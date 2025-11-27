Абсолютный ноль. В отношениях Европы и России наступили небывалые холода
Генеральный секретарь НАТО, несмотря на громкий титул, — фигура по большей части номинальная. Особенно в последние годы, когда на эту должность назначались европейские политики, провалившие свою работу на национальном уровне. Бывший премьер Нидерландов Марк Рютте — классический представитель этой бесславной когорты политических лузеров.
Тем не менее публичные заявления любого генсека Североатлантического альянса вполне могут служить эдаким барометром настроений в головах его членов. Барометром, который в последнее время все чаще вместо «ясно» указывает на «шторм».
«Россия останется угрозой для Европы даже при мирном соглашении по Украине», — заявил Рютте, одновременно полагая, что сам украинский конфликт закончится к концу 2025 года.
Европейские дипломаты тоже не отличаются дружелюбием. Накануне Кая Каллас потребовала наложить на Россию ограничения по численности вооруженных сил и объему оборонного бюджета.
«Нам необходимо сдерживать российскую армию и их военный бюджет. Потому что когда страна тратит 38% своего бюджета на оборону — и всего 16% на социальную сферу, — это говорит само за себя. Если около 36-38%, пусть почти 40%, уходит на военные нужды, то рано или поздно эта сила будет снова использована», — заявила Каллас, вновь, как и Рютте, назвав Россию «угрозой для Европы».
Впрочем, если быть предельно точным, цитата Каллас звучала так: «Россия — угроза для всех нас». Это, пожалуй, более соответствует действительности, если под «нас» понимать не саму Европу и народы, ее населяющие, а нынешний европейский истеблишмент, сделавший ставку на войну и провозгласивший русофобию едва ли не главным принципом своей внешней политики.
Все это, разумеется, не может не беспокоить. Беспокоить в большей степени нас, а не европейцев, которым на самом деле ничего не угрожает. По крайней мере со стороны Москвы.
Зато европейские политиканы, не желающие признавать поражения как русофобского проекта «Украина», так и собственного курса на противостояние с Россией, в отчаянной попытке «доказать свою правоту» вполне способны развязать в Европе войну, последствия которой могут быть поистине катастрофическими.
Но даже если до этого не дойдет, ожидать от них нормализации отношений с нами и возврата к прагматичной политике, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве, увы, не приходится.
Времена наступают мрачные и, судя по всему, надолго. Если сравнивать то, что происходит сегодня с холодной войной, то, пожалуй, придется признать, что температура ее близка к абсолютному нулю: минус 273,15 градуса Цельсия.