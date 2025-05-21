Без искренности. Общаясь с Москвой, Ереван держит фигу в кармане?

В Армению с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Не секрет, что отношения между нашим странами сегодня далеки от идеальных и даже просто добрососедских. Ереван, официально не выходя ни из ЕАЭС, ни из ОДКБ, открыто заявляет о своем курсе на вступление в Евросоюз и укрепляет военное сотрудничество с блоком НАТО, одновременно отказываясь от совместных учений со странами — участницами Договора о коллективной безопасности.

В общем, такая себе классическая попытка усидеть на двух стульях, да еще с фигой в кармане во всем, что касается российско-армянского партнерства.

Вот и в этот раз накануне прилета в столицу Армении Лаврова некая группа активистов вывесила на мосту, расположенном напротив посольства России, плакат оскорбительного содержания с изображением Владимира Путина. Сомнений в том, что сделали это специально к приезду министра, нет никаких.

По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, все это свидетельствует о продолжении негативного влияния Запада, прежде всего США, на политические процессы в Армении и нежелании кое-кого за океаном смириться с изменившимися геополитическими регалиями.