Истинное миротворчество. Почему весь арабский мир звонил в Кремль, а не в Белый дом?
Судя по числу сообщений на сайте Кремля, президент России Владимир Путин вчера весь день не отходил от телефона. «То тюлень позвонит, то олень…». Смех смехом, но лидеры стран арабского мира, непосредственно затронутые американской авантюрой в Иране, обрывали телефон российскому лидеру буквально в режиме нон-стоп.
Одним из первых дозвонился президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он сообщил, что ответные удары Ирана по американским целям в Эмиратах уже нанесли серьезный ущерб стране (туристический бизнес на грани коллапса) и создали угрозу мирным жителям. Примечательно, что глава ОАЭ попытался через Путина донести до Тегерана просьбу воздержаться от запуска БПЛА, ведь территория Эмиратов не используется американцами как плацдарм для атак.
Никаких слов осуждения действий иранцев сказано не было. Ситуация крайне печальная и даже трагическая, но все все понимают. Понимают, кто именно несет ответственность за происходящее.
Президент России выразил готовность передать эти сигналы иранскому руководству и в целом оказать содействие для стабилизации общей обстановки на Ближнем Востоке.
Дальше приблизительно по такому же сценарию — ноль осуждения, 100% понимания, беспокойства и желания, чтобы все это поскорее закончилось — прошли разговоры Путина с другими лидерами стран региона.
В частности, с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Высказана обоюдная озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в него других государств.
Эмир выразил Путину признательность за поддержку в сложной ситуации. Подчеркнул, что сотрудничество с Россией в различных отраслях остается их приоритетом.
Затем российский лидер общался с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, а также с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Он, стоит подчеркнуть, высказал мнение, что «российская сторона в эти дни может сыграть положительную, стабилизирующую роль с учетом ее дружественных отношений как с Ираном, так и со странами Персидского залива».
Если кто забыл, напомню: саудиты официально числятся союзниками США на Ближнем Востоке, но помощи, как видим, ждут не от Вашингтона, а от Москвы. В этом и есть разница между мнимым и истинным миротворчеством, которую не скрыть за красивыми словами и громкими фразами.
На этом фоне максимально комично выглядели попытки некто Владимира Зеленского обратить на себя внимание мирового сообщества. Он из кожи вон лез, лишь бы доказать свою полезность в начавшейся на Ближнем Востоке заварухе. Прямым текстом предложил уговорить Россию остановить СВО, а высвободившиеся бы силы украинских ПВО направить для борьбы с иранскими дронами. Мол, у ВСУ есть необходимый опыт.
«Я бы предложил следующее: у лидеров стран Ближнего Востока прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня. Как только будет заключено перемирие, мы направим наших лучших операторов беспилотников-перехватчиков в страны Ближнего Востока», — заявил Зеленский.
Ответом стало гробовое молчание. Всяк сверчок знай свой шесток, не иначе…
Единственным, кто решил морально поддержать своего выкормыша, оказался британский премьер Кир Стармер. По его мнению, помощь Киева будет точно нелишней в защите британских и американских военных объектов в странах, примыкающих к зоне боевых действий. Впрочем, дальше слов дело не пошло.
Как бы там ни было, американо-израильская агрессия против Ирана неким чудесным образом стала лакмусовой бумажкой в мировой политике, наглядно показав, кто есть кто. И именно на основе этого знания, я уверен, и будет в дальнейшем строиться внешнеполитическая стратегия не только ближневосточных государств, но и стран, довольно далеких от эпицентра нынешних трагических событий.