Ничего не поняли и ничему не научились. Американские стервятники растерзают остатки Европы

США всячески отпираются от признания своей роли в украинском кризисе, перекладывая всю ответственность на страны Европы. И параллельно реализуют собственную схему по полному разорению союзников. Для американцев это способ заработка: прийти на помощь с очередным «планом Маршалла» и выкачать все ресурсы, как они дважды сделали в XX веке. Об этом в своей колонке для Telegram-канала 360.ru написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

И оказывается, что США вообще не имеют никакого отношения к Украине и к тому, что там происходит. Это все европейские дела — платить Украине, вооружать ее и поддерживать в некоем живом состоянии должны исключительно европейцы.

А США помогали просто из добрых побуждений, хотя им вообще наплевать на то, что происходит на европейском континенте.

Вот что говорит господин Снайдер: «Это прежде всего европейская война, и европейцы должны ее выиграть. Ни один из них, конечно, не должен воевать, Европа должна лишь финансировать эту войну, а ее экономические возможности огромны. Иногда я слышу из Европы, что американцы недостаточно поддерживают Украину или не будут делать этого в будущем. И это худшая европейская традиция, когда вся ответственность за все хорошее и плохое возлагается на американцев. Берлин, Париж, Лондон и Варшава смогут справиться без нас — вне зависимости от того, будет Трамп в Белом доме в будущем или нет».

Красиво, да? Если не рассматривать ситуацию внимательно, конечно. А так да: американцы с самого начала вроде бы занимались Украиной «немножко».

Ну приезжала Вики Нуланд с печеньками, сенатор [Джон] Маккейн, но вот кто же довел дело до переворота, кто давал «гарантии безопасности» Януковичу? Вот именно те Берлин, Париж и Варшава, о которых говорит Снайдер.