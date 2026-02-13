«Арктический страж» в ледяной пустоши. Чего НАТО добивается в регионе?

НАТО запустил миссию «Арктический страж», которая направлена на усиление присутствия альянса в Арктике и должна объединить силы блока в регионе. На что надеется Запад и есть ли ему что противопоставить России — в материале 360.ru.

Что известно о миссии «Арктический страж» Миссия, английское название которой звучит как Arctic Sentry, будет постоянной. В ее рамках, отмечало агентство Reuters, в том числе проведут датские маневры «Арктическая выносливость в Гренландии» (Arctic Endurance on Greenland). Командующий Европейским командованием США генерал Алексус Гринкевич подчеркивал, что благодаря миссии мощь Североатлантического альянса можно будет использовать для безопасности Арктики.

Интересно Генсек НАТО Марк Рютте назвал «Арктического стража» ответом на «растущий интерес России и Китая к Арктике», где из-за таяния льдов открываются новые морские пути. Волнение в блоке по поводу региона также вызвало стремление президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию.

По версии Bloomberg, инициатива по созданию «Арктического стража» принадлежит Германии. А образцом послужила запущенная в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры миссия в Балтийском море.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что страна направит четыре истребителя Eurofighter Typhoon. Кроме Германии, участие в Arctic Sentry подтвердили Великобритания и Дания. Шведское правительство заявило о предоставлении JAS 39 Gripen, а премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что государство как союзник по НАТО несет ответственность за безопасность территории блока.

Интересно Как отмечали опрошенные NYT эксперты, негласной целью Arctic Sentry может быть желание доказать Трампу, что Североатлантический альянс способен защитить Арктику без присоединения Гренландии к США в качестве передового форпоста.

Руководить миссией будет Объединенное командование вооруженных сил альянса в Норфолке, Вирджиния. Планируется, что в «Арктическом страже» задействуют десятки тысяч военнослужащих.

Чиновники и эксперты рассказали газете The New York Times, что Arctic Sentry увеличит контингент в так называемой «Шапке Севера» — арктических районах Норвегии, Швеции и Финляндии.

Какие цели НАТО преследует в Арктике Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко в беседе с 360.ru отметила, что сейчас можно говорить о милитаризации Арктики, особенно после вступления в НАТО Финляндии и Швеции. «Все входящие в Арктический совет страны, кроме России, являются членами альянса. Безусловно, это не может не являться вызовом с точки зрения российских интересов и стабильности нашего присутствия в Арктике. Российский подтекст и контекст, безусловно, играют роль», — сказала она.

Китай, добавила Войко, заходит в регион тоже довольно активно, хотя его в первую очередь интересует бесперебойность поставок по Северному морскому пути, нежели военно-стратегическая безопасность в Арктике.

С учетом этих факторов учения НАТО и его стратегия носят общий антироссийский и антикитайский характер. <…> Хотя именно альянс — европейские страны и США — милитаризуются в регионе, транслируя абсолютно недружественную риторику.

Тот же Арктический совет, напомнила собеседница 360.ru, создавали, чтобы воплотить на практике идеи о том, что Арктика — территория мира и сотрудничества. Но в нынешних реалиях это далеко не так, и Россия тоже вынуждена наращивать свой военный потенциал в регионе.

Увеличение британского контингента и отправку Германией истребителей Войко с геополитической точки зрения тоже расценила как наращивание военного потенциала и некую угрозу.

Координация миссии Arctic Sentry из штаба в Норфолке вряд ли создаст логистические и командные проблемы для реагирования в Арктике. В том числе благодаря наличию стран, которые расположены максимально близко к региону — та же Швеция и частично Финляндия.

Войко также усомнилась в наличии у НАТО плана по интеграции «Арктического стража» в существующие арктические учения Дании и Норвегии: эти структуры вполне спокойно способны действовать параллельно. «В широком контексте у Трампа есть разногласия с альянсом, он недоволен объемами инвестиций других стран НАТО. И есть арктическое измерение с вполне конкретными задачами наращивания военного присутствия в регионе, контролем в том числе за месторождениями, пыткой вытеснить или создать угрозу. российскому присутствию», — обратила она внимание. По этому треку, подчеркнула политолог, наблюдается координация и мобилизация союзников по блоку.

Как Россия ответит на миссию «Арктический страж» Территориальных притязаний у нашей страны к Гренландии нет, и никаких агрессивных планов в отношении соседних государств в Арктике Россия не вынашивает. Однако обещала, что примет адекватные контрмеры, в том числе военно-технического характера, если альянс разместит силы в автономии. «Набор вполне стандартный. У России уже есть военные базы в Арктике, [будет идти] их модернизация, развитие ледокольного флота. <…> Плюс, конечно, разведка, получение спутниковых данных и развитие цифровой инфраструктуры — все это, думаю, как раз и задействуют», — описала Войко возможный ответ российской стороны.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов подчеркнул, что у России колоссальный опыт работы в арктическом регионе, масса ледоколов и другой техники, высочайшего уровня военные базы.

Я пока к фантазиям западных стран об «Арктическом страже» отношусь скептически. <…> Противопоставить НАТО нечего: они могут угрожать, пакостить, но взять и причинить большой вред в Арктике в ближайшее десятилетие точно не смогут.

Россия, добавил собеседник 360.ru, прекрасно понимает, что за Арктикой будущее человечества. И при грамотном взаимодействии международного сообщества, безо всяких войн регион можно осваивать в партнерских отношениях, что и предлагает Москва. «Но ЕС и НАТО пока пытаются показать, как они способны мощно отвечать на угрозы России и Китая в Арктике. Давайте посмотрим, что будет в будущем, пока у них только обещания. <…> Все, что у нас плавает, ходит и летает — оно все работает. В количественном и качественном варианте мы преобладаем в Арктике», — сказал политолог.

Что будет, если США заберут Гренландию По мнению Евгении Войко, Трамп считает вопрос со статусом Гренландии как территории американского присутствия решенным и сворачивать тему не собирается, хотя и не в силах поставить точку довольно быстро. «Может быть, это связано с юридическими особенностями. И, видимо, пока [США] не нашли какого-то более или менее приемлемого аргумента, чтобы сделать остров американским. Но, скорее всего, это будет формальность, потому что Соединенные Штаты и без того здесь присутствуют», — обратила она внимание.

Вероятный переход Гренландии под контроль США, добавил Михайлов, действительно повлияет на расклад сил в регионе, американцы получат задел на будущее.

Возможно, США даже не будут церемониться с европейцами — возьмут и заберут Гренландию, а мы можем только похлопать в ладоши единству НАТО.

Но и Россия будет усиливать свое присутствие в арктическом регионе, что и делает сейчас, независимо от спецоперации и определенных трудностей, прекрасно понимая его важность. «И будущее партнерство, и то, которое есть с тем же Китаем поможет развитию еще большей инфраструктуры», — выразил уверенность военный эксперт.