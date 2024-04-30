Бил 8 часов, а потом заказал шашлык. Появились подробности по делу об убийстве Нукеновой | 360°

Мир 30 апреля 2024, 00:23 Бил 8 часов, а потом заказал шашлык. Появились подробности по делу об убийстве Нукеновой В суде начались прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в Казахстане Freepik

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Разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой скоро завершат. В расправе над женщиной обвинили ее мужа Куандыка Бишимбаева, экс-министра Казахстана. В ходе заседания вскрылись новые подробности, передало РИА «Новости».

Дело Бишимбаева

Обнаженное тело девушки, завернутое в простыню, нашли в ресторане BAU в Астане. На нем остались следы многочисленных побоев. На следующий день правоохранители задержали мужа убитой, записи с камер видеонаблюдения показали, как пара поссорилась и мужчина избил жену.

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Как установили следователи, подозреваемый избивал Нукенову в холле заведения, VIP-комнате и туалете. При этом сам обвиняемый и его защита заявили, что некоторые травмы потерпевшая получила самостоятельно — упала в туалетной кабинке и ударилась головой об унитаз. Во время этого она срывала с себя подаренные мужем украшения и одежду.

Никто не помог

Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщина наступила именно от целенаправленных ударов. Ее избивали на протяжении восьми часов.

Один из основных вопросов, поднятых в разбирательстве: почему женщину вовремя не отвели в больницу. Как заявил Бишимбаев, после ссоры он уложил жену в VIP-кабинке и уснул вместе с ней. Потом мужчина понял, что она не просыпается. Он позвонил брату и попросил привезти ее вещи.

Также он обратился к экстрасенсу Гульнаре Ережеповой, она консультировала Бишимбаева по разным вопросам. По телефону женщина успокоила его и заверила, что скоро девушке станет лучше.

В суде ясновидящая сказала, что бывший чиновник давил на нее, поэтому пришлось говорить такие слова. Кроме того, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому Ережепова не осознавала серьезность ситуации.

«Сказал: „Мы с Салтанат сильно напились и подрались“. Это было днем. По голосу он был пьяный. Все время мне говорил: „Вы посмотрите, посмотрите“. Я говорила: „Врачу позвони, скорую вызови“. Я думала, что он пьяный, серьезно не восприняла его звонок, думала, что это пьяный бред», — призналась экстрасенс.

Будто ничего не произошло

После случившегося Бишимбаев не спешил помогать жене. Он занялся повседневными делами, заказал плов и шашлык, встретился с блогером Гульнарой Насырбековой, с которой договорился увидеться накануне. С ней мужчина говорил на отвлеченные темы, словно ничего не случилось.

Также в телефоне подозреваемого нашли жуткое видео с издевательствами над Нукеновой. На кадрах обвиняемый требует у супруги признания в измене. Сначала чиновник заявил, что видео ненастоящее, а потом объяснил, что снимал для ответа «унижением на унижение».

Бишимбаева судят по статьям УК Казахстана: 99-ой («Убийство с особой жестокостью») и 110-й («Истязание»). Если его признают виновным, то лишат свободы на пожизненный срок.