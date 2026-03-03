Истинное миротворчество. Почему весь арабский мир звонил в Кремль, а не в Белый дом?

Судя по числу сообщений на сайте Кремля, президент России Владимир Путин вчера весь день не отходил от телефона. «То тюлень позвонит, то олень…». Смех смехом, но лидеры стран арабского мира, непосредственно затронутые американской авантюрой в Иране, обрывали телефон российскому лидеру буквально в режиме нон-стоп.

Одним из первых дозвонился президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он сообщил, что ответные удары Ирана по американским целям в Эмиратах уже нанесли серьезный ущерб стране (туристический бизнес на грани коллапса) и создали угрозу мирным жителям. Примечательно, что глава ОАЭ попытался через Путина донести до Тегерана просьбу воздержаться от запуска БПЛА, ведь территория Эмиратов не используется американцами как плацдарм для атак.

Никаких слов осуждения действий иранцев сказано не было. Ситуация крайне печальная и даже трагическая, но все все понимают. Понимают, кто именно несет ответственность за происходящее.

Президент России выразил готовность передать эти сигналы иранскому руководству и в целом оказать содействие для стабилизации общей обстановки на Ближнем Востоке.

Дальше приблизительно по такому же сценарию — ноль осуждения, 100% понимания, беспокойства и желания, чтобы все это поскорее закончилось — прошли разговоры Путина с другими лидерами стран региона.