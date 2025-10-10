Сегодня 18:22 Национальное развлечение: каждый год, 10 октября, американцы смотрят новости из Норвегии 0 0 0 Фото: US Navy/Navy Media Content Operations, Yoshio Tsunoda/AFLO, CNP/AdMedia / www.globallookpress.com Эксклюзив

Ну что, Дональд Трамп обломался? Мария Корина Мочадо, оппозиционер из Венесуэлы? Кто бы знал? Но в 2025 году норвежцы, очевидно, предпочли не высказываться. Поддержка венесуэльской оппозиции — именно отказ говорить о политике. Комитет воздержался высказаться во вопросам Донбасса, Палестины, Ирана. Он отказался выразить позицию по делу Павла Дурова, которого арестовали во Франции аккурат накануне старта приема номинаций нынешнего сезона.

Мачадо — просто такая беспроблемная фигура. Вроде где-то она проамериканская, хотя это было давно. Американцам не польстили, но и не обидели. Награждение даже Дурова требовало громкого высказывания. Фигура Мочадо идеальна, если захотелось отмолчаться. И угадать ее было невозможно: если комитет поставил задачу избежать манифестации политической позиции, то выбрать мог хоть защитников тропического леса, хоть борцов за экосреду диких пчел. Нобелевская премия мира в принципе непредсказуемая. Можно лишь сказать, что комитет тяготеет к левым идеям, к теории малых дел, к защите малых групп, к поощрению больших и пустоватых проектов за мир во всем мире и против ядерного оружия. Председатель комитета Йорген Ватне Фриднес, между прочим, юрист в области защиты меньшинств. Он же представлял интересы ряда жертв массового убийства Брейвиком.

Фото: Йорген Ватне Фриднес. Yoshio Tsunoda/AFLO / www.globallookpress.com

Фриднес молод, ему пока 40 лет, он не фрустрирован страхом атомного апокалипсиса, поэтому комитет при нем не тяготеет к ядерной тематике. В 2024-м уже дали приз жертвам американских ядерных бомб — и в этом году борцам с немирным атомом не на что было рассчитывать. Ну, а если серьезно, то это гадание на гуще. Даже литературного лауреата можно угадать или хотя бы предположить ряд претендентов. Премию мира, кажется, угадать нельзя. Особенно если речь про американских президентов. Однако они рук не опускают. Всем известно, что каждый год, 31 декабря, вся Россия ходит в баню. А вся Америка каждое раннее утро 10 октября проводит за просмотром новостей Норвежского Нобелевского комитета — она ждет для своего президента Нобелевскую премию мира. В этом вечном ожидании есть что-то обсессивное. Навязчивая идея.

Такое ощущение, что американские президенты еще в пеленках планируют свою политическую стратегию с прицелом на Нобелевский комитет. Откуда такая тяга — непонятно.

Я взялась подсчитать и выяснила, что за историю Нобелевки четыре лидера США получали эту премию: Теодор Рузвельт, Томас Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама. Еще — вице-президент Чарльз Дауэс и министр обороны Джордж Маршалл. Если взять 1948 год, когда образовался Израиль, и сравнить, получим, что лидеры двух этих стран получали Нобелевскую премию мира по два раза. От Израиля — премьер-министры Менахем Бегим и Ицхак Рабин. Нетаньяху вряд ли в 2025 году ожидал себе премию, а в Штатах продолжаются вечные гадания.

Фото: Chen Junqing/XinHua / www.globallookpress.com

Для Америки ожидание премии — уже жанровый ход. По факту ожидания редко оправдываются, а порой даже оканчиваются красивой насмешкой. Джо Байден четыре года ждал премию за то, что заставил сотрудничавших с США афганцев цепляться за шасси самолета. Так, видать, этим норвежцам надоел, что премию дали жителям Хиросимы и Нагасаки. Напомнить? Вообще-то, в прошлом году, когда Байден уже заждался своей премии, ее получила японская организация пострадавших от ядерного взрыва. «Нихон Хиданке» 70 лет занимается призывами к остановке производства ядерного оружия. Хотя пострадавшие, в полном соответствии с новой политикой Японии, предпочитают не напоминать, от кого они пострадали и даже порой словно намекают, что бомбили их вовсе не американцы, а мы. С американцами же они теперь расцеловываются и разрабатывают совместные планы по сокращению ядерного оружия. Которого у Японии нет, но это детали, главное — интенция.

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO / www.globallookpress.com

Собственно, я к чему вспомнила? Странно бы Трампу ждать премию мира от Нобелевского комитета, который тем же составом год назад наградил премией пострадавших от американской военщины. Мне вообще казалось, что это был смешок над США за то, что каждый их президент с какой-то стати ждет Нобелевку.

Даже Жаклин Кеннеди ждала премию мира — за то, что у нее убили мужа. Рональд Рейган — за потепление в холодной войне. Буш-старший — за развал СССР. Билл Клинтон — за помощь России. Буш-младший — за то, что пострадал от 9/11. Обама ждать начал будто бы сразу, еще ничего не сделав, просто за то, что чернокожий и президент, а в Норвежском Нобелевском комитете традиционно сидят леваки и защищают меньшинства. И дали ведь в 2009 году! За что? Да ни за что! За укрепление международных связей, вот как!

Дональд Трамп ждал первый свой срок премию просто так, будто по привычке. Что он там делал? Между прочим, именно Трамп, а не Обама начал поставку на Украину летального оружия: в 2017 году он одобрил передачу ПТРК FGM-148 Javelin. За это, разве что, ждал премии. Второй срок. Если вы забыли, Трамп инаугурировался за 11 дней до окончания приема номинаций. И потому, видимо, очень торопился еще до вступления в должность остановить наш с Украиной конфликт. Ничем, кроме жажды норвежского миллиона, я те его зимние метания не объясняю. Старался. Хотя история показывает, что можно было не торопиться: если очень хочется, Нобелевский комитет всегда сдвигает сроки. Так, в 2022 году премию мира получили сразу трое — за сопротивление боевым действиям между Россией и Украиной. Хотя заявки принимать формально прекратили почти за месяц до начала СВО.

Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Наверное, Дональд Трамп рассчитывал, что ему дадут тоже, поэтому торопился сразу на всех фронтах: российско-украинском, палестино-израильском. Ну, может, на будущий год дадут? Зеленский догадался подкупать Трампа обещанием выдвижения на Нобелевскую премию в обмен на «томагавки»: не дали за поставку противотанковых ракет? Ну, за ракеты крылатые точно дадут, Дональд, ты только верь! Хотя лучше бы ввели постоянную почетную медаль для президентов США и каждый год им на шею вешали. Для разряжения международной обстановки. Еще одну — для профессиональных антисоветчиков. Эти тоже ждут. Сахаров, Горбачев…

Фото: IMAGO/Scott Weiner/MediaPunch / www.globallookpress.com

Несколько европейских лидеров, боровшихся с нами, вроде Валенсы. Литературные премии диссидентам. Потом было затишье. Потом как пошли кучно: 2015 год — Алексиевич с премией по литературе; 2021-й — Муратов*; 2022-й — сразу три антироссийские организации, включая иноагента «Мемориал»**. Не поверите, но в 2023 году наши диссиденты снова ждали миллион и гадали, кому дадут — общественнику или литератору. Очень расстроились, когда 1 марта 2024 года Людмилу Улицкую* внесли в список иноагентов сразу после закрытия приема заявок на премию — считалось, что статус иноагента сильно повышает шансы на миллион. Сейчас за нее тоже болели релоканты, с чего-то взяли, что есть шансы. А кому еще?

Фото: Henning Kaiser/dpa / www.globallookpress.com

Две медали нужно вечно ожидающим: президенту США и антисоветчику года. Награждать их, чтобы не нервничали, почетной грамотой, а миллион делить между менее экзальтированными претендентами. Я уж думала, шандарахнут сейчас по Осло — так бесстыдно американцы Трампу эту премию вытрясали. Советую норвежцам на будущий год и впрямь почетную грамоту Трампу выписать. За все хорошее. Чтобы не злить. Он же злой сейчас сидит.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. ** Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда.