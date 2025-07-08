Сегодня 18:14 Украина — все? Зачем Запад старательно смещает акценты на Балтику 0 0 0 Фото: Johan Nilsson / TT / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На рейде газового терминала в Усть-Луге на газовозе Eco Wizard, принадлежащем греческой компании StealthGas, зафиксировали утечку аммиака. Вероятно, она стала результатом подрыва, то есть диверсии. По данным издания Financial Times, это первый известный случай атаки именно на судно, перевозившее сжиженный газ, поскольку ранее под удары попадали исключительно нефтяные танкеры.

«Eco Wizard стал шестым судном с начала года, пострадавшим от взрывов при перевозке грузов из российских портов. При этом официально ни одно из этих судов не нарушало санкционного режима. Среди возможных версий — украинский след (официальных заявлений от Киева не было), а также потенциальная связь с Ливией: некоторые поврежденные суда ранее заходили в ее порты», — отметили журналисты FT. На этом фоне обращает на себя внимание заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, анонсировавшего введение очередного пакета санкционных мер, призванных истощить ресурсы России и помешать ей вести военную операцию. Теперь сложите два и два: с одной стороны, новые санкции с целью задушить нашу нефтянку, с другой — украинские ДРГ, проводящие диверсии там, где санкции бессильны. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: все это — звенья одной цепи, части целенаправленной политики Запада по нанесению России максимального ущерба.

Впрочем, ничего удивительного, поражают только методы, до которых опустились европейцы: еще лет 5-10 назад применение тактики открытого террора, пусть и «под чужим флагом», казалось немыслимым. Но во всей этой истории есть еще один аспект, даже более важный. Это место, в котором с завидной регулярностью происходят подобные «инциденты» — Балтийское море. Часть акватории Мирового океана, которую некоторое время назад горячие головы из Европы призвали сделать «внутренним озером НАТО». Если прибавить нарастающую военную активность натовцев именно в этом регионе и переброску значительной части европейских сил в Прибалтику (только у бундесвера там скоро будет полноценная бригада в 5000 человек), то сам собой напрашивается вывод о подготовке к переносу вооруженного конфликта с Украины на Балтику.

Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com

Да-да, именно переносу, а не открытию второго фронта, поскольку без американской помощи на несколько фронтов европейцев просто не хватит. Таким образом, возможно, мы имеем косвенное свидетельство того, что Украина — отработанный материал, который по инерции еще какое-то время просуществует, но большие ставки на него Запад уже не делает. Можно было бы, наверное, порадоваться такому развитию событий. Увы, о скором окончании военного конфликта речи пока не идет. Более того, война, судя по всему, просто переносится: частично — во времени, а где-то и в пространстве. Но прекращать ее полностью наши противники, похоже, не намерены.