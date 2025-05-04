Безумный бред и пропаганда. Трампа высмеяли после попытки приписать победу в войнах Америке

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о «победе» США в Первой и Второй мировых войнах вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Большая часть соотечественников высмеяла американского лидера за незнание истории, украинцы назвали его слова бредом, а россияне восприняли бахвальство Трампа с юмором.

США выжидали, чтобы собрать все сливки Трамп заявил, что именно США сделали несравнимо больше остальных стран для победы в обеих войнах. По его словам, никто даже не приблизился к американцам по силе, храбрости и мастерству. Один из пользователей-американцев поразился исторической безграмотности американского президента, он напомнил, что 85% всех боевых потерь понес Советский Союз. «Трамп, должно быть, говорит про те два года, которые США выжидали в каждой войне, пока не пришли под конец и не собрали все сливки с победы над уже побежденным противником? Да, звучит вполне логично», — отметил другой американец.

Фото: РИА «Новости»

Завышенное эго Трампа Англичанка заявила, что если Россия и Украина заключат мир во время правления Трампа, то он и этот успех припишет Америке. Слова Трампа возмутили даже украинцев. «Какой же это безумный бред! Переименовывание праздников — это все равно, что переписывание истории: заблуждение, что США победили всех в одиночку, подпитывается его завышенным эго и нулевыми познаниями в истории. Это не патриотизм. Это пропаганда!» — отметил пользователь Сети из Киева. Однако некоторые американцы продолжают верить, что США внесли самый большой вклад в победу, они посчитали, что Трам «не так уж и не прав». «В плане силы СССР, конечно, был намного сильнее, но наша производственная мощь тоже очень помогла, так что это вполне можно назвать ничьей. Все остальное в речи Трампа — преувеличенный бубнеж политика, который не имеет и понятия о том, что за звуки вырываются из его рта», — сыронизировал американец.

Фото: РИА «Новости»

Восхитительные байки Российские блогеры и простые россияне отреагировали на высказывания Трампа с иронией. Публицист Юлия Витизева пошутила и попросила не говорить Трампу о других войнах в мировой истории. «А то он и их запишет в достижения США. И тогда мы услышим восхитительные байки о том, как американцы внесли главный вклад в победу над Карфагеном», — написала блогер. Бывший военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber заявил, что Трамп назначил США победителем во всех войнах, и этого ему никто не может запретить. «Так-то мы тоже можем назвать себя победителями в войне между американским Севером и Югом и объявить по этому поводу выходной день!» — пошутил блогер.

Фото: РИА «Новости»

Россиянин с ником Рассвет увидел пользу в том, что Трамп объявил в Америке День Победы. «Зато теперь американцы смогут свободно выходить с георгиевскими ленточками, петь Катюшу и плевать в портреты Гитлера и Бандеры. Хохлы там плачут от унижения, наверное», — отметил пользователь.