Генеральный секретарь НАТО, несмотря на громкий титул, — фигура по большей части номинальная. Особенно в последние годы, когда на эту должность назначались европейские политики, провалившие свою работу на национальном уровне. Бывший премьер Нидерландов Марк Рютте — классический представитель этой бесславной когорты политических лузеров.

Тем не менее публичные заявления любого генсека Североатлантического альянса вполне могут служить эдаким барометром настроений в головах его членов. Барометром, который в последнее время все чаще вместо «ясно» указывает на «шторм».

«Россия останется угрозой для Европы даже при мирном соглашении по Украине», — заявил Рютте, одновременно полагая, что сам украинский конфликт закончится к концу 2025 года.

Европейские дипломаты тоже не отличаются дружелюбием. Накануне Кая Каллас потребовала наложить на Россию ограничения по численности вооруженных сил и объему оборонного бюджета.

«Нам необходимо сдерживать российскую армию и их военный бюджет. Потому что когда страна тратит 38% своего бюджета на оборону — и всего 16% на социальную сферу, — это говорит само за себя. Если около 36-38%, пусть почти 40%, уходит на военные нужды, то рано или поздно эта сила будет снова использована», — заявила Каллас, вновь, как и Рютте, назвав Россию «угрозой для Европы».