Угроза порванных штанов. Агрессивный стиль политики Трампа может обернуться против него

Сегодня с утра стало известно, что новый американский президент Дональд Трамп поручил Госдепартаменту добиться заморозки украинского конфликта за 100 дней. Лично ответственным за успех мероприятия назначен спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

Комментируя свои намерения, полновластный теперь уже хозяин Белого дома заявил, что если противоборствующие стороны будут упорствовать и мешать ему реализовать намеченные цели, то вслед за уговорами в ход пойдут и меры принуждения, например санкции. «Если Владимир Путин не сядет за стол переговоров, вы введете дополнительные санкции против России?» — спросили Трампа американские журналисты. «Вполне вероятно, — ответит тот. — Война вообще не должна была начаться. Если бы у вас был компетентный президент, которого у вас не было, это бы никогда не произошло. Россия никогда бы не вторглась в Украину. У меня было очень хорошее взаимопонимание с Путиным, этого бы никогда не произошло. <…> Мы поддерживаем диалог с Зеленским. Очень скоро мы поговорим и с президентом Путиным. Посмотрим, чем все кончится», — ответил он.

Фото: Спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что ж, теперь, как отметили журналисты издания The Wall Street Journal, Киту Келлогу предстоит нелегкий путь к мирному соглашению. Пожалуй, главная трудность его миссии, делающая ее практически невыполнимой, в том, что Соединенные Штаты не хотят, как на том настаивает Россия, углубиться в корень противоречий, приведших к началу СВО, и не готовы решать вопросы в комплексе. А ведь иначе этот гордиев узел не развязать. Разрубить его — тоже не вариант, ибо это прямой путь к третьей мировой, которую Трамп лично пообещал предотвратить. На этом фоне знаковой и демонстративной выглядит вчерашняя встреча в формате онлайн Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшаяся на следующий день после инаугурации 47-го президента США. Обращаясь в главе Китая, российский лидер еще раз подчеркнул «общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами», доказательством чему стало обсуждение «новых планов по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Фото: Liu Bin/XinHua / Global Look Press

На первый взгляд, к стремлению Трампа кавалерийским наскоком решить украинскую проблему онлайн-саммит России и КНР прямого отношения не имеет. На самом деле это не так. Кроме того что Путин и Си еще раз продемонстрировали крепость российско-китайского союза, а также дали понять, что Москва и Пекин находятся в тесном взаимодействий в процессе выработки общих позиций и подходов, в том числе по Украине. Значит, Трампу придется учитывать интересы и мнение обеих держав. Сам по себе тон диалога между лидерами, а также уровень выстроенных за последние годы взаимоотношений как бы намекают заокеанскому властителю, что разговора с позиции силы у него больше не получится.

Все эти попытки давить, шантажировать и угрожать ни к чему не приведут. Даже, скорее всего, станут фатальными для самого Трампа. Помните, как в известном выражении о широко шагающем человеке, рискующем порвать себе штаны? Так и здесь.

Как по мне, наиболее точную оценку событиям двух последних дней дал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, отметивший, что диалог глав России и Китая очевидно стал «главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США». «Он стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнерства наших стран. И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в „золотом веке Америки“, о чем театрально заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества». Конец цитаты. И на месте нового президента США я бы об этом задумался, а то ведь так и до конфуза не далеко.