Герой России Болилая: нужно выбрать тех, кто сможет решить задачи президента
Больше 470 тысяч жителей Подмосковья уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» в первые три дня и выразили свое мнение, кто должен представлять партию на сентябрьских выборах в Госдуму и Мособлдуму. Такие данные озвучили в региональном оргкомитете по проведению процедуры. В этом году голосование проходит полностью в электронной форме на сайте PG.ER.RU с верификацией на «Госуслугах» и завершится вечером 31 мая.
Одна из участниц голосования — военный фельдшер из Ступина, первая женщина, которую президент наградил Золотой Звездой Героя России за подвиг в зоне СВО. Людмила Болилая рассказала, почему важно принять участие в предварительном голосовании.
«Когда я работала на скорой, а потом, была на передовой, — там никто не спрашивал твое звание или партийный билет. Там говорили: „Ты можешь помочь? Прикроешь?“. И прикрывали, каждый выполняя свою задачу: один солдат — другого, фельдшер — раненого», — рассказывает Людмила Болилая.
Проводя параллели с предварительным голосованием, она отмечает, что в списках кандидатов «Единой России» очень много разных людей и много тех, кто до этого не был связан с политикой — представителей разных профессий и сфер: медиков, педагогов, общественников, работников предприятий и бизнеса, участников СВО. И у всех, по ее словам, есть свой «реальный профессиональный, жизненный и боевой опыт».
«Очень много достойных людей, которые готовы предлагать решения и брать на себя за них ответственность», — подчеркнула Герой России.
Она отметила, что сегодня у жителей Подмосковья есть выбор, от которого, зависит, как будет жить Московская область следующие пять лет.
«Верховный Главнокомандующий, наш президент определил национальные задачи развития и в их основе — человек и его благополучие. Задачи непростые и решать их придется в очень непростых экономических условиях. А получить результат можно только, работая в команде, потому что в одиночку — даже самый сильный и способный — ты стену не прошибешь», — говорит она.
По ее словам, жителям Подмосковья предстоит выбрать «тех, кто сможет выполнить задачи, поставленные президентом». Людмила Болилая уверена, что такой ресурс есть только у «Единой России».
«Это партия президента. Партия, которая принимает решения, основываясь на мнении людей, и предварительное голосование — тому подтверждение. Кому люди доверят, тот в итоге и будет участвовать в выборах в Госдуму и Мособлдуму», — уточняет она.
Напомним, в сентябре в Московской области пройдут выборы в Государственную и Московскую областную думу. Традиционно перед ними «Единая Россия» проводит предварительное голосование, в ходе которого избиратели сами формируют списки кандидатов. В этом году на участие в партийной процедуре в Подмосковье заявились 907 человек — около 80% из них новые лица в политике.