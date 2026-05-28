Герой России Болилая: нужно выбрать тех, кто сможет решить задачи президента

Больше 470 тысяч жителей Подмосковья уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» в первые три дня и выразили свое мнение, кто должен представлять партию на сентябрьских выборах в Госдуму и Мособлдуму. Такие данные озвучили в региональном оргкомитете по проведению процедуры. В этом году голосование проходит полностью в электронной форме на сайте PG.ER.RU с верификацией на «Госуслугах» и завершится вечером 31 мая.

Одна из участниц голосования — военный фельдшер из Ступина, первая женщина, которую президент наградил Золотой Звездой Героя России за подвиг в зоне СВО. Людмила Болилая рассказала, почему важно принять участие в предварительном голосовании.

«Когда я работала на скорой, а потом, была на передовой, — там никто не спрашивал твое звание или партийный билет. Там говорили: „Ты можешь помочь? Прикроешь?“. И прикрывали, каждый выполняя свою задачу: один солдат — другого, фельдшер — раненого», — рассказывает Людмила Болилая.

Проводя параллели с предварительным голосованием, она отмечает, что в списках кандидатов «Единой России» очень много разных людей и много тех, кто до этого не был связан с политикой — представителей разных профессий и сфер: медиков, педагогов, общественников, работников предприятий и бизнеса, участников СВО. И у всех, по ее словам, есть свой «реальный профессиональный, жизненный и боевой опыт».

«Очень много достойных людей, которые готовы предлагать решения и брать на себя за них ответственность», — подчеркнула Герой России.

Она отметила, что сегодня у жителей Подмосковья есть выбор, от которого, зависит, как будет жить Московская область следующие пять лет.