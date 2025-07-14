Коварный «союзник». Баку стал частью антироссийской оси?
На фоне недавнего обострения отношений между Россией и Азербайджаном, вызванного крайне неадекватной реакцией руководства последнего на задержание в Екатеринбурге членов одной из ОПГ, в российском экспертном сообществе все чаще стали задумываться, насколько искренними были отношения между нашим странами в последние годы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова характеризует их как стратегическое союзничество, разрушить которое пытаются некие силы, в нем не заинтересованные. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выражает надежду, что партнерские отношения с Азербайджаном удастся сохранить. Тем временем официальный Баку давно и планомерно выстраивает иные союзы со странами и режимами, которые кроме как нашими врагами назвать не получается.
Так, 12 июля стало известно, что на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Украиной и Азербайджаном обсуждали предложение о поставках азербайджанского газа в Незалежную и его возможный транзит дальше европейским потребителям.
Итогами заседания в своих соцсетях поделился украинский министр энергетики Герман Галущенко, по его словам, Украина предложила Азербайджану использовать свои подземные хранилища газа — «крупнейшие в Европе» — для международного хранения на условиях таможенного склада без налогов и сборов.
«Киев и Баку настроены на углубление взаимодействия в энергетической сфере. Ключевым результатом стало подписание протокола заседания межправительственной комиссии и дорожной карты дальнейших совместных действий в сфере энергетики», — добавил Галущенко.
Казалось бы, что такого? Любая страна ищет выгоды, и если Азербайджану выгодно продавать газ Украине и использовать ее ГТС как транзит своего газа в Европу, то в этом нет ничего предосудительного.
Увы, но в этом случае все не совсем так. Или даже совсем не так, ибо украинский газовый транзит и участие в нем Баку — часть куда более крупной схемы по созданию в обход России транспортного коридора, который способствовал бы выведению нашей страны из системы международной логистики.
Речь идет о британском (чьем же еще?) проекте под названием «Средний коридор» — транскаспийском международном транспортном маршруте, соединяющем страны Азии с Европой через Казахстан, Южный Кавказ и Турцию.
Буквально в начале этого месяца в палате лордов состоялся весьма представительный круглый стол, на котором торговый представитель премьер-министра Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии лорд Джон Олдердайс подчеркнул экономическое и стратегическое значение этого маршрута, призвав все страны региона уделять ему приоритетное внимание и рассказав о конкретных шагах, уже предпринятых Лондоном в поддержку развития региональной инфраструктуры.
Таким образом, речь идет не о сиюминутных экономических интересах Азербайджана, а о его участии в стратегическом британском проекте, призванном ослабить Россию. Что-то не очень все это похоже на «союзничество» или даже «партнерство» с нами.
Если добавить к этому обоснованные подозрения в том, что активные атаки украинских БПЛА на наш регион — Северный Кавказ — осуществляли в том числе с территории Азербайджана или через нее (помните налет на университет спецназа в Гудермесе?), то поведение Баку начинает выглядеть откровенно враждебно, а причины нынешней антироссийской истерии — более понятными.
Что нам со всем этим делать? Не рубить сплеча, разумеется, но и держать ухо востро. Ибо с такими коварными друзьями, как Азербайджан, как говорится, и врагов не нужно.