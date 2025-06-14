Ближний Восток потерял статус безъядерного. Но Израиль намерен остаться одним игроком

Целями воздушного удара Израиля по Ирану стали предприятия по обогащению урана, ракетные базы, руководящие штабы Корпуса стражей исламской революции, а также офисы физиков-ядерщиков для предотвращения создания атомной бомбы. Насколько велик шанс остановить развитие ядерной программы Ирана, кто поддержал Израиль в его решении и какое развитие конфликта возможно узнал 360.ru.

Уничтожение ядерной программы или отмена сдерживания Ирана

Полное разрушение ядерных объектов или серьезный ущерб иранским предприятиям по обогащению урана отбросит страну на десятилетия назад в сфере разработки ядерного оружия. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и эксперт по Ближнему Востоку Института изучения национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве Саймон Ципис. Он пояснил, что Иран также может полностью отказаться от ядерной программы, если израильские войска заставят действующие власти капитулировать. «Но если поражение понесет Израиль, чего исключать нельзя, то Иран продолжит свою ядерную программу и сдерживать его уже никто не будет», — заявил Ципис.

Фото: Jamal Awad/ XinHua / www.globallookpress.com

Эксперт подчеркнул, что для окончательного решения ядерного вопроса Ирана израильские военные продолжили наносить удары по всем ядерным объектам во всех местах их размещения.

Некоторые из них находятся под землей, в горах, в скалах, но у Израиля есть специальные пробивающие бункеры бомбы, которые подарил бывший президент США Джо Байден два года назад. Я не знаю насколько они эффективны, но один из таких бункеров уже уничтожен. Саймон Ципис политолог

Он пояснил, что речь идет о центре обогащения урана в Натанзе. Предприятие находилось в скалистой местности в пригороде Тегерана. Удар по центру подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Специалисты заявили, что после уничтожения центра вредных выбросов на этой территории не зафиксировали.

«Еще есть около четырех ядерных военных объектов, которые известны Израилю. Еще, возможно есть неизвестные. Поэтому нужно посмотреть, насколько выбранная тактика окажется эффективной» — добавил политолог.

Фото: Iranian President’s Office/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По его словам, до атаки израильской авиации Иран от обогащения урана никто не сдерживал. Введенные более 20 лет назад санкции страна давно научилась обходить, поэтому на развитие ее ядерной программы они никак не оказались.

Ципис не исключил, что рано или поздно мировые державы могут вернуться к старой идее для предоставления Ирану ядерного оружия для фактора сдерживания и прекращения его постоянных конфликтов с Израилем, у которого ядерное оружие уже есть. Сторонники этой теории часто вспоминают о политике сдерживания времен холодной войны, когда обладающие ядерными боеголовками СССР и США воздерживались от взаимных ударов. «Эта же теория работает между Индией и Пакистаном. Обе страны обладают ядерным оружием и серьезной фазы противостояния между ними пока нет. Я предполагаю, что такой сценарий тоже возможен», — добавил политолог.

Какие страны втянутся в конфликт Израиля и Ирана

В начавшемся противостоянии с Ираном число союзников Израиля значительно сократилось, отметил Ципис. По его словам, Франция бросила все свои силы на работу над резолюцией о признании Палестинского государства, Великобритания еще до начала противостояния предупредила, что помогать Израилю не станет. «Остались только США, но [президент] Дональд Трамп скептически отнесся к тому, что сделал [премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху. Американский лидер просил дать ему время, чтобы использовать все силы и возможности для договоренностей с Ираном [по ядерной сделке]», — добавил политолог.

Интересно По официальным данным, Армия обороны Израиля нанесла удар по ядерным объектам Ирана после истечения 60 дней, которые президент США Дональд Трамп дал для окончательного заключения ядерной сделки. Одним из последних требований американцев стал полный отказ Ирана от обогащения урана в обмен на снятие санкций. Тегеран взял время для размышления, но дал понять, что не готов идти на такой шаг. По официальным данным, Армия обороны Израиля нанесла удар по ядерным объектам Ирана после истечения 60 дней, которые президент США Дональд Трамп дал для окончательного заключения ядерной сделки. Одним из последних требований американцев стал полный отказ Ирана от обогащения урана в обмен на снятие санкций. Тегеран взял время для размышления, но дал понять, что не готов идти на такой шаг.

Ципис добавил, что пока неизвестна реакция на конфликт исламских стран региона: обладающего ядерным оружием Пакистана и Афганистана, где находится огромное количество боевиков-исламистов, получивших доступ к американскому оружию после ухода войск США. По прогнозу эксперта, и Пакистан и Афганистан могут прийти на помощь Ирану, но также велик риск захвата части территории ослабленной от расстрелов страны или свержения режима аятолл.

«Здесь настолько все непредсказуемо, что тяжело прогнозировать», — признался эксперт.

Фото: Jamal Awad/XinHua / www.globallookpress.com

Он добавил, что Россия, со своей стороны, ограничится дипломатическими шагами и инициирует принятие в Генассамблее ООН резолюции о прекращении войны с осуждением Израиля. «У России нет достаточно ресурсов, чтобы открыть для себя новый фронт на Ближнем Востоке», — пояснил Ципис. Ограниченную помощь в виде вооружения, советников или летчиков может направить Китай, который регулярно покупает иранскую нефть для своих предприятий. Но принимать активное участие в боевых действиях он не станет. «Я сомневаюсь, что Китай пошлет свои войска или флот в Персидский залив. Это произойдет только в том случае, если разразится третья мировая война», — добавил политолог.

Сценарии развития конфликта между Израилем и Ираном

У начавшегося обострения между Израилем и Ираном есть три пути развития, заявил политолог Ципис. Проходящий сейчас обмен ударами между странами он назвал средним по своим последствиям, потому что не предусматривает проведения наземных операций из-за большого расстояния между противниками. «Возможно, что Иран активирует какие-то свои оставшиеся прокси. Но „Хезболла“ в Ливане уже практически разбита, а йеменские хуситы находятся достаточно далеко от Израиля. Вероятно, что Иран разбудит свои ячейки в Европе и США, чтобы они устраивали теракты в синагогах, еврейских магазинах или ресторанах», — спрогнозировал он.

Политолог добавил, что обострение может пройти по двум другим сценариям, которые носят более радикальный характер.

Массированные удары продолжатся, но Израиль может применить против Ирана ядерное оружие. Я этого не исключаю Саймон Ципис политолог

Другой крайностью он назвал большую региональную войну между Востоком и Западом, где на сторону Израиля встанут США, а также входящие в НАТО Австралия и Канада, которые потянут за собой отказавшую в помощи Великобританию. С большой долей вероятности реализуется именно этот сценарий.

Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com

«США направили пятый и шестой военный флоты к берегам Ирана в Персидском заливе. Поэтому если в ближайшие дни Иран продолжит атаковать Израиль, то мы увидим начало войны, в которой американцы начнут бить по Ирану», — подытожил Ципис.