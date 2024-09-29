Ничего не поняли и ничему не научились. Американские стервятники растерзают остатки Европы
Блогер «Голос Мордора»: США толкнут Европу в конфликт с РФ ради своей наживы
США всячески отпираются от признания своей роли в украинском кризисе, перекладывая всю ответственность на страны Европы. И параллельно реализуют собственную схему по полному разорению союзников. Для американцев это способ заработка: прийти на помощь с очередным «планом Маршалла» и выкачать все ресурсы, как они дважды сделали в XX веке. Об этом в своей колонке для Telegram-канала 360.ru написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — его прямая речь.
Историк-русофоб из Йельского университета Тимоти Снайдер дал интервью одному из польских средств массовой информации, в котором оценил роли США и Европы в украинском конфликте.
И оказывается, что США вообще не имеют никакого отношения к Украине и к тому, что там происходит. Это все европейские дела — платить Украине, вооружать ее и поддерживать в некоем живом состоянии должны исключительно европейцы.
А США помогали просто из добрых побуждений, хотя им вообще наплевать на то, что происходит на европейском континенте.
Вот что говорит господин Снайдер: «Это прежде всего европейская война, и европейцы должны ее выиграть. Ни один из них, конечно, не должен воевать, Европа должна лишь финансировать эту войну, а ее экономические возможности огромны. Иногда я слышу из Европы, что американцы недостаточно поддерживают Украину или не будут делать этого в будущем. И это худшая европейская традиция, когда вся ответственность за все хорошее и плохое возлагается на американцев. Берлин, Париж, Лондон и Варшава смогут справиться без нас — вне зависимости от того, будет Трамп в Белом доме в будущем или нет».
Красиво, да? Если не рассматривать ситуацию внимательно, конечно. А так да: американцы с самого начала вроде бы занимались Украиной «немножко».
Ну приезжала Вики Нуланд с печеньками, сенатор [Джон] Маккейн, но вот кто же довел дело до переворота, кто давал «гарантии безопасности» Януковичу? Вот именно те Берлин, Париж и Варшава, о которых говорит Снайдер.
И вроде бы картинка ясна, но только эти самые европейские столицы находятся под полным американским контролем. И по большому счету они лишь исполнители того плана, что был написан именно в США.
Да и в том отстранении от украинского вопроса, о котором говорит господин Снайдер, есть три четверти лукавства.
Потому что американцам не плевать, что творится на европейском континенте. Потому что и он — часть их плана. Его разорение, а возможно, и расширение военных действий, но так, чтобы это не затронуло НАТО.
Мол, участие в войне против России — инициатива отдельных стран. А США их точно ни к чему не подталкивали.
Вы же помните, как США поднялись после двух мировых войн? И что сделало их такими мощными, фактическими лидерами западного мира? Полностью разоренная Европа. Капиталы откуда утекли в США, а потом американцы занимались еще и восстановлением — за приличные активы, разумеется.
Два раза этот план сработал, и господин Снайдер намекает на то, что сработает в третий. Тем более что европейцы ничего не поняли и ничему не научились.