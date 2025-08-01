Сегодня 18:43 Азербайджан планирует производить артиллерийские снаряды для ВСУ. Дальше — база НАТО? Аналитик Босых: цель Алиева — выкачивать деньги из России, пока возможно 0 0 0 Фото: x99/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Похоже, Азербайджан готовится производить оружие для ВСУ, а в перспективе — разместить базу НАТО у границ России. По данным различных источников, Баку планирует наладить выпуск 122- и 152-миллиметровых снарядов для советских артиллерийских систем, критически необходимых украинской армии. Это лишь очередной шаг в серии провокационных действий: от военных поставок Киеву до риторики о возможном размещении альянса в Хачмазском районе. Баку, обвиняя Москву в «агрессии», сам методично подталкивает регион к эскалации. Насколько далеко Азербайджан готов зайти?

Азербайджан выбирает сторону Еще в прошлые годы Азербайджан отправлял гуманитарные грузы Украине и щедро финансировал города вроде Ирпеня, которые Киев использовал как символ в своей антироссийской риторике. Тогда же в Сети всплывали документы о планах Баку поставить ВСУ свыше 100 зенитных установок ЗУ-23. Время прошло, но ясности, сколько в итоге техники дошло до украинской армии, так и нет. Сегодня в Баку, похоже, решили испытать терпение Москвы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто призвал Украину «не сдаваться оккупантам», обвинил Россию в сбитии самолета, хотя расследование не завершено, удерживает в тюрьмах невиновных российских граждан. Недавно Баку заключил договор о поставках газа Украине, а теперь добавляет новые провокации. Но и это не все. Провластные азербайджанские СМИ зашли дальше, размышляя о размещении базы НАТО у самой границы России. Они назвали это «мерой сдерживания» в ответ на якобы нарастающую угрозу. По их словам, такой шаг не нарушал бы международное право и опирался на партнерство Баку с НАТО через Индивидуальный план действий (IPAP). Россию при этом уничижительно называют страной с «угасающим влиянием», а Азербайджан возводят в ранг «оплота прагматизма». Журналисты призвали укреплять военные связи с Западом, даже если это окончательно испортит отношения с Москвой.

Фото: Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

В их словах звучит неприкрытая угроза: «Москва должна понять: игры с огнем на Южном Кавказе могут обернуться пожаром, где пострадают все, но в первую очередь сама Россия. Баку не ищет конфликта, но и не отступит под давлением. Если дело доходит до радикальных решений, виноваты не мы, а российские провокаторы». Столь дерзкая риторика не просто слова. Это проверка границ дозволенного, которая требует от России твердости и внимания. Ситуация накаляется, и каждый шаг лишь подливает масла в огонь.

Успех с Карабахом вскружил Баку голову С Азербайджаном не раз возникали сложные отношения. Достаточно вспомнить ситуацию 90-х годов, когда в Баку началась откровенная резня армян, ударившая и по русским. Горбачев вынужден был ввести военное положение и направить туда для купирования советские войска. Погромы бывали и ранее, но эти носили националистический характер и привели к сокращению русского населения только в Баку с 295 до 80 тысяч. Установление более-менее спокойной обстановки напоминало тлеющий костер, напомнил в разговоре с 360.ru руководитель центрального исполкома «Офицеров России» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

На протяжении многих лет правления Алиева мы наблюдали сближение Азербайджана и Турции. Но после решения карабахского вопроса, когда тот отошел Азербайджану, этот процесс ускорился и приобрел антироссийский характер. Решение вопроса стало символом «мощи» Азербайджана, хотя и Россия не была в стороне. Это головокружение от успехов окончательно повернуло республику к Западу. В дипломатическом плане Москва на этом направлении серьезно проигрывает, а влияние Анкары заметно возросло. Непаханое поле для нашей дипломатии. Александр Михайлов

Что касается создания баз НАТО в Азербайджане, то тема тоже неновая, добавил Михайлов. Окружить Россию военным поясом — старая идея. Собственно, с этого началась война в Афганистане. Кремль знает об этом, меры принимаются адекватные.

Фото: В Нагорном Карабахе, сентябрь 2020 года. Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Основополагающее в политике — экономика. Рынок России большой, его закрытие для Баку — удар, в том числе для азербайджанских производителей сельхозпродукции. Кроме того, Москва принимает меры по локализации негативной деятельности диаспор, что, впрочем, давно надо было сделать. «Время покажет, как будут разворачиваться события, но мы готовы к любому повороту. Рычаги для этого есть. Алиев сам создал люфт для маневра России, открыто поддержав режим Владимира Зеленского. А это не прощается», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Внутренняя угроза Азербайджанский лидер четко выбрал позицию. Его интерес к России чисто паразитарный — выкачивать деньги, пока это возможно, заявил 360.ru аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Можете пояснить? — Для Алиева и его покровителя Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции, Россия — временный ресурс. Их конечная цель, о которой открыто мечтают, — создание так называемого Тюркского каганата, куда якобы должны отойти обширные российские территории. Производство снарядов для Украины, финансовая помощь, сотрудничество в энергетике — лишь инструменты для ослабления. Они хотят довести нас до такого состояния, чтобы турки смогли разжечь гражданскую войну, используя радикальных исламистов. — Как вы видите роль возможной базы НАТО в Азербайджане, особенно у российских границ? — Это тот же сценарий, что и в Прибалтике. Азербайджан надеется, что присутствие войск НАТО станет щитом, который удержит Москву от ответного удара в случае открытого конфликта. Но, честно говоря, для наших ракет никакая западная база не станет серьезным препятствием. Разве что слегка истощит наш боезапас. Цель та же — провокация и сдерживание России. — Вы упомянули внутренние угрозы. Что вы имеете в виду, говоря о «проазербайджанском поле» в России? — Это гораздо более тревожный вопрос. У нас в стране есть медийные личности, которые открыто симпатизируют Азербайджану. При этом они упорно молчат о заложниках, удерживаемых Баку. Это ведь прямой вызов. Турки и их союзники, науськивая Алиева, явно проверяют, как далеко можно зайти, заодно тестируя влияние азербайджанской диаспоры внутри России.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА «Новости»

— Диаспора — отдельная тема. Какие тенденции? — Очень тревожные. Молодых азербайджанцев активно продвигают в политические партии, на выборные должности, в молодежные организации по всей стране. В их характеристиках пишут «активный патриот», а на личных страницах — фото Баку и азербайджанский флаг. Это не случайность. Добавьте к этому политиков и общественников. Такое встраивание во власть с явной целью ее захвата — сигнал российским спецслужбам. Действовать нужно срочно. Если эти агенты получат реальную власть, до гражданской войны и разделения России останется один шаг. Нам нужно трезво смотреть на действия Азербайджана и его союзников. Никаких иллюзий о «братстве» быть не должно. А внутри — усилить контроль за теми, кто может работать на интересы врага. Время для наивности закончилось.