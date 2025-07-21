Демонстративная русофобия Алиева. Азербайджан перестал быть «другом России»
В кулуарах III Шушинского Глобального медиафорума, в котором участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, к нему допустили (фактически подвели) украинскую журналистку Елену Гурбанову, вручившую шевроны различных подразделений ВСУ.
В ответ Алиев похлопал украинку по плечу и промолвил: «Продолжайте так же», имея в виду военный конфликт с Россией, которую чуть ранее назвал «освобождением от оккупации».
«Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад. Примерно такой же был вопрос. Мой ответ, он не будет отличаться от того, что я говорил тогда. Думаю, это созвучно и чаяниям украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы», — заявил Алиев в ответ на вопрос известного украинского провокатора от журналистики.
Однако все это никак не мешает Баку рассуждать о стратегическом партнерстве с Москвой и пользоваться ее благосклонностью в решении собственных, не всегда дружественных нам задач. В ответ Россия смущенно пожимает плечами и рассуждает о полумифических недругах, мечтающих поссорить нас с Азербайджаном.
Что сказать? Недруги действительно существуют и даже не слишком скрывают свою откровенною враждебность — это Турция и Великобритания.
Тем не менее оголтелую русофобию, которая с некоторых пор стала присуща Азербайджану и его официальным представителям, одними лишь происками коварного Запада не объяснишь.
С некоторых пор в Баку почувствовали ослабление российского влияния в Закавказье и поняли: продолжать изображать из себя нашего друга и партнера больше незачем. Напротив, есть повод выслужиться перед новыми хозяевами в лице Лондона и Анкары, перейдя от лукавой политики стратегического «союзничества» к прямому выдавливанию России из региона, помогая, скажем, Украине ослабить нас.
Азербайджан не только неприкрыто подбадривает Киев продолжать убийства русских, но и активно содействует этому, в частности предоставляя свое воздушное пространство для атак БПЛА.
Именно во время одного из таких налетов на Чечню и Дагестан случился инцидент с крушением самолета AZAL, вину за который Баку пытается всеми способами повесить на Россию. Примечательно, что сразу после трагедии налеты украинских дронов на Северо-Кавказский федеральный округ прекратились. Совпадение?..
Как далеко заведет Азербайджан эскалационная риторика его президента — пока не ясно. Как по мне, куда важнее, чтобы мы усвоили преподанный урок «дружбы» и в следующий раз не верили на слово лицемерным заверениям очередного восточного князька. Слишком дорого нам обходится такая дружба.