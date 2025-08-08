Сегодня 18:19 Щи с ананасами и столярное дело: как интересно провести лето в Пушкинском городском округе 0 0 0 Фото: 360.ru Лето в Подмосковье

Экскурсии

Музеи

Строительство

Квартиры

Покататься на лошади, поработать столяром или попробовать щи с ананасом — в Пушкинском городском округе можно интересно провести летние выходные. Корреспондент 360.ru Полина Петухова испытала это на себе.

Ранчо недалеко от Ярославского шоссе Конный клуб «Альманах» в поселке Лесные Поляны — не просто клуб, а полноценное подмосковное ранчо. Сюда приезжают те, кто желает покататься на лошадях и побыть наедине с собой и с природой. Освоить верховую езду здесь могут и новички. Главное правило — не бояться, волнение передается животному и выбивает его из колеи. И, конечно, важно слушать инструктора.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Живут непарнокопытные здесь же, в большой деревянной конюшне. Кормят их трижды в день сеном, овсом, овощами и витаминами. «Плюс еще у лошадей у наших есть полдники: мы запариваем жмыхи, мюсли, даем подкормки», — рассказала начальник конюшни Ксения Нехорошева. Перед тем как уехать, хорошей приметой считается погладить лошадь по носу и загадать желание. Говорят, оно обязательно сбывается.

Фото: 360.ru

Музей столярных инструментов На Оранжерейной улице находится уникальный частный музей. У коллекционера Олега Оленева свыше двух тысяч столярных инструментов, привезенных из разных стран мира. Когда-то Оленев собирал инструменты только для себя, покупая на блошиных рынках и аукционах, но потом решил поделиться коллекцией с остальными. «Все основные инструменты — они здесь представлены: рубанок, пила, долото, дрель, топор, да и многие другие», — заявил он.

Фото: 360.ru

Некоторым экспонатам много десятков лет, но ими по-прежнему можно пользоваться. Экскурсии по музею Оленев проводит лично, а за мастер-классы отвечает его жена Елена, которая рассказывает гостям, как сделать деревянные панно. «По сути, кажется, что работа не очень сложная. Тем не менее, потом сам себе удивляешься, ведь это очень приятно — работать с деревом, даже в таком положении, без инструментов», — заявила женщина.

Щи с ананасами Если вы нагуляли аппетит — можете смело отправляться в кафе при музее-усадьбе Мураново. Рецепт щей с ананасами придумали в XIX веке. Многие дворяне любили выращивать экзотические фрукты в личных оранжереях, но чтобы полностью созреть — им требовалось не только тепло, но и солнечный свет.

Фото: 360.ru

Сегодня этот деликатес заказывает каждый второй посетитель музея. Но ехать в поселок Ашукино можно не только за щами — усадьба являет собой уникальный образец архитектуры. Главный дом построили в середине XIX столетия по проекту поэта Евгения Боратынского. Через годы после его смерти имение перешло другому поэту — Федору Тютчеву. Посещали его и другие известные литераторы. Главная изюминка музея-заповедника — экспонаты. Здесь их более 30 тысяч, и все подлинные. «Здесь нет посторонних предметов: все, что есть, принадлежало владельцам усадьбы», — подчеркнул его директор Александр Богатырев.

Фото: 360.ru

Инвестиция в здоровье Все это вдохновляло и вдохновляет не только литераторов. Девелопер DOGMA под впечатлением от здешних пейзажей решил создать жилой квартал «Публицист». Строительство началось прошлой весной. «В первых домах — 10-м и 11-м — завершили кирпичную кладку, приступили к фасадным работам», — рассказал руководитель проекта Сергей Волостнихин.

Всего планируется возвести 18 жилых домов высотой от девяти до 15 этажей: низкие корпуса позволят сохранить свет и пейзажи, высокие — защитить от ветра. «Итог: каждая квартира получает максимум солнца, а дворы наполняются свежим воздухом. Это инвестиция в здоровье», — подчеркнула руководитель проекта по продукту Марина Ковалева.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Можно выбрать квартиру с чистовой отделкой, что упростит переезд: достаточно будет обставить будущее жилье мебелью и техникой. После на территории появятся квартиры с террасами и видовые резиденции у леса. Для автомобилистов предусмотрели сеть многоуровневых и подземных паркингов, в том числе гостевых, на несколько тысяч машино-мест. Рядом с жилым комплексом — удобный выезд на Ярославское шоссе, позволяющий направиться в Москву или любой из городов Золотого кольца. В распоряжении жителей будут две собственные школы на 3300 учеников, пять детских садов на 1500 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. Также недалеко — лес площадью 20 гектаров с озерами и арт-пространством. Завершить строительство первой очереди планируют в следующем году.

Реклама: ООО СЗ «НИГО-ХОЛДИНГ»