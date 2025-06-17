Беззаконие, основанное на правилах. Как агрессия Израиля добивает западный мировой «порядок»

С самого начала ирано-израильской войны руководство Израиля — как военное, так и политическое — активно утверждало, что его армия бьет исключительно по военным целям, в число которых, по мнению Тель-Авива, входят высший генералитет КСИР (что хотя бы логично) и ведущие ученые из числа физиков-ядерщиков (тут уже более «сомнительно, но окей»).

Утверждения эти изначально выглядели не больно-то убедительно, с учетом того, что били израильтяне по жилым домам, где, помимо вышеупомянутых генералов и ученых, жили и вполне обычные люди. Тем не менее западные СМИ подобную, извините за выражение, «отмазку» поначалу воспринимали на ура. Ее было достаточно, чтобы оправдывать израильскую агрессию правом на самооборону. Но вчера руководство ЦАХАЛ допустило роковую ошибку, решив разбомбить еще и телецентр в Тегеране, свидетелями чего стали миллионы зрителей буквально в прямом эфире. Осознав, что они натворили, военные Израиля быстренько состряпали заявление: мол, телецентр — это военный объект, о чем свидетельствуют сверхсекретные разведданные, якобы бывшие в распоряжении ЦАХАЛ. Честно-честно, правда-правда.

Фото: Ircs/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Сегодня Военно-воздушные силы Израиля нанесли точечный удар по центру связи, который использовали Вооруженные силы Ирана в военных целях. Удар был основан на достоверной разведывательной информации. Здание, функционировавшее под прикрытием гражданской деятельности, на самом деле служило интересам иранских военных, скрывавших использование инфраструктуры и ресурсов центра в военных целях», — объявила пресс-служба израильской армии. Вы готовы в это поверить? Я — нет. Пару дней назад, комментируя события на Ближнем Востоке, американская газета The New York Times писала, что война между Израилем и Ираном с учетом международной ситуации, в которой она началась, вполне способна разрушить в регионе «архитектуру сдерживания и дипломатии, на восстановление которой уйдут годы». Возможно, и так.

Но на мой взгляд, агрессия Израиля и подчеркнуто двуличное отношение к ней на Западе, когда все старательно закрывают глаза на вопиющие нарушения гуманитарного права и неизбирательный характер боевых действий (еще раньше ровно то же самое происходило в секторе Газа), ставят крест на чем-то куда более важном для западного сообщества.

На пресловутом порядке, основанном на правилах, не имеющем на самом деле ничего общего ни с порядком — по сути, одно сплошное беззаконие, — ни с едиными правилами, действующими для всех. Все это и раньше было понятно, просто стало более выпуклым, как бы подсвеченным ярким огнем израильских ракет, обрушившихся на мирную страну. Вероятно, то, что добил прозападный миропорядок именно Израиль — государство, долгие десятилетия существовавшее как бы на особом положении и откровенно спекулировавшее своим статусом жертвы нацизма, — можно считать вполне символичным.