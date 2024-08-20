Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его оппонентка Камала Харрис отказалась от дебатов с ним на телеканале Fox News, и заявил, что был бы рад, если Илон Маск войдет в его правительство. Что это значит для выборов, и на что рассчитывает кандидат от республиканцев, делая такие предложения, рассказал 360.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Пустышка, поддержанная бюрократией

По его мнению, Харрис не хочет участвовать в мероприятиях, где нет контролируемой среды. На Fox News ей будут задавать неудобные вопросы, а она к этому не готова.

В свою очередь Трамп может под этим предлогом отказаться от дебатов на продемократическом ABC News, предположил Дробницкий. Он не исключил, что разговора в телеэфире между кандидатами не будет вовсе.

Политолог добавил, что в Демократической партии прекрасно понимали, что Байдена невозможно переизбрать.

«Скорее всего, был даже какой-то внутренний… не спор, но некий договорняк: хорошо, вы хотите Байдена оставить — пусть он в дебатах поучаствует», — заявил он.

При этом собеседник 360.ru подчеркнул, что дебаты редко оказывают серьезное влияние на выбор избирателей, особенно в нынешней политической ситуации.

«Борются две Америки друг с другом, совершенно друг на друга непохожие. Фактически две Америки, два народа, две страны. Друг друга эти две Америки ненавидят», — отметил он.

Говоря о понятии «неприсоединившиеся избиратели», Дробницкий усомнился, что они есть. Он уточнил, что имеет в виду не тех, кто зарегистрировался таковыми, а тех, кто действительно не знает, кого поддерживает. По всем важнейшим вопросам у них есть свое мнение, а сущностные вопросы, куда США будут двигаться, решаются не на выборах, подчеркнул он.

Говоря о Камале Харрис, Дробницкий назвал ее пустышкой, которую поддержали бюрократия и Хиллари Клинтон.

На кого сможет рассчитывать Трамп в случае победы

Также Дробницкий предположил, что помимо Илона Маска, который уже выразил готовность работать в правительстве, Трамп сможет положиться на Вивека Рамасвами, чтобы тот убеждал людей своего поколения, что для движения вперед нужна страна, а не глобализация. При этом эксперт подчеркнул, что Трампу придется чистить аппарат, а для этого могут пригодиться административные таланты основателя SpaceX.

«С Маском так не забалуешь, как с какими-то политическими прощелыгами», — заявил он.

По его мнению, либеральные круги в США получили в лице Маска и Рамасвами опасных противников.

Ранее основатель SpaceX взял у Трампа интервью, в котором назвал его оптимальным кандидатом в президенты.