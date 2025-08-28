Сегодня 04:47 Алиев назвал СССР «оккупантом» Азербайджана. Зачем сын генерала КГБ растоптал память отца Историк Широкорад: Азербайджана до СССР не было, была Бакинская губерния 0 0 0 Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Мир

СССР

Нефть

Россия

История

Азербайджан

Ильхам Алиев

Затаивший злобу на Россию президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «оккупацией» вхождение страны в СССР, обвинив большевиков в уничтожении независимого государства. Своим историческим выпадом он унизил покойного отца — дважды Героя Социалистического Труда и генерал-майора КГБ СССР Гейдара Алиева, первого президента Азербайджана, передавшего власть неблагодарному сыну. Как все было на самом деле — в материале 360.ru.

Больной вопрос для Алиева

Экскурс в историю Азербайджана Алиев устроил журналисту телеканала Al Arabiya, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Зангезурского коридора, отделяющего основную часть республики от Нахичевани. Свой рассказ он начал с распада Российской империи и появления Азербайджанской Демократической Республики. «Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, созданная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда русская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его», — заявил Алиев.

Он добавил, что до сих пор считает, что пришедшие к власти после революции 1917 года большевики обманули людей своими лозунгами о передаче заводов рабочим, земель крестьянам и мира народам.

Мы создали свое государство, но большевики отняли его у нас. Ильхам Алиев Президент Азербайджана

Алиев добавил, что спустя несколько месяцев правительство Советской России отняло у республики Зангезур и передало его Армении, разделив Азербайджан на две части.

Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По его словам, во времена Советского Союза это не доставляло особых проблем из-за отсутствия границ и существования единой страны. Тогда люди могли спокойно ездить между Баку и Нахичеванью по железной дороге или на машине.

Интересно Зангезурский коридор — маршрут длиной в 42 километра через Сюникскую область в Армении, который соединит материковый Азербайджан с анклавом Нахичевани. Зангезурский коридор — маршрут длиной в 42 километра через Сюникскую область в Армении, который соединит материковый Азербайджан с анклавом Нахичевани.

Президент Азербайджана отметил, что ситуация изменилась после агрессии Армении, которая прикрыла коридор. Теперь людям для поездки в Нахичевань нужно лететь самолетом или искать пути объезда через Иран, Грузию или Турцию. Как заявил Алиев, после Второй Карабахской войны его армия могла силой пробить Зангезурский коридор, но остановилась на своей границе. Дальнейшие переговоры с Ереваном об открытии маршрута результата не принесли.

Как появился Азербайджан?

Никакого Азербайджана на территории современной республики в Российской империи не существовало. Эта территория называлась Бакинской губернией. Об этом 360.ru заявил историк и публицист Александр Широкорад. Он добавил, что Азербайджаном в то время называлась одна из провинций на территории Персии (Ирана). Упомянутая Алиевым Азербайджанская Демократическая Республика действительно появилась после распада Российской империи, но ни о какой независимости страны речи не шло.

Это националистическое государство создали при помощи турецких военных, которые вторглись на территорию летом 1918 года, а уже осенью турок сменили англичане, которые взяли все под контроль. Александр Широкорад Историк и публицист

Устроившие интервенцию британцы захватили все местные нефтепромыслы, включая трубопровод и железную дорогу, по которой нефть шла из Баку в Батуми.

Фото: Allexander Makarov/Russian Look / www.globallookpress.com

Интервенты забрали такие объемы нефти, что корабли Средиземноморской и Атлантической эскадр королевства ходили на бакинском топливе до 1924 года. То, что президент Алиев назвал «захватом большевиков», оказалось прибытием четырех бронепоездов Красной армии. «Азербайджанские войска бежали, составы дошли до Баку, который тут же капитулировал», — добавил историк. Широкорад отметил, что население быстро встало на сторону Красной армии. Когда к побережью Азербайджана пришли отправленные на помощь красноармейцам корабли Каспийской флотилии под командованием Федора Раскольникова, их уже встречала толпа с красными флагами, поющая «Интернационал».

Вот так анекдотично прошел так называемый захват или оккупация Азербайджанской Демократической Республики. Александр Широкорад Историк и публицист

Несмотря на возвращение Азербайджана, Советская Россия задыхалась без нефти. Англичане при поддержке белогвардейцев угнали в порт Энзели весь наливной торговый флот, доставлять сырье из Баку было просто нечем. Освобождать суда отправилась Каспийская флотилия. Британцы не ожидали нападения и быстро сдались.

«Постреляли часа три или четыре, а после вышел катер с белой тряпкой. Поскольку у англичан белого флага не было, то, по одной из версий, это было полотенце, а по другой — дамские панталоны большого размера», — добавил Широкорад.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Угнанные корабли вернули в Баку, после чего они начали возить нефть в Астрахань. Историк подчеркнул, что народы Закавказья воевали между собой на протяжении тысячелетий. Так продолжалось до тех пор, пока эти территории не оказались в составе Российской империи. После распада Армения Грузия и Азербайджан снова устроили войны. На время их успокоили сначала англичане, а потом Красная армия и Советский Союз. В итоге к советской власти в Азербайджане относились нормально.

Алиев попал в ловушку собственной злобы

Внимание на заявление Алиева о «российском вторжении» и «оккупации» для вхождения Азербайджана в состав Советского Союза обратила внимание член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

Она напомнила, что первый президент Азербайджана Гейдар Алиев возглавил республику благодаря своей головокружительной карьере, став дважды Героем Социалистического Труда и генерал-майором КГБ.

Получается, все эти годы в Баку именно его отец руководил оккупационными силами СССР, а сам Ильхам Алиев — преемник этих оккупационных сил? Марина Ахмедова Член Совета по правам человека

Она напомнила Алиеву, что он сам — выходец из советской номенклатуры и свой пост занимает благодаря тому, что отец во времена Советского Союза добился больших успехов. Наследник подарок не оценил и решил плюнуть в прошлое, забыв об отце.

Что будет с Алиевым без примирения с Россией?

Допуская хамское поведение по отношении к России, Алиев снова и снова совершает одну и ту же ошибку, считая, что ответа не будет. Но он глубоко заблуждается. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Фото: Пресс-служба Кремля

Он пояснил, что азербайджанский лидер считает Россию ослабленной и увлеченной только спецоперацией, а после возвращения Нагорного Карабаха и примирения с Арменией Алиев ищет нового противника для объяснения собственных неудач.

Россия демонстрирует чрезвычайную выдержку и хладнокровие в отношении Азербайджана. Я думаю, что этот курс сохранится. Баку, перейдя красные черты, став применять на уровне президента в публичной политике язык вражды в отношении нашей страны, загоняет себя в очень неудобную позицию. Иван Мезюхо Политолог и председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения»

Политолог не исключил, что снижение дипломатического напряжения в отношениях двух стран возможно через встречу двух лидеров на саммите ШОС или в рамках мероприятий СНГ.

Но пока этого не произошло, Россия продолжит наблюдать, а прибитый к турецким политическим берегам Алиев все больше становится зависимым от президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Если так продолжится и дальше, то турецкий лидер начнет управлять Алиевым, как марионеткой.