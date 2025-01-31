Glasnost и Perestroika. Чем внезапная американская откровенность грозит Западу?
Претендующая на пост главы Национальной разведки США Тулси Габбард, выступая накануне в сенате, подтвердила, что американское вторжение в Ирак 2003 года «стало плодом полностью сфабрикованных данных или тотального провала спецслужб».
«Слишком долго ошибочная, неадекватная или предвзятая деятельность наших спецслужб оборачивалась для нас тяжелыми потерями, подрывом национальной безопасности и священных прав, прописанных в Конституции. Самый очевидный пример — наше вторжение в Ирак», — отметила Габбард.
В результате иракская агрессия США не только не привела к укреплению мира и стабильности, а равно и безопасности на планете, в чем нас долгие годы пытались убедить западные политики и послушные им СМИ, но, наоборот, стала причиной гибели десятков тысяч американских солдат, миллионов жителей Ближнего Востока, движения огромных масс беженцев, подрыва системы безопасности и стабильности в странах Европы, роста ИГ* и усиления «Аль-Каиды»* и других групп исламских экстремистов.
Подобное признание из уст человека, претендующего на столь важную должность, да еще на слушаниях в сенате, то есть, считай, официально подтвержденное, разумеется, дорогого стоит. Потому не может не заслуживать всяческого одобрения, в том числе с нашей стороны.
Американской политике давно не хватало открытости. Кто знает, быть может, вслед за Glasnost у них начнется и своя Perestroika?! Проблема лишь в том, что грязное белье, которое в этом процессе неизбежно вытащат наружу, наверняка станет триггером к резкому снижению уровня доверия со стороны западного обывателя как к собственным политикам, так и к местным СМИ.
Простой пример. Еще вчера, во время предыдущего раунда слушаний, Тулси Габбард дала неожиданно адекватную оценку недавним событиям в Сирии, назвав режим бывшего президента Асада «лучшим шансом помешать террористическим группам взять больше власти в Сирии».
«Теперь же Сирия контролируется ответвлением „Аль-Каиды“* во главе с исламистским джихадистом, который танцевал на улицах 11 сентября и несет ответственность за убийство многих американских военнослужащих», — отметила Габбард, приезжавшая в Дамаск в 2017 году на встречу с Башаром Асадом.
Это что же получается? Выходит, Асад, которого на Западе изображали не иначе как «исчадие ада» и «воплощение зла», в реальности был адекватным политиком и куда лучшим вариантом для Сирии, чем захватившие ее банды бородатых радикалов? Так, что ли?
Если так дальше пойдет, помимо сирийской, вскроется и вся прочая ложь Запада со всеми ее хайли-лайкли-обвинениями, в том числе в адрес России. И западные избиратели, наконец, узнают, что никакого покушения КГБ на Скрипалей не было, что «резня в Буче» — это циничная инсценировка британских спецслужб, которая понадобилась как оправдание для отказа от мирных соглашений. Узнает, что именно США взорвали «Северный поток — 2», да мало ли что еще может перестать быть «секретом Полишинеля» (в том смысле, что правду и так все знают, как с той пробиркой Пауэлла, но предпочитают помалкивать).
Так ведь может обрушиться и вся конструкция западного доминирования в мировом информационном пространстве. Неужели они это допустят?
Эх, смелая женщина эта Тулси Габбард. Что-то я за нее опасаюсь…
* Террористическая организация, запрещенная в России.