Барон навозных грибов. Бизнесмен из России попался на торговле наркотиками в Таиланде

На популярном у туристов тайском острое Пханган задержали 35-летнего россиянина, подозреваемого в масштабной торговле запрещенными веществами. Бизнесмен прикрыл криминальную деятельность арендой байков и машин. Подробности — в материале 360.ru.

Задержание наркоторговца из России в Таиланде

Россиянина задержали в Таиланде за торговлю навозными грибами, марихуаной и вейпами. Он скрывал бизнес под вывеской проката машин и байков на острове Пханган, сообщил Telegram-канал Mash.

Сперва полицейские остановили арендный седан 35-летнего Михаила и устроили обыск. Уже в его доме обнаружили галлюциногенные грибы, шоколад и снеки с психотропными добавками и приспособления для употребления.

Бизнесмен заверил, что все принадлежит ему, но он якобы не знал, что это незаконно. Россиянин два месяца работал без лицензии, параллельно торгуя наркотиками.

«Теперь ему вменяют сразу четыре статьи — от незаконного бизнеса до продажи запрещенных веществ. Турполиция уже пообещала ужесточить контроль за иностранцами, ведущими преступную деятельность в курортных зонах», — написали авторы поста.

По данным местных СМИ, россиянин предстанет перед судом.