Сегодня 17:11 Планета «лишних людей». Почему американские наследники доктора Менгеле боятся огласки Публицист Белов рассказал об опытах с блокировкой полового созревания в США 0 0 0 Фото: Зия Юдалл — ребенок, который родился мальчиком, но мать называет его гендерно-флюидным. Robin Rayne Nelson/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

Мир

Исследования

США

Дети

Скандалы

Ученые

Джоан Роулинг

На днях в США разразился скандал, последствия которого только предстоит оценить. Как рассказала The New York Times, группа американских ученых под руководством доктора Джоаны Олсон-Кеннеди, с 2015 года в рамках многомиллионного федерального проекта занимающаяся «гендерной терапией» детей и подростков, отказалась публиковать результаты своего исследования, чтобы избежать нападок со стороны его противников, а быть может, и уголовного преследования по обвинений в доведении до самоубийства.

Суть дела такова: Джоана Олсон-Кеннеди — влиятельный врач и сторонница гендерной терапии для подростков, а по совместительству еще руководитель крупнейшей в США детской гендерной клиникой при Детской больнице Лос-Анджелеса — вместе со своими сотрудниками на протяжении двух лет пичкала группу из 95 несовершеннолетних подопытных препаратами, блокирующими половое созревание. В частности, появление у девочек груди или огрубение голоса у мальчиков. Делали это все ради того, чтобы (внимание!) вылечить симптомы глубокой депрессии, сильной тревожности, ПТСР, членовредительства и даже суицидальной наклонности. Проведя предварительно обследование, Олсон-Кеннеди выдвинула гипотезу: причиной психических расстройств у детей и подростков стала гендерная дисфория — стресс, который человек якобы испытывает из-за несовпадения между своей «гендерной идентичностью» и полом, приписанным при рождении.

Фото: Зия Юдалл — ребенок, который родился мальчиком, но мать называет его гендерно-флюидным. Robin Rayne Nelson/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По мнению ученой, все это должно было закончиться, как только в результате медикаментозного вмешательства проблема не соответствия пола и «гендера» была бы устранена. В итоге ничего этого не случилось. Гипотеза Олсон-Кеннеди оказалась пустышкой. Между тем малонаучные эксперименты этой живой наследницы доктора Менгеле привели к тому, что 95 детей были фактически насильно превращены из мальчиков в девочек — и наоборот, а то и похуже.

Что же сделала новоявленная доктор Франкенштейн? Она решила засекреть неудобные результаты своих исследований, чтобы, как выразилась сама Олсон-Кеннеди, «избежать излишней политической напряженности и не провоцировать политические нападки, которые и без того привели к запрету гендерной терапии для подростков более чем в 20 штатах США».

Как саркастически и очень точно прокомментировала ситуацию известная британская писательница и активный борец с гендерными девиациями Джоан Роулинг, «мы не должны публиковать исследование, в котором говорится, что мы причиняем вред детям, потому что люди, которые говорят, что мы причиняем вред детям, будут использовать это исследование как доказательство того, что мы причиняем вред детям, и это может затруднить для нас дальнейшее причинение вреда детям». Все произошедшее безусловно ужасно и трагично, но вполне вероятно многие воспримут его как частный случай — варварство и криптонацизм одной конкретной американской докторши. Увы, но это не так.

Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency / Global Look Press

Один из главных идеологов глобализма и прогрессивной повестки Юваль Харари — советник Клауса Шваба, основателя форума в Давосе, этого ежегодного съезда мировых глобалистов — на днях позволили себе порассуждать о переизбытке на планете так называемых бесполезных людей. «Во время промышленной революции был создан новый класс городского пролетариата. Теперь мы видим создание нового, массового класса бесполезных людей. По мере того как компьютеры становятся все лучше и лучше во все большем количестве областей, существует явная вероятность того, что компьютеры превзойдут нас в большинстве задач и сделают людей ненужными. Тогда главный политический и экономический вопрос XXI века будет заключаться в том, для чего нам нужны люди? Или, по крайней мере, для чего нам нужно так много людей? На данный момент лучшее, что мы можем предположить, — это поддерживать их счастье с помощью наркотиков и компьютерных игр», — отметил Харари.

Фото: Seksan Rochanametakul/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вот что меня всегда поражало в апологетах национал-глобализма, так это их подкупающая своей непосредственностью предельная откровенность. «Лишние люди», «наркотики», необходимость избавиться от балласта — все мы с вами для них не более чем «человеческий материал», ресурс без души и сердца, который может быть как полезен, так и оказаться совсем ненужным. И что тогда? Девяносто пять американских подростков, которые стараниями садистки Олсон-Кеннеди больше никогда не смогут иметь детей (это один из гарантированных побочных эффектов блокады полового созревания), отлично вписываются в идеальную картину мира по Харари. Мира, в котором большинству из нас места не будет.

* ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России.