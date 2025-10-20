Барон навозных грибов. Бизнесмен из России попался на торговле наркотиками в Таиланде
На популярном у туристов тайском острое Пханган задержали 35-летнего россиянина, подозреваемого в масштабной торговле запрещенными веществами. Бизнесмен прикрыл криминальную деятельность арендой байков и машин. Подробности — в материале 360.ru.
Задержание наркоторговца из России в Таиланде
Россиянина задержали в Таиланде за торговлю навозными грибами, марихуаной и вейпами. Он скрывал бизнес под вывеской проката машин и байков на острове Пханган, сообщил Telegram-канал Mash.
Сперва полицейские остановили арендный седан 35-летнего Михаила и устроили обыск. Уже в его доме обнаружили галлюциногенные грибы, шоколад и снеки с психотропными добавками и приспособления для употребления.
Бизнесмен заверил, что все принадлежит ему, но он якобы не знал, что это незаконно. Россиянин два месяца работал без лицензии, параллельно торгуя наркотиками.
«Теперь ему вменяют сразу четыре статьи — от незаконного бизнеса до продажи запрещенных веществ. Турполиция уже пообещала ужесточить контроль за иностранцами, ведущими преступную деятельность в курортных зонах», — написали авторы поста.
По данным местных СМИ, россиянин предстанет перед судом.
Задержания россиян в Таиланде
За последние дни на тайском Пхангане задержали около 20 россиян — преимущественно за визовые нарушения, сообщили РИА «Новости» в полиции.
«У нас в камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами», — отметил собеседник агентства.
Журналисты попытались разузнать информацию о бизнесмене, которого задержали за торговлю наркотиками и нелегальную работу.
По словам офицера, некоторых россиян поймали по линии уголовной или туристической полиции. По каким именно делам, неизвестно.
В марте 2025 года на Пхангане задержали россиянина Владислава Кленова, который работал в нелегальном магазине по продаже марихуаны. У него в комнате обнаружили кокаин. За хранение этого наркотика в Таиланде грозит тюремный срок до пяти лет и штраф около трех тысяч долларов, а за нелегальную работу — штраф и депортация.