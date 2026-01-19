2026-й станет последним годом украинского конфликта: какой будет хрупкая мирная сделка
Stratfor: в 2026 году Россия получит лучшие возможности для мирного соглашения
На Западе предполагают, что в 2026 году Россия получит лучшие возможности для завершения украинского конфликта. По мнению американских экспертов, Украина в любом случае потеряет значительную часть территорий. Какой может стать хрупкая мирная сделка, разбирался 360.ru.
Многое зависит от выборов в США
Прогноз на 2026 год, который затрагивал в том числе украинский конфликт, составила частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.
Согласно документу, большое влияние на ситуацию в мире окажут ноябрьские промежуточные выборы в США. Этот процесс отразится не только на обстановке в Белом доме, но и на действиях таких ключевых игроков как Россия, Китай и Израиль.
Чтобы избежать экономической нестабильности накануне выборов, администрация президента Дональда Трампа попытается сохранить непрочное торговое соглашение с КНР.
Также специалисты предположили, что в 2026 году Россия получит наилучшую возможность для урегулирования украинского конфликта на выгодных условиях.
«Правда, сделка такого рода будет хрупкой и может спровоцировать серьезную дестабилизацию на Украине», — отметили аналитики.
По их словам, вероятность завершения конфликта увеличится в связи с усилением экономического, военного и политического давления на фоне промежуточных выборов в США.
Что будет с Украиной
Авторы доклада отмечают технические преимущества России и ее превосходство в живой силе. Вместе с тем, по их оценке, украинская сторона пока продолжает получать поддержку Европы, а также широко использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты.
С учетом этого, по оценке компании, решительного прорыва в зоне СВО может не быть. Но он и не потребуется, так как любые мирные договоренности приведут к значительным территориальным потерям для Украины и не смогут дать ей серьезные гарантии безопасности.
Впрочем, если дипломатические усилия потерпят крах, конфликт продолжится и после 2026 года, полагают в Stratfor.
Вместе с тем, согласно прогнозу экспертов, в случае если Украина продолжит концентрироваться на ведении военных действий — ее неизбежно ждут еще большие финансовые трудности из-за зависимости от Запада.
«Нагрузка на рынок труда усилится, поскольку военные потери, постоянный отток беженцев и утечка умов истощают человеческий капитал. Украине будет трудно сохранять численность вооруженных сил на необходимом уровне, так как сокращается контингент мужчин призывного возраста», — объяснили американские аналитики.
Также в Stratfor предрекают самые безрадужные перспективы для президента Украины Владимира Зеленского, ведь после отмены военного положения стране предстоит провести выборы. Плюс заключение мира сторонники националистического курса страны вполне могут воспринять как предательство главы киевского режима.