22 апреля 2025 18:36 Мастер скульптуры, живописи и мозаики. Чем запомнился Зураб Церетели 0 0 0 Фото: Зураб Церетели. Natalya Loginova / www.globallookpress.com Культура

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Умер народный художник СССР, России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Зураб Церетели. К его творчеству можно было относиться по-разному, но главное — он никого не оставлял равнодушным. О самых известных и необычных работах мастера — в материале 360.ru

Причина смерти Зураба Церетели В Москве на 92-м году жизни умер грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Причиной смерти стала остановка сердца. Трудно перечислить все награды и звания этого действительно заслуженного мастера. Его работы украшают не только Россию, но и Бразилию, Великобританию, Испанию, Италию, США, Францию, Японию, Грузию, Белоруссию, Литву. Проститься с художником можно будет в Москве 23 апреля с полудня в храме Христа Спасителя. Похоронят Церетели на родине, в Тбилиси, 26-го числа.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Биография Зураба Церетели Говорят, в каждой грузинской семье можно найти хоть одного представителя с дворянским титулом. Церетели не были исключением: отец происходил из нетитулованной ветви старинного грузинского княжеского рода, мать — представительница князей Нижарадзе. Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси, правда, тогда он назывался Тифлис. Дядя по материнской линии — довольно известный художник Георгий Нижарадзе — часто собирал в доме компании коллег, с которыми мальчик с удовольствием проводил время. Это практически определило его страсть к рисованию и поступление в художественную школу. Когда в 1958 году Церетели оканчивал живописный факультет Тбилисской академии художеств, его дипломную работу «Песнь о Тбилиси» не приняли к защите: нашли элементы формализма. Молодой творец быстро (за несколько дней) написал картину с изображением своего приятеля, и новый «Портрет спортсмена» комиссия тут же одобрила.

Фото: Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице, Москва, 1999 года. Natalya Loginova / www.globallookpress.com

Несколько лет Церетели провел в исследовательских экспедициях от грузинского Института истории, археологии и этнографии Академии наук. Затем получил должность старшего мастера на производственном комбинате Художественного фонда СССР в Тбилиси. Там экспериментировал с бронзой, камнем, стеклом, деревом и мозаикой. Скоро Церетели представилась уникальная возможность поехать во Францию. За три месяца 1964-го он побывал в мастерских многих художников-импрессионистов и постимпрессионистов, познакомился с Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

Фото: Пабло Пикассо. Keystone Pictures USA / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Марк Шагал. Fred Stein / www.globallookpress.com 2/2

Вернувшись на родину, Зураб стал главным проектировщиком советских курортов на Черном море. В его работах сочетались монументальная скульптура, архитектурные декорации и объемные мозаичные композиции. Комплекс в Пицунде в 1967 году принес автору звание заслуженного художника Грузии. Масштабные работы заметили в Москве, и в 1980-м Церетели назначили главным художником XXII Олимпийских игр (нет, талисман-мишку нарисовал не он). Затем мастер возглавил кафедру монументально-декоративного искусства Тбилисской академии художеств. В 1988 году Церетели избрали действительным членом Академии художеств СССР. Спустя девять лет он стал президентом Российской академии художеств, а в 2003-м за особые заслуги перед Российской Федерацией получил российское гражданство.

Фото: Скульптурный портрет президента России Владимира Путина, художественная галерея «Зураб», Москва. UPPA / www.globallookpress.com

Интересно В конце мая 2014 года в Русском музее Петербурга организовали выставку Зураба Церетели «Возможные миры». На торжественное открытие явилась тогдашняя сподвижница акциониста Петра Павленского Оксана Шалыгина. Она устроила «рождение книги»: буквально достала из себя (да, вы правильно поняли) издание Александра Бренера и Барбары Шурц «Бомбастика». К счастью, сам мэтр не смог приехать и уберегся от перформанса. «Ценный подарок» Шалыгина преподнесла его дочери Елене. В конце мая 2014 года в Русском музее Петербурга организовали выставку Зураба Церетели «Возможные миры». На торжественное открытие явилась тогдашняя сподвижница акциониста Петра Павленского Оксана Шалыгина. Она устроила «рождение книги»: буквально достала из себя (да, вы правильно поняли) издание Александра Бренера и Барбары Шурц «Бомбастика». К счастью, сам мэтр не смог приехать и уберегся от перформанса. «Ценный подарок» Шалыгина преподнесла его дочери Елене.

Топ-5 самых известных творений Церетели

Памятник Петру I, Москва Пожалуй, самая известная в России работа Церетели — памятник Петру I. Правда, официально он называется «В ознаменование 300-летия российского флота». Был воздвигнут в 1997 году на искусственном острове у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала и обошелся казне в более 16 миллионов долларов по курсу того времени. Злые языки утверждают, что это перелицованный монумент Христофору Колумбу. Продать его к 500-летию открытия Американского континента не вышло: в США мореплавателя авторства Церетели сравнили с Кинг Конгом. Только 2016-м очень похожую статую смонтировали в городе Аресибо в Пуэрто-Рико.

Фото: Serguei Bulavsky/Russian Look / www.globallookpress.com

Многие москвичи протестовали против гигантского Петра, но безрезультатно. Вскоре после установки некая леворадикальная организация даже хотела взорвать памятник — именно поэтому к нему теперь близко не подойти. Еще долго периодически возникали петиции о сносе монумента, но после «Большой глины» люди, похоже, смирились. Сооружение «В ознаменование 300-летия российского флота» — один из самых высоких памятников в России. Его размер достигает 98 метров. Выше только «Покорителям космоса» (107 метров) и монумент Победы на Поклонной горе (141,8 метра). Да, кстати, последний памятник тоже авторства Церетели.

Если я люблю Юрия Михайловича [Лужкова], дружу с ним, то прежде всего из-за того, что мне нравились и нравятся его человеческие, мужские, рыцарские качества. Зураб Церетели

Монумент «Дружба навеки», Москва Монумент «Дружба навеки» торжественно открыли в 1983 году, в день празднования 200-летия подписания Георгиевского трактата — договора о присоединении Грузии к России. Место выбрали неслучайно: на Тишинской площади вплоть до XIX века располагалась Грузинская слобода. Это первая установленная в Москве работа Церетели, он создал ее в соавторстве с архитекторами Андреем Вознесенским (тот самый, который поэт) и Юрием Коноваловым. Обычно говорят, что сооружение имеет неофициальное название «Дерево языка», но горожане прозвали его «Шампур». У памятника была вторая часть — «Узами дружбы»: два кольца, символизирующие историю России и Грузии, связанные огромным металлическим узлом, внутри которого располагается свиток с текстом Георгиевского трактата. Его установили у выезда на Военно-Грузинскую дорогу, но в 1991 году взорвали по распоряжению первого президента Грузии.

Фото: РИА «Новости»

«Добро побеждает зло», Нью-Йорк Осенью 1990 года перед зданием ООН открыли уникальный бронзовый монумент «Добро побеждает зло». Святой Георгий на вздыбившемся коне вонзает копье в дракона. Страшного зверя создали из настоящих фрагментов деталей советских ракет СС-20 и американских Pershing. Скульптура стала символом договора о сокращении ядерных вооружений и окончания холодной войны между СССР и США, призывом к миру во всем мире. На открытии «Добра» присутствовали госсекретарь США Джеймс Бейкер, советский премьер-министр Эдуард Шеварднадзе, генсек ООН Перес де Куэльяр и сам автор монумента.

Фото: РИА «Новости»

«Слеза скорби», Бейонн Скульптура Церетели «Слеза скорби» стала памятником жертвам нью-йоркских терактов во Всемирном торговом центре 26 февраля 1993-го и 11 сентября 2001 года. Монумент представляет собой 30-метровую бронзовую башню, посередине которой зияет рваное отверстие, а в нем висит 12-метровая никелированная капля. Россия официально передала «Слезу» правительству США. Ее установили в городе Бейонне, штат Нью-Джерси, торжественное открытие состоялось 16 сентября 2005 года. Предположительная стоимость скульптуры — 12 миллионов долларов. В работе использовался металл с военного авиазавода. Американские журналисты разнесли подарок в пух и прах. Некоторые СМИ заявляли, что это одна из самых уродливых скульптур в мире, другие сравнивали ее с гигантским чайным печеньем, кто-то назвал сооружение «бесчувственным образцом помпезности», а у иных были совсем неприличные ассоциации.

«Рождение Нового Человека», Париж, Севилья Еще один международный монумент открыли в 1994-м в Париже, у штаб-квартиры ЮНЕСКО. Это «Рождение Нового Человека», причем скульптурная композиция представляет собой уменьшенный авторский вариант памятника, который Церетели годом позже установил в Севилье. Главным героем выступил Христофор Колумб — он находится внутри яйцеобразной сферы, переплетенной канатами и вантами. По мнению автора, именно Новый Человек мог под парусами пройти через океан и связать дотоле неизвестный материк с эйкуменой — цивилизованным миром.

Фото: РИА «Новости»

Топ-5 малоизвестных работ Церетели

Мозаика «Морское дно», Ульяновск «Морское дно» — уникальная мозаичная работа мастера, которую он выполнил в 1970 году. Она размещена на полу в бассейне центральной площади Ульяновска и является частью архитектурного ансамбля, посвященного 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Произведение выполнено в технике объемной эмали, которую автор разрабатывал лично. За этот проект художник был удостоен Государственной премии СССР. С осени 2021 года работа Церетели получила статус культурного наследия.

Фото: Мозаичный бассейн «Морское дно. „А. Свердлов / РИА «Новости»

Памятник мушкетерам, Кондом Благодаря Церетели во Франции в 2010 году появился памятник прославленным мушкетерам Атосу, Портосу, Арамису и д’Артаньяну. Но это не просто собирательные образы, а скульптурные портреты главных персонажей советского фильма. Кстати, двое из его актеров — Валентин Смирницкий и Вениамин Смехов — присутствовали на открытии. Композицию заказал сенатор Эмери де Монтескью, потомок рода д’Артаньяна. Именно он преподнес скульптуру в дар городу Кондом, что в Гаскони. Кстати, самого Зураба торжественно посвятили в мушкетеры.

Фото: Зураба Церетели возле памятника Марине Цветаевой, Москва. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Бегемот, Волгоград Трудно поверить, что автор серьезных и монументальных скульптур будет делать относительно небольшие работы. Но Церетели решил ответить критикам, которые упрекали его в неумении взаимодействовать с малыми формами, и в апреле 2008 года перед зданием волгоградского развлекательного комплекса «Гиппопо» появился бронзовый бегемот. Высотой зверь чуть меньше метра, а его уши натерты до блеска и сияют на солнце. Местная детвора уверена: если взобраться бегемоту на спину и подержать их, исполнится любое желание. Говорят, взрослые тоже нет-нет да пользуются этим волшебством.

Фото: Зураб Церетели на XII фестивале визуальных искусств «Традиции и современность», Москва, 7 июня 2017 года. Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

«Летопись России», Когалым Центральную площадь города Когалым с сентября 2001 года украшает бронзовый памятник «Летопись России». Его заказал у Церетели президент ПАО «Лукойл» в честь 10-летия нефтяной компании. Работа представляет собой стопку фолиантов и свитков, связанных с важнейшими вехами истории страны: «Слово о полку Игореве», «Сказание о Мамаевом побоище», «Никоновская летопись», «Хронограф», «Домострой», «Повесть временных лет» и другие. А рядом с бронзовой розой стоит том «Русская правда».

Фото: Зураб Церетели возле модели памятника «Ялтинская конференция». Zamir Usmanov / www.globallookpress.com

Дача Горбачева Тем, кому повезет оказаться в Абхазии, непременно предложат посетить пансионат имени Н. Лакоба в Мюссере. Там расположена дача последнего советского генсека Михаила Горбачева. Чтобы угодить его супруге, дом обустраивали особенно тщательно, но, говорят, хозяйка много раз велела все переделывать. Пожалуй, единственное, чего не коснулась рука придирчивой первой леди, — уникальные витражи с использованием горного хрусталя и 23-метровая бронзовая люстра. Светильник свисает с потолка в межэтажный пролет, как виноградная лоза. Все это работы Церетели.