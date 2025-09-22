Лукавый «галантерейщик». Что стоит за желанием Турции создать альянс с Россией и Китаем?
Герой одного культового сериала как-то сказал: «Хаос — это лестница». То есть в эпоху перемен, жить в которую мудрые китайцы считают проклятьем, важно не упустить свой шанс и поймать-таки здоровенную рыбину в мутной воде. Высказанный тезис в равной степени относится как к отдельным личностям, так и к целым странам и народам, чьи правители отличаются завидной амбициозностью. В этом смысле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пожалуй, выделяется на фоне остальных.
Анализируя его политику, я однажды высказал предположение, что Турция попытается воспользоваться переходом от однополярного мира к многополярному, чтобы застолбить за собой статус ведущей региональной державы с претензией на вхождение в клуб важнейших геополитических игроков.
Ради реализации этих амбиций официальная Анкара давно взяла на вооружение идею «Великого Турана», в рамках которого турецкое влияние распространялось бы значительно дальше нынешних границ Турции и даже шире, чем территория Османской империи периода ее расцвета. Достаточно сказать, что Эрдоган мыслит себя отцом всех тюркоязычных народов, среди которых не только независимые ныне казахи, киргизы, узбеки, туркмены и азербайджанцы, но и вполне себе российские татары, башкиры, якуты, чуваши, карачаевцы, а также проживающие в Бессарабии балкарцы и гагаузы.
Согласитесь, масштаб турецких претензий поражает. Впрочем, пока, кроме громогласного «хочу» и активного проникновения Турции в гуманитарную сферу вышеперечисленных народов, подкрепить эти претензии, по сути, нечем.
Лестница лестницей, но в условиях нынешнего «хаоса» Турции нужен надежный союзник. И лучше не один, на плечах которых Анкара планирует подтянуться наверх.
Именно с этой точки зрения стоит рассматривать прозвучавшее на днях предложение создать некий альянс Турции, России и Китая против США и Израиля. С такой инициативой выступил лидер Партии националистического движения Турции и ключевой союзник Эрдогана по правящей коалиции Девлет Бахчели.
Назвав политический тандем США и Израиля «зловещей коалицией», Бахчели призвал противодействовать ему путем формирования стратегического партнерства между Москвой, Пекином и Анкарой.
«Честно говоря, я не до конца разобрался в этом вопросе. Надеюсь, все обернется к лучшему», — так прокомментировал идею своего соратника сам турецкий президент.
Так что, может, согласиться? Как по мне, сомнительно.
Откровенно говоря, предлагаемый нам союз выглядит полнейшим мезальянсом в духе классического «галантерейщик и кардинал», где роль первого сыграла бы как раз Турция. Кроме того, назвать турок надежными союзниками не позволяет вся история российско-турецких взаимоотношений, в том числе недавняя.
Ну, и главное: претензии Турции на «Великий Туран» не только полностью противоречат национальным интересам России, но и откровенно ей враждебны. Нам вполне достаточно проблем с турецким влиянием в Закавказье и Средней Азии, чтобы еще и собственными руками вскармливать турецкого волка, который нас же потом укусит.
Как Бахчели, так и сам Эрдоган могут хотеть многого, но добиваться этого за наш счет не позволим. Уверен, что того же мнения придерживаются и в Китае, для которого рост турецкого влияния в Центральноазиатском регионе и Закавказье плохо стыкуется с планами по реализации амбициозного проекта «Один пояс, один путь».