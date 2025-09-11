11 сентября 2025 00:19 Бояться должны в ЕС. Чем ответит Казахстан на санкции Европы Политолог Дудчак: Казахстан не подчинится «приказу из Европы» 0 0 0 Эксклюзив

Евросоюз впервые решил применить вторичные санкции в отношении Казахстана, планируя ограничить импорт оборудования, поставляемого в Россию. Астану обвинили в обходе антироссийских ограничений. Почему усилия Брюсселя пойдут прахом и к каким последствиям могут привести угрозы ЕС Казахстану — в материале 360.ru.

Давят на союзника России Экономист и политолог Александр Дудчак объяснил, что Казахстан — достаточно серьезное государство с эффективной экономикой, имеющее ресурсы. «У которого с Россией и граница огромная, и связи большие, и общее экономическое пространство в банках, евразийское интеграционное объединение», — напомнил он. Дудчак также обратил внимание, что европейские страны обычно так и действуют: пытаются выстраивать двухсторонние отношения, но при этом совершенно неравноправные.

Фото: РИА «Новости»

«С одной стороны, действует целое объединение, почти три десятка стран. С другой стороны, они направляют свои усилия на одну из бывших республик Советского Союза», — подчеркнул он. Собеседник 360.ru напомнил, что у ЕС есть проект «Восточное партнерство», направленный на развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР, в частности, Украиной и Белоруссией. И вот сейчас они объединенными усилиями давят на Казахстан, который помогал России, сыграв в свое время неплохую роль в реализации планов по импортозамещению.

Фото: РИА «Новости»

Почему диктатура ЕС не угроза Казахстану Дудчак объяснил, почему не стоит думать, что Казахстан, «услышав приказ из Европы», ему подчинится, особенно в нынешних условиях.

«Казахстану, думаю, доктор прописал, и сам Бог велел, работать именно в рамках евразийского объединения и ОДКБ. И не слушать всяких там деятелей из Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Тем более что в рамках этого объединения у нас все есть. И огромный рынок, и избыточные ресурсы, и технологии. А вот они без нас точно не могут», — сказал собеседник 360.ru. Кроме того, заключил он, на недавней встрече руководители стран БРИКС уже обсудили важность выработки единой позиции в отношении «обнаглевших бывших западных партнеров». И уже Западу пора бояться, что против него выступят единым фронтом.