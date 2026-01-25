Битва за Арктику началась? Зачем фон дер Ляйен собирает флот и как Россия и США ответят на ее выпады

Евросоюз озаботился финансированием Арктики. Спусковым крючком стала попытка Трампа купить Гренландию. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен намерена централизованно закупать для Арктики вооружение и технику, в том числе ледоколы и подлодки. А покупать все это планируется на оборонные фонды ЕС. Однако за громкими заявлениями скрывается главная дилемма Брюсселя: хватит ли у него не только денег, но и политической воли, чтобы бросить бороться за регион, где господствует Россия?

«Наша земля, наш океан». Хватит ли сил у ЕС вытеснить Россию из Арктики? Глава ЕК признала, что ранее финансированию Арктики уделяли недостаточно внимания, и сейчас этот пробел они намерены исправить. И это на фоне претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. Международно-правовой статус Арктики до сих пор четко не определен. Но есть небольшой нюанс — в Арктике господствует Россия, и вытеснить ее с этих позиций невозможно, заявил в беседе с 360.ru военный эксперт Виктор Литовкин. «В Арктике господствуем мы. У нас огромное количество ледоколов, полсотни, из них 11 атомных. Ни у кого нет таких ледоколов. Даже у США. <…> Россию из Арктики вытеснить невозможно, потому что у России есть огромный свой сектор Арктики, начиная от границ с Норвегией и заканчивая границей с Соединенными Штатами. Это все территория Российской Арктики. И никто ее оттуда вытеснить не может, потому что это наша земля. И наша вода, и наша часть Северного Ледовитого океана», — высказался эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов отметил в интервью 360.ru, что Арктика всегда была и будет центром притяжения интересов со стороны ряда государств, так как потенциал региона высок. «Когда мы говорим о господстве, нужно понимать, что присутствует своего рода негласное соперничество», — отметил Ежов. У Евросоюза недостаточно средств, чтобы вытеснить из Арктики Россию. По мнению авторов телеграм-канала «Военная хроника», на озвученную фон дер Ляйен программу потребуется примерно 300-400 миллиардов евро. Вряд ли у Европы, истощенной помощью Украине, найдутся такие средства. «Не лишним будет обратить внимание, что попытки ЕС продемонстрировать свое влияние в Арктическом регионе не вполне логичны вследствие того, что США переориентировали свои стратегические приоритеты. Заявления фон дер Ляйен делаются для того, чтобы попытаться противопоставить Евросоюз Соединенным Штатам в качестве центра силы. Основной знаковый момент заключается в том, что у ЕС просто нет ресурсов», — пояснил Ежов.

«Обещать — не значит жениться». Покупка ледокола — акт отчаяния Согласно заявлению фон дер Ляйен, ЕС намерен закупать «пригодные для Арктики вооружения и технику, включая ледоколы». У Евросоюза нет арктических морей, которые замерзают, поэтому ледокол ЕС нужен «постольку-поскольку», заметил военный эксперт Литовкин. «Она же не понимает, что говорит. <…> Они много чего собираются делать. Они собираются ядерное оружие себе создать. Они собираются армию себе создать. Но обещать — не значит жениться. Поэтому пусть собираются», — резюмировал Литовкин.

Фото: РИА «Новости»

Политолог Ежов уверен, что инициативы ЕС, связанные с увеличением военного присутствия в Арктике — это акт отчаяния, заявление о себе в качестве равноправной силы США. «Арктика не является каким-то стратегическим интересом ЕС. Если это рассматривать с позиции ЕС, то это выглядит достаточно странным и нелогичным», — отметил политолог. Еврочиновники начали активные действия в Арктике после высказанных претензий Трампа на Гренландию, их инициативы выглядят как попытки противодействовать США. В ЕК заявили, что «пересматривают свою арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам».

Речь идет не о попытке достижения каких-то военных целей, а именно о достижении политического эффекта. Дмитрий Ежов политолог

Арктика представляет интерес для некоторых стран ЕС, но в целом — это не зона влияния Евросоюза. Заявления фон дер Ляйен — это преимущественно позиция Брюсселя, а не стран — членов ЕС.

«Позиция Брюсселя неравнозначна позициям, интересам отдельных государств, которые входят в состав Евросоюза. Это немного разные вещи, их нужно разграничивать», — пояснил Ежов.

Фото: Остров Мейбел в составе архипелага Земля Франца-Иосифа / РИА «Новости»

«Болтать — не мешки таскать». Зачем Евросоюзу арктический флот? В отношении подводных лодок и их использования для «наращивания флота» Литовкин заявил, что у Евросоюза нет субмарин. Подлодки есть у некоторых стран — членов ЕС, но никто не передаст свои субмарины Евросоюзу, так как у него нет военных органов управления. Поэтому слова фон дер Ляйен не имеют никакой силы и смысла.

Болтать — не мешки таскать. Она может говорить все что угодно. Виктор Литовкин военный эксперт

Политолог Ежов заявил, что для начала Евросоюзу нужно определиться, для чего им нужен флот в Арктике. «Есть очень много сомнений относительно того, что они сами это понимают и осознают», — заявил Ежов.

«Мотив номер № 1». Почему Арктика стала ключевым приоритетом ЕС? Арктика в последние годы приобретает все большее значение в международном контексте. Изменение климата открыло новые транспортные возможности: Северный морской путь стал круглогодичным. Арктика — это кратчайший торговый пути из Азии в Европу. Контроль над этим маршрутом дает геоэкономическое преимущество.

Фото: Ледокол у полярной станции «Бухта Тихая» на острове Гукера в национальном парке «Русская Арктика» на Земле Франца-Иосифа. / РИА «Новости»

Кроме того, Арктика — кладезь природных ресурсов. В регионе много нефтяных и газовых месторождений, а также залежей редкоземельных металлов. По оценкам Геологической службы США, под льдами Арктики находится около 13% всех мировых запасов нефти и 30% газа.



Важнейшим моментом является борьба за ресурсы. В принципе, это всегда является темой и мотивом номер один. Дмитрий Ежов

В Еврокомиссии назвали Арктику ключевым приоритетом для Евросоюза.

Всем плевать. Обещания фон дер Ляйен никого не впечатлили Трамп еще в первый срок своего президентства заявлял, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, но тогда до активных действий не дошло. Во второй свой срок американский лидер вознамерился исполнить свою мечту — присвоить самый большой остров. Евросоюз делает громкие заявления, Урсула фон дер Ляйен даже предложила оборонный бюджет ЕС потратить на финансирование безопасности острова — идет полномасштабная борьба за ресурсы. По словам Ежова, «дележка Гренландии» — не российская тема. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии. Это дает основание полагать, что остров является «чисто американским интересом». «Восприятие этих процессов в России отличается от того, как это воспринимают в ЕС. <…> Но это не значит, что Россия отказывается от своих перспективных интересов в регионе», — пояснил Ежов.

Фото: Полярная станция на острове Хейса на архипелаге Земля Франца-Иосифа. / РИА «Новости»

Политолог предположил, что Трамп будет пытаться с Россией как-то договариваться, несмотря на то, что в новой стратегии безопасности США объявил РФ «угрозой на восточном фланге НАТО». Россия никак не поддерживает претензии США на Гренландию. «Это не означает, что США не могут координировать никак с Россией на ряде направлений. <…> Могут быть какие-то совместные проекты российско-американские, судя по тому, что диалог с администрацией Трампа выстраивается достаточно конструктивно», — добавил политолог. К тому же интерес Трампа к Гренландии перетянул внимание с Украины в информационной повестке дня. Евросоюз переключился на проблему соперничества с США за остров, что дает России дополнительные возможности, чтобы сосредоточиться на выполнении целей СВО, отметил политолог.

Медийный эффект, который создается, действительно имеет место быть, и информационная повестка меняет акценты. На фоне этого возникает ситуация, которая позволяет сосредоточиться на том, что является приоритетным. Дмитрий Ежов

Военный эксперт Литовкин заявил, что Трамп будет проводить свою политику, вне зависимости от высказываний фон дер Ляейн, на ее слова «ему плевать». «Также и нам плевать, что там Урсула говорит. Кто она такая, чтобы мы ее слушали? То, что она мать семерых детей, это хорошо. То, что она доктор гинекологии, тоже хорошо. Но во всех остальных вопросах она просто мелкая воришка и просто надутая баба», — заключил Литовкин.