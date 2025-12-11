Сегодня 18:17 «Зверополис 2»: звери — совсем не то, чем они кажутся 0 0 0 Фото: CAP/UFS / www.globallookpress.com Эксклюзив

На экранах гремит и сияет вторая часть «Зверополиса», вышедшая через девять лет после первой. Согласно прогнозам, этот мультфильм может собрать полтора миллиарда долларов в прокате — для этого у него есть все возможности и шансы.

Вторые части — история сомнительная и опасная. Неважно, речь идет о фильмах или мультфильмах. Много ли вы назовете вторых частей лучше первых? Сразу на ум приходит разве что «Терминатор», да и второй нолановский «Бэтмен» — тот, что с Джокером, — был тоже великолепен. В целом же вторые части заметно уступают первым. С мультфильмами все немного иначе: можно, например, ставить одних и тех же героев в разные обстоятельства, как в российских «Трех богатырях». В этом плане «Зверополис» проворачивает одну важную историю: он расширяет вселенную мультфильма и делает это достаточно искусно. Появляются новые районы, новые жители, а значит, и новые герои, смыслы. В то же время старые снова в деле: мы видим крольчиху Джуди Хопс и лиса Ника Уйальда, бывшего жулика.

Фото: Wang Jingqiang/XinHua / www.globallookpress.com

Это создает эффект узнавания: да вот же они, старые знакомые! «Бэтмена» я вспомнил неслучайно: город, в котором обитают жители, называется Зоотопией (мультфильм тоже), и тут каждый решает сам для себя — утопия это или, наоборот, антиутопия (Готэм-сити). Так или иначе, преступники здесь действуют и вредят обычным жителям. Кто должен остановить их? Парочка неудачников, непризнанных обществом и, казалось бы, выведенных из игры. Джуди и Ник не смогли совладать с контрабандистами, перестаравшись (как сказал бы классик, the damage is done), а потому капитан Буйволсон отстранил их от работы. Пускай подумают о своем нерадивом поведении, но парочка рвется в бой — классический сюжет. Вот только методы для его раскрытия используются достаточно оригинальные и нестандартные.

Фишка обоих «Зверополисов» заключается в том, что это постмодернистский мультфильм, в котором можно встретить самые неожиданные отсылки к различным кинокартинам.

Здесь «Сияние» Кубрика соседствует с «Молчанием ягнят» Харриса, а из другого кадра подмигивают бесконечные супергеройские саги. Ну и да, конечно же, создатели «Зверополиса» реанимируют детективно-полицейские фильмы. Странно, что никто (или я не встречал просто) не сравнил этот мультфильм с сериалом «Детективное агентство „Лунный свет“». Такой подход создает достаточно забавный эффект. Кто идет на «Зверополис»? Очевидно, родители с детьми. Взрослые, глядя на экран, узнают то, что видели раньше, а вот их детям узнавать это необязательно: достаточно просто следить за увлекательным сюжетом и яркими персонажами. В результате довольны все. Интересно будет даже любителям конспирологии, которые тоже отыщут что-нибудь для себя. Не просто же так в кадре появляются рептилии, которые, перефразируя Дэвида Линча, совсем не то, чем они кажутся. В то же время мультфильм невозможен без привязки и к вечным, и к актуальным вопросам.

Фото: Постер к «Зверополис 2». CAP/UFS / www.globallookpress.com

Что может быть интереснее, чем конфликт на экране? Существует ли без него кино? Нет, конечно — азы драматургии. Вот и Ник с Джуди обязаны разбираться между собой. Он легкомысленен, она, как сказали бы сейчас, душнила — столкновение мужского и женского в том числе. Как выжить без ее серьезного подхода? Как спастись без его выжигающего сарказма? За актуальную повестку отвечает климатический фактор. Ну и да, это вновь про принятие и понимание, когда разные люди могут не просто существовать рядом с друг другом, но и сотрудничать. Как? Для этого нужна большая цель. И она у героев есть. Создатели второго «Зверополиса» не стали придумывать ничего нового, а отправили зрителей проверенными тропами и маршрутами. Путешествие получилось не особо интригующим, но полным впечатлений. Что ж, как говорили классики спортивных телеэфиров, стабильность — признак мастерства.