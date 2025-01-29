Сегодня 14:23 Вы нас не так поняли! Абхазия обеспокоилась и поклялась России в дружбе Публицист Белов раскрыл суть абхазского письма Путину 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Эксклюзив

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В последние месяцы Россия фактически перевела Абхазию из привилегированных союзников, на содержание которых выделяют деньги из госбюджета, в статус обычных партнеров, экономическое взаимодействие с которыми возможно исключительно на взаимовыгодной основе. Это произошло после того, как короткий, но яркий абхазский Майдан против подписания с Москвой инвестиционного соглашения добился отставки Аслана Бжании, теперь бывшего президента.

В Сухуме сразу ощутили последствия подобного охлаждения и забили тревогу. Так как уговорить Россию дать денег и вернуть практически бесплатную подачу в республику электричества не удалось, исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба решил сменить тактику и не придумал ничего лучшего, чем перейти от просьб к обвинениям. В открытом письме, адресованном главе российского государства Владимиру Путину, он попросил Кремль не допустить негативных процессов, которые могут помешать дружбе Сухума и Москвы. О каких процессах идет речь? Оказывается, Бганба обеспокоен сменой политического дискурса и настроений в российских СМИ, которые — вот негодники! — «без достаточных оснований утверждают, что в Абхазии существуют силы, стремящиеся подорвать отношения с Россией».

Фото: И. о. президента Абхазии Валерий Бганба (слева). Russian Government/Twitter.com / Global Look Press

По словам и. о. президента, все кандидаты, претендующие сегодня на пост главы республики, на предстоящих выборах «единодушно выражают поддержку развитию и укреплению братских отношений с Российской Федерацией», а равно осознают, что без дружбы и сотрудничества с ней невозможно обеспечить стабильность и безопасность Абхазии. «Попытки разделить кандидатов на пророссийских и антироссийских создают искаженное представление о нашем обществе и могут негативно сказаться на абхазско-российской дружбе… Прошу вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России», — написал Бганба.

Что же в ответ на это обращение должен делать Путин? Ну, видимо, по мнению автора послания, собрать у себя представителей российских массмедиа, пожурить их и потребовать не писать больше гадостей о закавказской республике и ее руководстве, для которого (так, по крайней мере, следует из письма временного абхазского лидера) дружба с Россией остается непреложной ценностью.

Вот только в реальности — что и доказали события прошлой осени — «дружба» эта носит односторонний характер и больше похожа на банальное нахлебничество: жить мы будем за ваш счет, но в наши дела лезть не смейте.

Фото: Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме / РИА «Новости»

Да и в пророссийских настроениях претендентов на кресло абхазского президента тоже есть серьезные сомнения. Недаром один из них — бизнесмен и лидер оппозиции Леван Микаа — был лишен гражданства Российской Федерации. Так что ничего у господина Бганбы не выйдет. Не знаю, как в Абхазии, а в России рот журналистам затыкать не принято. И тем, кто претендует на дружбу с нами, было бы неплохо иметь это в виду.