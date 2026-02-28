Израиль и США позволяют себе все, что заблагорассудится. Их ключевая цель — нефть, и ради ценных ресурсов они готовы пойти на убийство. И подтверждение тому — атака на Иран.

«Коршуны заклюют всех» Военный корреспондент Александр Сладков напомнил, что специальная операция России на Украине началась не из-за территорий, нефти или угля, а потому что там начали убивать русских. «СВО началась из-за движения НАТО к нашим границам. Причем НАТО двигался из-за нефти и других наших богатств», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Журналист призвал Иран выстоять, «иначе эти коршуны заклюют всех».

Коршуны, просто коршуны. Израиль и США позволяют себе все, что заблагорассудится. Им нужна нефть, и они убивают за нефть. <…> Иран должен выстоять. Иначе эти коршуны заклюют всех.

Цели Израиля в Иране Удары ЦАХАЛ в Иране пришлись на улицу Университет и квартал Джомхури. Взрыв прогремел в непосредственной близости от комплекса, где находится офис верховного лидера Али Хаменеи, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. «Сам выбор района — деловой и административный центр столицы рядом с ключевыми институтами власти, — а также формулировка Израиля об ударе „для устранения угроз“ указывает, что целью могли стать объекты, связанные с руководством КСИР, внутренней безопасностью и политическим/оперативным управлением, а не жилые кварталы как таковые», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Также Израиль ударил по району Исфахан — это один из ключевых ядерных центров Ирана, где сосредоточены объекты ВПК, авиабаза и крупный ядерный комплекс.

Ранее именно Исфахан неоднократно фигурировал в израильских ударах по иранской инфраструктуре как приоритетная цель для нанесения ущерба ядерной программе и ракетно‑дроновому потенциалу, поэтому текущие сообщения о новых атаках по этому району логично вписываются в общий израильский оперативный план по «обезглавливанию» военного и ядерного потенциала ИРИ.

Роль США в атаке на Иран Операцию в Иране планировали месяцами, дату начала определили несколько недель назад, добавил Коц. «Все, что нужно знать об американских писдилах. <…> То есть эти атаки планировались параллельно переговорам, убаюкивающим бдительность Тегерана. И дату назначили даже до последнего раунда, на котором обсуждался очередной писдил. И который США охарактеризовали как оптимистичный», — написал он. Это многое говорит о договороспособности американской стороны, заключил военкор.