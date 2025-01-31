Glasnost и Perestroika. Чем внезапная американская откровенность грозит Западу?

Претендующая на пост главы Национальной разведки США Тулси Габбард, выступая накануне в сенате, подтвердила, что американское вторжение в Ирак 2003 года «стало плодом полностью сфабрикованных данных или тотального провала спецслужб».

«Слишком долго ошибочная, неадекватная или предвзятая деятельность наших спецслужб оборачивалась для нас тяжелыми потерями, подрывом национальной безопасности и священных прав, прописанных в Конституции. Самый очевидный пример — наше вторжение в Ирак», — отметила Габбард.

В результате иракская агрессия США не только не привела к укреплению мира и стабильности, а равно и безопасности на планете, в чем нас долгие годы пытались убедить западные политики и послушные им СМИ, но, наоборот, стала причиной гибели десятков тысяч американских солдат, миллионов жителей Ближнего Востока, движения огромных масс беженцев, подрыва системы безопасности и стабильности в странах Европы, роста ИГ* и усиления «Аль-Каиды»* и других групп исламских экстремистов.

Подобное признание из уст человека, претендующего на столь важную должность, да еще на слушаниях в сенате, то есть, считай, официально подтвержденное, разумеется, дорогого стоит. Потому не может не заслуживать всяческого одобрения, в том числе с нашей стороны.