Демонстративная русофобия Алиева. Азербайджан перестал быть «другом России»

В ответ Алиев похлопал украинку по плечу и промолвил: «Продолжайте так же», имея в виду военный конфликт с Россией, которую чуть ранее назвал «освобождением от оккупации».

«Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад. Примерно такой же был вопрос. Мой ответ, он не будет отличаться от того, что я говорил тогда. Думаю, это созвучно и чаяниям украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы», — заявил Алиев в ответ на вопрос известного украинского провокатора от журналистики.

Однако все это никак не мешает Баку рассуждать о стратегическом партнерстве с Москвой и пользоваться ее благосклонностью в решении собственных, не всегда дружественных нам задач. В ответ Россия смущенно пожимает плечами и рассуждает о полумифических недругах, мечтающих поссорить нас с Азербайджаном.