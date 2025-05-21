Без искренности. Общаясь с Москвой, Ереван держит фигу в кармане?
В Армению с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Не секрет, что отношения между нашим странами сегодня далеки от идеальных и даже просто добрососедских. Ереван, официально не выходя ни из ЕАЭС, ни из ОДКБ, открыто заявляет о своем курсе на вступление в Евросоюз и укрепляет военное сотрудничество с блоком НАТО, одновременно отказываясь от совместных учений со странами — участницами Договора о коллективной безопасности.
В общем, такая себе классическая попытка усидеть на двух стульях, да еще с фигой в кармане во всем, что касается российско-армянского партнерства.
Вот и в этот раз накануне прилета в столицу Армении Лаврова некая группа активистов вывесила на мосту, расположенном напротив посольства России, плакат оскорбительного содержания с изображением Владимира Путина. Сомнений в том, что сделали это специально к приезду министра, нет никаких.
По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, все это свидетельствует о продолжении негативного влияния Запада, прежде всего США, на политические процессы в Армении и нежелании кое-кого за океаном смириться с изменившимися геополитическими регалиями.
Тем не менее сложно не заметить, что и сами армянские власти не просто не противодействуют подобным проявлениям политического экстремизма, но и во многом потворствуют им, время от времени вбрасывая в общественное пространство республики тезисы о «вине России» за поражение Армении в противостоянии с Азербайджаном и Турцией в Нагорном Карабахе, а также об отсутствии смысла в нахождении на территории Армении российский военных, в частности базы в Гюмри.
Не далее как два дня тому назад депутат местного парламента от фракции «Честь имею» Тигран Абрамян в соцсетях рассказал о якобы существующей между Ереваном и Баку договоренности вывести российских военных из Гюмри в рамках мирного соглашения.
Одна из ключевых фигур в администрации президента Азербайджана, Гаджиев, говоря о переговорном процессе с Арменией, отметил, что больше нет необходимости в военном присутствии иностранных сил в регионе, которые занимаются продвижением своих интересов. Азербайджан выдвигает еще одно предварительное условие, которое касается отказа от военного присутствия другой страны на территории Армении.
Тигран Абрамян
Несмотря на то что, по словам спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна, вопрос присутствия в республике российской военной базы пока не обсуждается, подобные заявления выглядят так же неправдоподобно, как и попытка заверить в вечной дружбе и стратегическом партнерстве на фоне откровенно прозападного курса руководства республики.
В обращенных к России словах представителей армянских властей давно уже не чувствуется настоящей искренности.