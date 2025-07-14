Коварный «союзник». Баку стал частью антироссийской оси?

На фоне недавнего обострения отношений между Россией и Азербайджаном, вызванного крайне неадекватной реакцией руководства последнего на задержание в Екатеринбурге членов одной из ОПГ, в российском экспертном сообществе все чаще стали задумываться, насколько искренними были отношения между нашим странами в последние годы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова характеризует их как стратегическое союзничество, разрушить которое пытаются некие силы, в нем не заинтересованные. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выражает надежду, что партнерские отношения с Азербайджаном удастся сохранить. Тем временем официальный Баку давно и планомерно выстраивает иные союзы со странами и режимами, которые кроме как нашими врагами назвать не получается.

Так, 12 июля стало известно, что на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Украиной и Азербайджаном обсуждали предложение о поставках азербайджанского газа в Незалежную и его возможный транзит дальше европейским потребителям.

Итогами заседания в своих соцсетях поделился украинский министр энергетики Герман Галущенко, по его словам, Украина предложила Азербайджану использовать свои подземные хранилища газа — «крупнейшие в Европе» — для международного хранения на условиях таможенного склада без налогов и сборов.

«Киев и Баку настроены на углубление взаимодействия в энергетической сфере. Ключевым результатом стало подписание протокола заседания межправительственной комиссии и дорожной карты дальнейших совместных действий в сфере энергетики», — добавил Галущенко.