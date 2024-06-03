Сегодня 14:31 Бойкот Израилю. Мальдивы отказались играть по правилам однополярного мира Политолог Самонкин: власти Израиля подорвали к себе доверие других стран 0 3 0 Фото: Мужчина с флагом Мальдивской Республики. Zheng Huansong / Global Look Press Мир

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Мальдивы запретили въезд в страну по израильскому паспорту. Такие меры связаны не только с поддержкой Палестины, но и с усталостью от проамериканской политики Израиля. Подробности выяснил 360.ru.

Мальдивы закрываются для израильтян Гражданам Израиля решили запретить въезд на Мальдивские острова. Распоряжение об этом появилось на официальном сайте президента Мальдивской Республики Мохамеда Муиззу. Исполнение ограничений будет контролировать специальный комитет кабмина. Муиззу также заявил о старте кампании по сбору средств для помощи палестинским беженцам под лозунгом «Мальдивцы солидарны с Палестиной». Кроме того, островное государство будет сотрудничать с другими мусульманскими государствами для урегулирования конфликта в секторе Газа. Еще в 1974 году Мальдивы полностью прекратили дипломатические отношения с Израилем. В начале XXI века между странами началась непродолжительная оттепель, но в 2018-м Абдула Ямин, на тот момент президент, заявил, что его страна отказывается от всех соглашений о сотрудничестве с Израилем.

Интересно Государство Израиль к 2023 году не признавали 28 стран. Из них 16 не допускают въезд по израильским паспортам, но Саудовская Аравия с 2020-го делает исключение для мусульман-израильтян и деловых поездок. Иран, Кувейт, Ливан, Ливия, Сирия и Йемен не разрешают приезжать не только израильтянам, но и тем, кто бывал в Израиле или имеет его визу. Государство Израиль к 2023 году не признавали 28 стран. Из них 16 не допускают въезд по израильским паспортам, но Саудовская Аравия с 2020-го делает исключение для мусульман-израильтян и деловых поездок. Иран, Кувейт, Ливан, Ливия, Сирия и Йемен не разрешают приезжать не только израильтянам, но и тем, кто бывал в Израиле или имеет его визу.

Однополярный мир надоел Многие страны, стремящиеся к многополярному мироустройству, устали от диктата одного полюса силы. Им надоели бесконечные военные конфликты вроде тех, что происходят на Ближнем Востоке, рассказал 360.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

Фото: Президент Мальдив Мохамед Муиззу / People's Majlis/XinHua / Global Look Press

Он уточнил, что эти страны заинтересованы в формировании стабильного полицентрического мира. Даже небольшие государства, которые, казалось бы, имеют маленькую геополитическую тенденцию, довольно громко высказывают свои решения. Многие из них выступают в поддержку Палестины.

Не стоит удивляться тому, что от Израиля отодвигаются все больше и больше стран. Тем самым израильтянам намекают: пока они не выйдут из фарватера США, не начнут заниматься собственной внутренней и внешней политикой, напряжение сохранится. Юрий Самонкин

Недальновидность руководства Израиля и работа в чужом формате подорвали доверие к этой стране, подчеркнул политолог. Сейчас за Палестину вступились Иран, Мальдивы. Действия израильтян многие осуждают, в том числе на Ближнем Востоке. Самонкин напомнил, что даже в Соединенных Штатах Америки, где еврейская диаспора очень сильна, присутствуют антиизраильские настроения, особенно со стороны молодежи и креативного класса. Аналогичная тенденция наблюдается в Германии.

Фото: Демонстрация с призывом прекратить бомбардировки Газы и защитить палестинцев, Турин, 2024 год. Daniela Parra Saiani / Global Look Press

«Многие израильтяне, которые получили гражданство США, выступают электоратом для демократов. Но очень много студентов и националистических организаций, которые не хотят усугубления ситуации на Ближнем Востоке, как раз проводят антиизраильскую политику», — сказал политолог. Меры других стран против Израиля связаны с поддержкой Палестины и курсом на суверенизацию всего Ближнего Востока — выход из однополярной западной зависимости, констатировал собеседник 360.ru.