный процесс будет продолжен, но опять же конкретики пока нет». Конец цитаты
А также с учетом растущего понимания, что благодаря умелым действиям наших военных в Донбассе мы не будем бесконечно ждать, пока Киев соизволит вывести свои войска из временно оккупированной им части ДНР, а просто сами освободим эти территории.
Визит Дмитриева в Америку выглядит неожиданно и даже сенсационно. А между тем никакой сенсации в этом нет. Напротив, все вполне закономерно и обусловлено растущими мировыми ценами на углеводороды при резком сокращении поставок из-за иранской войны.
В сложившейся ситуации значение России и ее добывающих мощностей трудно переоценить. По сути, сегодня лишь мы можем остановить рост цен на нефть и газ, выйдя на рынок со своим предложением. Но пока этому мешают санкции, в том числе и американские, часть которых была введена нынешней администрацией в октябре прошлого года.
«Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России», — написал Дмитриев в своем телеграм-канале, сообщая об итогах состоявшихся переговоров.
По словам российского спецпосланника, в ходе встречи с американскими представителями обсуждались как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущая кризисная ситуация на мировых энергетических рынках.
Со своей стороны, Стив Уиткофф также подтвердил факт переговоров, отметив, что российская и американская делегации обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать связь.
О чем конкретно договорились в Майами и пришли ли стороны к какому-либо соглашению, пока не известно. Тем не менее, полагаю, мы об этом скоро узнаем.
По сути, мяч сейчас на стороне Белого дома, который при сложившихся обстоятельствах, даже больше нашего заинтересован в том, чтобы снять санкции с российской нефтяной отрасли, позволив черному золоту из России хлынуть на мировые рынки.
Что в итоге выберут в Вашингтоне — сохранение прежнего курса на оказание давления на Россию через санкции или спасение мирового рынка углеводородов, цены на котором больно бьют по внешнеполитической стратегии США, — станет ясно в течение ближайших нескольких дней.
Подождем…