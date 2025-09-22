Лукавый «галантерейщик». Что стоит за желанием Турции создать альянс с Россией и Китаем?

Герой одного культового сериала как-то сказал: «Хаос — это лестница». То есть в эпоху перемен, жить в которую мудрые китайцы считают проклятьем, важно не упустить свой шанс и поймать-таки здоровенную рыбину в мутной воде. Высказанный тезис в равной степени относится как к отдельным личностям, так и к целым странам и народам, чьи правители отличаются завидной амбициозностью. В этом смысле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пожалуй, выделяется на фоне остальных.

Анализируя его политику, я однажды высказал предположение, что Турция попытается воспользоваться переходом от однополярного мира к многополярному, чтобы застолбить за собой статус ведущей региональной державы с претензией на вхождение в клуб важнейших геополитических игроков.

Ради реализации этих амбиций официальная Анкара давно взяла на вооружение идею «Великого Турана», в рамках которого турецкое влияние распространялось бы значительно дальше нынешних границ Турции и даже шире, чем территория Османской империи периода ее расцвета. Достаточно сказать, что Эрдоган мыслит себя отцом всех тюркоязычных народов, среди которых не только независимые ныне казахи, киргизы, узбеки, туркмены и азербайджанцы, но и вполне себе российские татары, башкиры, якуты, чуваши, карачаевцы, а также проживающие в Бессарабии балкарцы и гагаузы.

Согласитесь, масштаб турецких претензий поражает. Впрочем, пока, кроме громогласного «хочу» и активного проникновения Турции в гуманитарную сферу вышеперечисленных народов, подкрепить эти претензии, по сути, нечем.