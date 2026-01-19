2026-й станет последним годом украинского конфликта: какой будет хрупкая мирная сделка

Stratfor: в 2026 году Россия получит лучшие возможности для мирного соглашения

На Западе предполагают, что в 2026 году Россия получит лучшие возможности для завершения украинского конфликта. По мнению американских экспертов, Украина в любом случае потеряет значительную часть территорий. Какой может стать хрупкая мирная сделка, разбирался 360.ru.

Многое зависит от выборов в США

Прогноз на 2026 год, который затрагивал в том числе украинский конфликт, составила частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

Согласно документу, большое влияние на ситуацию в мире окажут ноябрьские промежуточные выборы в США. Этот процесс отразится не только на обстановке в Белом доме, но и на действиях таких ключевых игроков как Россия, Китай и Израиль.

Чтобы избежать экономической нестабильности накануне выборов, администрация президента Дональда Трампа попытается сохранить непрочное торговое соглашение с КНР.

Также специалисты предположили, что в 2026 году Россия получит наилучшую возможность для урегулирования украинского конфликта на выгодных условиях.

«Правда, сделка такого рода будет хрупкой и может спровоцировать серьезную дестабилизацию на Украине», — отметили аналитики.

По их словам, вероятность завершения конфликта увеличится в связи с усилением экономического, военного и политического давления на фоне промежуточных выборов в США.