Афганский ветер. Что на самом деле стоит за визитом Путина в Таджикистан

Президент России находится в Таджикистане с государственным визитом. Это высшая дипломатическая степень посещения какой-либо страны лидером иностранной державы. Подобные визиты готовятся долго, а сроки их согласовываются загодя.

Приезд Владимира Путина в Душанбе на три дня не исключение. И все же не покидает ощущение, что неким поводом для российского дипломатического десанта в Таджикистане стали недавние заявления представителей США о желании вернуть свои войска в соседний Афганистан, на военную базу в Баграме, построенную еще Советским Союзом. Сам по себе Афганистан, власть в котором сегодня удерживают руках талибы, не является враждебным по отношению к России. Об этом как минимум свидетельствует исключение движения «Талибан» из числа террористических и экстремистских. Кроме того, представители движения недавно участвовали в ежегодном международном экономическом форуме в Петербурге. Таким образом, есть хорошие перспективы установления крепких партнерских связей между Москвой и Кабулом. Стоит ли говорить, что такой расклад, учитывая и китайский интерес к Афганистану, который Пекин рассматривает как важный транзитный хаб на пути из Азии в Европу, мягко говоря, не устраивает многих наших бывших партнеров как на Британских островах, так и за океаном?

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Дошло до того, что Штаты задумались о возобновлении своего военного присутствия в регионе. В этой ситуации стабильность в Центральной Азии во многом зависит от крепости дружбы между Россией и Таджикистаном, который может и должен стать надежным заслоном от любых враждебных ветров, дующих с южных рубежей Содружества Независимых Государств. Укрепление и расширение горизонтальных связей приобретает важнейшее значение. Наиболее важной, а равно и самой болезненной остается тема трудовой миграции в Россию. С одной стороны, Россия — крупнейший внешнеторговый партнер Таджикистана, ведущий инвестор в республике, денежные переводы из нее служат серьезным подспорьем гражданам и экономике Таджикистана. В стране проживают и работают свыше миллиона таджиков, которым мы стремимся обеспечить достойные условия труда и социальной защиты. С другой — наши южные соседи зачастую приезжают без элементарного знания русского языка, их дети продолжают вращаться исключительно в моноэтичной среде, не выходящей за рамки диаспор. В результате многие из них в этом году не смогли пройти тест на знание языка и оказались за бортом средней школы. Это ведет к появлению гетто в российских городах, которые к тому же становятся рассадником криминала.

Фото: Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Все это хорошо известно любому россиянину. В результате властям приходится лавировать на узкой грани государственных интересов, соблюдая баланс между потребностями внутренней политики и вызовами внешней.

В нынешних обстоятельствах мы не можем позволить себе поссориться с Таджикистаном. Сохранение на территории республики крупнейшей российской военной базы в регионе — гарантия нашей с вами безопасности. Но и мириться с негативом неконтролируемой миграции уже невозможно.

Вот потому Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали договоры о развитии трудовой миграции, положения которых предусматривают не только прохождение будущим мигрантом обязательного медосвидетельствование для въезда на территорию России, но и скоординированные действия миграционных служб по целевому набору трудовых резервов под конкретные российские нужды.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

«Хочу сказать вам слова благодарности за вчерашний вечер, когда мы в такой дружеской обстановке смогли спокойно, за чашкой чая, поговорить обо всем, что нас волнует в регионе», — поблагодарил Владимир Путин своего таджикского коллегу по итогам первого дня переговоров. Будем надеяться, что дни сегодняшний и завтрашний будут не менее продуктивными и позитивными. По крайней мере, Россия настроена именно на такие отношения с Таджикистаном.