Выстрелы, шесть тел и горы. Болгария получила свой «Твин Пикс» на перевале Петрохан

Смерть шести человек в районе перевала Петрохан потрясла Болгарию. Тела нашли в разных местах с разницей более чем в неделю, некоторые — с огнестрельными ранениями. Погибших объединяло участие в одной некоммерческой организации, чью работу сейчас изучают следователи на предмет вероятных сексуальных преступлений против детей. Криминалисты признали, что материалы дела содержат детали, которые шокируют больше, чем сериал «Твин Пикс».

Где нашли трупы на перевале Петрохан Рано утром 2 февраля к расположенной на самом верху Петроханского перевала Балканских гор хижине приехал неизвестный. Он зашел внутрь, но быстро выскочил и начал вызывать экстренные службы и полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли внутри тела трех мужчин, которые находились в выгоревшей комнате. Звонивший объяснил, что приехал по просьбе матери владельца недвижимости, которая получила странное сообщение от сына и попросила его проведать. В ходе осмотра криминалисты установили, что двое погибли от огнестрельных выстрелов в висок. У последнего след от пули нашли в районе подбородка. Также на трупах обнаружили ожоги, а в одной из комнат — двух мертвых собак, два пистолета и карабин. Личности погибших быстро установили. Ими оказались юрист Ивайло Иванов, спелеолог Пламен Статев и совладелец бухгалтерской фирмы Дечо Василев. Горная хижина принадлежит путешественнику и исследователю пещер Ивайло Калушеву. Он выкупил постройку еще в 2020 году после возвращения из Мексики.

Фото: РИА «Новости»

Его тело, труп 22-летнего спелеолога Николая Златкова и мертвый 15-летний подросток лежали в автомобильном фургоне в 40 километрах от перевала на пути к вершине Околчица. Машину нашел пастух, который вызвал на место полицию. Все находившиеся внутри погибли от огнестрельных ранений. В салоне обнаружили револьвер Colt и пистолет Glock, оформленные на Калушева. Судебно-медицинская экспертиза показала, что владелец оружия сначала застрелил своих приятелей, а после покончил с собой. Следователи установили, что перед суицидом Калушев отправил матери сообщение, в котором говорил об усталости, прощении, «больном ребенке» и нежелании позволить миру превратиться в кошмар.

Фото: РИА «Новости»

Что удалось узнать о гибели людей на перевале Петрохан Болгарские следователи частично восстановили записи с внутренних камер наблюдения из хижины, а также изъяли кадры с регистраторов, расположенных на улице. Они установили, что трое найденных в доме мужчин сначала застрелили двух собак, а после разлили горючую жидкость и подожгли брошенные на полу бумаги. После этого они вышли из зоны действия камеры. Внешний регистратор показал, что владелец хижины вместе с подростком и погибшим в машине спелеологом покинули дом до поджога. Оставшиеся попрощались с ними словами «это была честь». Время записи совпало с получением СМС матерью Калушева. Мобильные телефоны владельца хижины и сопровождающих его молодых людей криминалисты нашли в деревне Гинци по дороге на вершину Околчица.

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Отец погибшего подростка в беседе с правоохранителями заявил, что последние два года сын по семейным обстоятельствам жил в частной резиденции Калушева в деревне Булгари на побережье Черного моря, где бывший путешественник собрал целую общину. Криминалисты при осмотре хижины обнаружили различные религиозные материалы, связанные с тибетским буддизмом, литературу сексуального характера и рукописные заметки, в которых упоминалось «духовное очищение и возвышение посредством сексуальных практик». Исполняющий обязанности генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов заявил, что дело содержит «более шокирующие детали», чем «Твин Пикс».

Фото: РИА «Новости»

Таинственная община на Черном море

Долгое молчание правоохранительных органов заставило журналистов самих заняться изучением личности Калушева. Как удалось выяснить, в 2022 году он основал некоммерческое предприятие «Национальное агентство по контролю за охраняемыми территориями», которое занималось организацией детских лагерей и сотрудничеством со школами. Последующие проверки не выявили никаких активных расследований или жалоб, связанных с сексуальным насилием со стороны Калушева или его подчиненных. В архивных версиях веб-сайта НКО журналисты нашли список спонсоров, в который вошли известные болгарские общественные деятели.

Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Добрались журналисты и до общины на черноморском побережье. Проживавшие там адепты заявили, что их ежедневно заставляют практиковать буддийские практики, а также оказывают психологическое давление, склоняя к суициду, под предлогом, что смерть станет спасением. Из представленных МВД материалов стало известно, что все погибшие состояли в организации Калушева. Кроме того, найденный убитым в хижине Ивайло Иванов имел разрешение на 16 видов оружия, а обнаруженный в машине Николай Златков — на боевой пистолет. Мать Калушева — пианистка Стелла Димитрова-Майсторова — выступила с заявлением, в котором раскритиковала правоохранителей и журналистов. Она заявила, что жонглирование терминами «секта» и «педофилия» без доказательств только провоцирует развитие теории заговора. По ее словам, сын и его приятели могли пасть жертвами неизвестных преступников, но из-за накачки общественного мнения всю вину уже возложили на погибших. Это заявление подтвердила подруга погибшего в домике Ивайло Иванова. По ее словам, за несколько часов до пожара к дому подъехали четыре горных джипа. Кто именно там находился, девушка не знает.

Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Какие версии рассматривает следствие

Окончательного вывода о причинах гибели шести человек криминалисты еще не сделали и рассматривают все версии, начиная от убийства, массового суицида или обоих событий сразу. С таким заявлением выступил заместитель министра внутренних дел Болгарии Петр Тодоров. Он подчеркнул, что неполное раскрытие информации связано исключительно с тайной следствия. «Это чрезвычайно сложное дело для расследования, поскольку существует множество возможных версий. Каждую из них нужно рассмотреть очень тщательно, чтобы прийти к результату, который удовлетворит всех и выявит объективную истину», — сказал Тодоров. На фоне этого заявления в Главном управлении полиции объявили, что прекратили поиск подозреваемых в вероятной расправе и теперь собирают только показания свидетелей.