Банку UBS Europe пригрозили «последствиями цунами» после суда с Усмановым

Предприниматель и основатель USM Holdings Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE за предоставление властям Германии данных о якобы подозрительных финансовых операциях, которые привели к «политически мотивированным расследованиям». Об этом в беседе с «Коммерсантом» заявила представляющий интересы бизнесмена адвокат Штефани Рабенау.

Представитель истца пояснила, что с 2018 по 2022 год банк направил в отдел финансового мониторинга генеральной таможенной дирекции Германии более десятка «абсурдных, необоснованных и заведомо ложных уведомлений». В их числе оказались предположения о незаконной легализации денег при снятии наличных и арендных платежей.

Адвокат подчеркнула, что никаких доказательств своих подозрений банк не представил. Но все его заявки привели к расследованию против Усманова, в ходе которого прошли обыски на объектах недвижимости в Баварии — следователи посчитали их имуществом предпринимателя. Всю историю тиражировали журналисты, чьи материалы привели к продлению санкций против бизнесмена.

«UBS нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространил недостоверные утверждения о нем, а также грубо нарушил общие права личности. Нарушения договора со стороны банка привели к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации Усманова», — заявила Рабенау.

Она добавила, что поведение кредитной организации можно рассматривать как подстрекательство к уголовному преследованию и подпаданию под санкции невиновного человека.

Представитель бизнесмена Петер Гаувайлер заявил, что размер понесенного Усмановым ущерба пока не подсчитали, но итоги судебного разбирательства для банка-ответчика станут «сравнимы с последствиями цунами».

Обыски на объектах недвижимости, которые приписывали Усманову, прошли в рамках расследования уголовного дела о нарушении введенных санкций Евросоюзом в отношении предпринимателя осенью прошлого года. По версии следствия, бизнесмен платил за охрану своего имущества частной фирме.

В мае прошлого года суд признал ордера незаконными, так как никаких оснований для проведения следственных действий немецкая прокуратура не предоставила. Против сотрудников ведомства начали проверку о незаконном преследовании невиновных.