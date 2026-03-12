Накануне агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в США сообщило, что один из основных российских участников переговоров с Вашингтоном, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, прилетел в Майами на встречу со своим американским визави Стивом Уиткоффом.

На фоне явного затишья в переговорном процессе, связанного с переключением внимания Белого дома с Украины на Ближний Восток, о чем намедни говорил даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Пока точной конкретики по продолжению и следующему раунду переговоров нет. Как только появится точная информация, мы вас проинформируем. Сейчас же могу сказать, что в целом есть понимание, что переговорный процесс будет продолжен, но опять же конкретики пока нет». Конец цитаты

А также с учетом растущего понимания, что благодаря умелым действиям наших военных в Донбассе мы не будем бесконечно ждать, пока Киев соизволит вывести свои войска из временно оккупированной им части ДНР, а просто сами освободим эти территории.