05 февраля 2025 15:45 Поражение — победа, рабство — это свобода. Антиутопия Оруэлла, армянская версия 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / Global Look Press Эксклюзив

Мир

США

Армения

Международные отношения

Никол Пашинян

Побывавший с визитом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что отныне в отношениях закавказской республики с США откроется «новая страница».

«Недавно мы подписали хартию о стратегическом партнерстве с США, это очень важное решение. Мы надеемся открыть новую страницу в наших отношениях. Идет реализация сбалансированной внешней политики», — заявил политик. Хартию, о которой говорит Пашинян, согласовали еще с прежним руководством Соединенных Штатов, когда главой Госдепартамента был Энтони Блинкен. По словам подписавшего документ с армянской стороны министра иностранных дел Арарата Мирзояна, документ включал в себя пункты по укреплению экономических и энергетических связей, а также углублению сотрудничества в сфере обороны. Говоря совсем просто, в рамках армяно-американской комиссии по стратегическому партнерству предполагается провести работу по переводу внешней политики Армении на западные рельсы, в том числе (а возможно, в первую очередь) в плане сближения с НАТО.

Фото: Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Кроме того — это, видимо, в Армении тоже считают проявлением «сбалансированной внешней политики», — 24 января профильная комиссия республиканского парламента одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз. Таким образом евроатлантический курс армянского руководства приобрел завершенный вид. На минуточку — все это происходит в республике, которая входит не только в Евразийский экономический союз, но и в Организацию Договора о коллективной безопасности. Нечто подобное мы уже видели 10 лет назад, на Украине, но Киев хотя бы не пытался усидеть на двух стульях, резко обрывая все связи с Россией, в том числе гуманитарные. Пашинян же, видимо, думает, что он умнее всех и сумеет «подоить» как Запад, так и Восток, умело лавируя «между капельками».

Фото: Никол Пашинян, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Sven Hoppe/dpa / Global Look Press

Вот только шансов на успех у столь рискованного предприятия нет. Нельзя быть частью одновременно двух, да еще противостоящих друг другу военных союзов. Что касается шашней с Европой, то Москва уже предупредила Ереван: вступление в ЕС (или хотя бы экономическая синхронизация с Евросоюзом) грозит Армении лишением всех привилегий членства в ЕАЭС. Это и особые энергетически тарифы, и рынки сбыта для армянской продукции, и режим благоприятствования в банковской сфере, через которую многочисленная армянская диаспора в России вливает в экономику своей республики весьма серьезные суммы. Впрочем, Пашинян понимает, что демонстративный отказ от дружбы с Россией ничего хорошего ему не сулит, потому заранее просит помощи у своих новых партнеров, выражая надежду, что «установление мира на Южном Кавказе станет приоритетом для американской политической элиты».

Кстати, о мире. Среди многочисленных сентенций, высказанных главой правительства Армении во время американского вояжа, была и мысль о том, что ее военное поражение в Карабахском конфликте, закончившееся фактическим выдворением армян из Арцаха, пошло на пользу республике и стало даже в некотором смысле ее победой.

«Мне нужно сказать, что здесь нечего скрывать, нет необходимости притворяться. Мы пришли к этому (к критике правящей партии, — прим. ред.) из-за поражения в 44-дневной карабахской войне 2020 года и обсуждения причин поражения. По-моему, испытав это поражение, мы на самом-то деле получили возможность иметь независимое и суверенное государство». Конец цитаты. Скажем прямо: после неудачи в той войне многочисленные западные НКО в Армении, ставленником которых выступает и сам Пашинян, активно внушали армянскому народу тезис о вине России в поражении. Мол, не вступилась, не начала войну.

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency / Global Look Press

Абсурдность подобных обвинений очевидна любому непредвзятому наблюдателю, который помнит, что Ереван так и не признал независимость НКР, а в рамках ОДКБ Москва могла оказать военную помощь только в случае нападения на саму республику, чего в реальности не было. Тем не менее мысль о том, что Россия была обязана таскать для Армении каштаны из огня, довольно быстро укоренилась в армянском общественном мнении. На этой волне русофобии местное руководство, подстрекаемое Западом, сделало то, что давно планировало, — развернулось в сторону ЕС и НАТО.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / Global Look Press

Именно этот разворот, не сулящий, кстати, республике в перспективе ничего хорошего, Пашинян называет «возможностью иметь независимое и суверенное государство». То есть государство недружественное и даже враждебное России, зато полностью подчиненное воле Вашингтона и Брюсселя. Именно так в Европе нынче трактуют «суверенитет» и «независимость». Если кто сомневается, может спросить у грузин. Уж они-то знают. В итоге, убедив себя, что поражение — это победа, а рабство — свобода, Армения неуклонно превращается в иллюстрацию к оруэлловской антиутопии. С чем я ее, собственно, и поздравляю!