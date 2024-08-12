Сегодня 16:50 Альтушки против скуфов по-американски, или Зачем миру нужна «защита от дурака»? Публицист Белов: глобалисты умело вырастили себе запуганных избирателей в США 0 0 0 Фото: Benno Schwinghammer / Global Look Press Мир

США

Дональд Трамп

Выборы президента США

Камала Харрис

Дональд Трамп обиделся на Камалу Харрис, обвинив ее в краже «интеллектуальной собственности». Речь идет о предвыборной идее 45-го президента США отменить налогообложение чаевых.

«Камала Харрис, чей медовый месяц подходит к концу, уступая критике в опросах, только что скопировала мое предложение об отмене налогов на чаевые. Разница в том, что она этого не сделает, она хочет этого лишь из политических соображений. Это была идея Трампа, а у нее нет идей, она может только красть у меня. Не забывайте, что Камала предложила самое большое увеличение налогов в истории. Этого не случится. Сделаем Америку вновь великой!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Annabelle Gordon / Global Look Press

Да уж. Читая такие новости, начинаешь осознавать, почему нам никогда не понять внутреннюю повестку США. Постараюсь объяснить, что я имею в виду. Чаевые в США — это фактически обязательная часть оплаты услуг (20% от стоимости минимум), отказаться отдавать которую, несмотря на формальную добровольность, практически невозможно.

Они давно уже воспринимаются как часть заработной платы персонала. На этом основании официальный оклад у среднестатистической официантки или бармена мизерный: мол, сам себе заработаешь.

Тем не менее это все еще «добровольное пожертвование», а налог на пожертвование, по сути, противозаконен. Такие вот ментально-юридические коллизии, простому русскому человеку неведомые и непонятные. А вот вам еще один пример на тему американской ментальности. На днях в Сети появился короткий ролик с блиц-интервью двух американских неформалок, взятым где-то на улицах неназванного города США.

Фото: Hu Yousong / Global Look Press

В ответ на вопрос, почему я буду голосовать за Камалу Харрис, первая из них, больше похожая на сошедшего с ума Гарри Поттера, заявила, что она трансгендер*, гей*, переживший беременность и сделавший аборт, а потому не хочет «все это терять».

«Я не хочу лишаться своих прав. Я боюсь, что больше не смогу быть собой, потому что, судя по тому, что я слышал, Америка Трампа не хочет, чтобы я так выглядел. Вот почему я сегодня здесь и голосую за демократов». Конец цитаты.

Вторая — девушка в образе Харли Квин — рассказала, что тоже была беременна и тоже сделала аборт, так как была несовершеннолетней.

«А еще я очень склонна к альтернативам. Я сама альтернативная, и я чувствую, что, если бы победил Трамп, я не смогла бы выразить себя через свою внешность и все остальное, не смогла бы носить пирсинг, или крашеные волосы, или татуировки, которые я хочу. Трамп думает, что Камала разрушит страну, но я считаю, что Трамп намного хуже. А Камала принесет пользу стране», — подчеркнула американская альтушка.

Первое, что бросается в глаза, — это то, как умело демократы (читай, глобалисты) вырастили себе идеального избирателя, запуганного угрозой консервативного реванша и готового сопротивляться ему всеми доступными способами.

Второе. Совершенно очевидно, что будущие выборы в США пройдут не под лозунгом «голосуй за», а под знаком голосования против, проще говоря, станут протестными.

Ну и третье, самое, на мой взгляд, важное. Темы налогов на чаевые, разборок альтушек и скуфов и прочий местечковый бред, волнующий американцев, страшно далек от условной Украины, отношений с Россией и Китаем, глобального потепления и прочих проблем войны и мира, которые нам с вами кажутся жутко значимыми.

Фото: Unsplash

Для них все это — далекая от их жизни ерунда, на которую нет смысла обращать внимание. И с этой точки зрения нам довольно трудно понять, что творится в голове у среднестатистического американского выборщика, когда он ставит галочку в бюллетене. Тем страшнее от осознания того, что решения этих людей во многом влияют на судьбы мира. В связи с этим стоит отметить, что выстраиваемая нынче мировая многополярность призвана стать предохранителем от таких ситуаций. Эдакой «защитой от дурака» во всемирном масштабе. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.