Белый дом показал миру фото Зеленского с картой Украины. Месседж Киеву: в чувство придите

После встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Владимир Зеленский отказался давать интервью FOX News. Очевидно, побоялся. Да и на самих переговорах держался очень странно. То, как его строил президент США, отметили все: и костюмчик похвалил, и за шею хватал. Тискал, можно сказать. Британский таблоид Daily Mail от этого языка жестов был буквально в шоке.

В мире Зеленского карта была иной: с Бахмутом и киборгами На публикацию газеты обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев. «Англичане подчеркнули, что Зеленский более 10 раз сказал спасибо Трампу, а вот когда Трамп упомянул Путина, Зеленский с трудом сглотнул», — отметил журналист в эфире шоу «Прямой контакт». Но действительно важным стал момент с картой. Ее развернули напротив президентского стола. Изображены на ней были территория Украины, а также территории ДНР, ЛНР, Крыма, Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России по результатам референдумов.

В реальности Зеленского, продолжил Соловьев, на такой карте, вероятно, Бахмут представлен «фортецией» и там стоят киборги. Но реалии-то совсем другие.

«И когда Зеленский попытался объяснить, то вот здесь сработала встреча на Аляске: само появление этой карты возможно было только благодаря тому, что в составе российской делегации 15 августа присутствовал министр обороны Андрей Рэмович Белоусов. И я уверен, что до Трампа была доведена реальная ситуация на фронтах», — пояснил ведущий. Тут-то президенту Украины стало совсем тяжело, потому что ему нужно было действовать в условиях, когда информация уже есть, она верифицирована и поступила не от него. Как же он поступил? В своем духе.

«Дальше Зеленский пытается скрыться за какой-то глупейшей игрой, начинает говорить что-то в духе: „Спасибо за карту, можно, я ее возьму с собой?“ А Трамп так: „Вообще не вопрос, мы тебе отправим эту карту…“ Это гримасничанье, эта попытка быть смешным — одна из двух колоссальных ошибок, которые постоянно допускает Зеленский», — констатировал Соловьев.

Речь о том, что он зачем-то ведет себя как актер, который исполняет роль госдеятеля, причем получается плохо. Все хуже и хуже. Сильный ход Белого дома Второй момент — очень плохой английский язык Зеленского. По оценке ведущего, он выражает свои мысли очень плохо и понять его очень сложно. И, исходя из этого, западники каждый раз вынуждены гадать — да что же он пытается сказать?» «Но тот факт, что Белый дом публикует фотографию с картой Украины, на которой все понятно, — это, конечно, серьезная отметка. Мол, в чувство все придите. И когда Зеленского ткнули лицом в карту, еще и выложили фото — это уже совсем не случайно. Это обозначает, что Зеленскому говорят: вот реалии, вот! Не твои хотелки, не твои придумки. Вот какова ситуация, от которой тебе надо плясать», — подчеркнул журналист.