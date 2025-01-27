В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. Избирательные участки открылись ровно в 08:00, но к тому времени значительная часть жителей республики (41,81%) уже отдала свои голоса за одного из пяти кандидатов (плюс графа «против всех»), воспользовавшись возможностью проголосовать досрочно, с 21 по 25 января. Потому к 12:00 26-го числа явка избирателей составила 56,64%, ЦИК признал выборы состоявшимися. Оставался лишь вопрос, кто станет их победителем.

Впрочем, и здесь никаких сюрпризов не ожидалось — их и не произошло. По данным экзитпола, организованного Белорусским комитетом молодежных организаций, с результатом в 87,6% голосов победу одерживал действующий глава республики Александр Лукашенко. Утром пришли официальные итоги от ЦИК, не сильно отличавшиеся от предварительных: 86,82% белорусов — за Лукашенко. Характерно, что среди оставшихся соискателей больше всего голосов набрал кандидат «против всех» — 3,6%. Результаты всех прочих оказались на уровне статистической погрешности. Можно, конечно, иронизировать насчет отсутствия в Белоруссии «настоящей демократии». Вот только где она есть? В Европе? Ну-ну, спросите об этом румын, где первый тур президентских выборов просто отменили, потому что в них, видите ли, победил не тот кандидат. Или немцев, результаты волеизъявления которых уже грозят аннулировать, если в лидеры выбьется правая «Альтернатива для Германии».

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Так что предлагаю закончить с софистикой и лучше послушать самого Александра Григорьевича, который, будучи абсолютно уверенным в своей победе, был в прекрасном расположении духа и по своему обыкновению весьма словоохотлив. Во-первых, президент и сам рассказал, что ему безразлично, признают ли результаты выборов в Белоруссии ЕС и США. «Поверьте, мне это абсолютно „фиолетово“», — заявил Лукашенко. И был абсолютно прав. Почему? Прочите еще раз этот текст на пару абзацев выше.

Фото: Акция протеста в Варшаве. Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency / Global Look Press

Во-вторых, Лукашенко коснулся важной для всех нас темы укрепления Союзного государства и, в частности, его безопасности. По его словам, во время недавних встреч с Владимиром Путиным речи об объединении Белоруссии и России в одно государство не шло. От себя замечу, что это и неудивительно. Сейчас просто не до того, но рано или поздно Союзное государство должно, наконец, стать по-настоящему союзным и действительно государством. Тем более что оборона у нас уже одна на двоих. Точнее, Россия обеспечивает оборону Белоруссии совместно с ее вооруженным силами. Говоря об этом, Лукашенко упомянул знаменитый «Орешник»: появление хотя бы одного такого комплекса в Белоруссии станет нашим общим ответом на «размещение ракет средней дальности американцами в Европе».

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press

Еще Лукашенко рассказал, что в Минске задумались над созданием составной криптовалюты. Что ж, модная нынче тема, вон даже Дональд Трамп со своей Меланией создал личные мемкоины. Кроме того, президент поделился впечатлениями от переговоров с украинской делегацией, которые состоялись в Белоруссии в марте 2022 года. «Эти украинцы… Зеленский выкобенивался как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, а они приехали только к ночи. И, откровенно скажу, я россиян уже удерживал. Я говорю: „Ребята, ну не уезжайте“. — „Да ну, мы поедем. Не хотят — не надо“. — „Ну ведь обвинять будут потом, что мы не захотели переговоры“. Они меня послушались. И к ночи только приехали! И это было всегда. Потом заявили: „Нет, в Гомеле опасно, граница российская недалеко. Хотим в Беловежскую пущу“. Организовал там. Два тура провели. „В Стамбул поедем“. — „Хорошо-хорошо, ребята. Поезжайте, куда хотите, — в Казахстан, Стамбул, только не прекращайте переговоры!“»

Фото: Александр Лукашенко. President Of Russia Office Apai/Keystone Press Agency / Global Look Press

К чему для Украины уже привели (и еще приведут) выкрутасы кровавого узурпатора, всем хорошо известно. Проблема только в том, что Зеленский и сейчас, понимая, что от переговоров ему не уйти, делает все, чтобы превратить их в балаган: требует участия в них представителей ЕС, настаивает на предварительных договоренностях с Трампом и выдвигает заранее неприемлемые для России условия. Как уже сказано выше, можно — ну, если очень хочется — поиронизировать на тему белорусской демократии. Вот только многие адекватные украинцы, глядя на то, как живут и развиваются их северные соседи, все чаще говорят о том, что Белоруссия — это Украина, какой она могла бы быть. С достойным уровнем жизни, чистыми городами, качественными медициной и образованием, вкусной и здоровой пищей и так далее. Порядком, безопасностью, стабильность, предсказуемостью и отсутствием войны, в конце концов. Со всем тем, чего на Украине нет и почему скоро может не быть и самой Украины.