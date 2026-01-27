Сегодня 16:41 Женщины в казачьей семье: какую роль они сыграли от Сечи до наших времен 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Культура

В казачьей семье женщина всегда имела особую, очень значимую роль, на ее плечи ложилась большая ответственность. Обладая крепким характером и несгибаемой волей, казачки сохраняли стойкость даже в самых трудных обстоятельствах. Пока муж годами ходил в походы, жена оставалась главной в доме — растила детей, хранила традиции, обеспечивала связь поколений.

С развитием земледелия на Дону в XVIII веке положение женщины в семейном хозяйстве заметно укрепилось. Ее труд стал главным, тогда как мужчина, постоянно занятый военной службой, брал на себя лишь те дела, которые были ей не по силам. Донские казачки выделялись самостоятельностью, свободным духом, умением рукодельничать и стремлением к порядку. Когда муж отправлялся на службу, жена становилась полноправной хозяйкой дома. Ей приходилось вести все дела — и в поле, и во дворе. В военное время женщины полностью заботились о скоте: кормили, доили, стригли животных. Кроме того, они занимались домашними ремеслами, производя пряжу, ткани и кожу, чтобы обеспечить семью бельем, одеждой, обувью, шторами и скатертями.

Стоит отметить, что в некоторых кубанских станицах, находящихся в непосредственной близости от границы, существовала традиция, по которой глава семьи передавал власть хозяйке в случае его отсутствия или невозвращения с войны. Эта норма закреплялась в обычном праве. Наталья Старченко старший преподаватель кафедры истории России ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Большое значение имели родственные связи. В разлуке с мужем женщина могла рассчитывать на поддержку родных и соседей. Жены казаков часто объединялись в неформальные сообщества взаимопомощи, чтобы легче справляться с тяготами быта. Полевые работы казачки нередко выполняли вместе. Тяжелую черноземную целину поднимали большим плугом на волах. Поскольку одной семье было сложно содержать столько скота, несколько дворов создавали «супрягу» — временный союз для совместной пахоты.

Такой порядок не давал женщине свободно распоряжаться своим временем, а нагрузка от домашних дел только росла. Лишь к середине XIX века богатые семьи начали нанимать на сезон иногородних работников, но это было редкостью. Казачья семья строилась на строгой иерархии, основанной на принципах домостроя и «позитивного авторитаризма», где главенствовал отец или старший мужчина.

Ряд исследователей института казачьей семьи отмечает патриархальность внутрисемейных отношений в казачьих семьях вплоть до начала XX века. Однако общественный и личный статус казачки подвергался изменениям в течение различных исторических периодов. Наталья Старченко старший преподаватель кафедры истории России ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Авторитет главы семьи держался не на страхе, а на уважении к его мудрости, справедливости и хозяйственным навыкам. Его слово было законом, и жена первой поддерживала этот порядок, служа примером для остальных. Об этом ярко писал атаман М. И. Платов в 1816 году в приказе по Войску Донскому: «Пускай верность и усердие их, а наша за то к ним признательность, взаимное уважение и любовь послужат в позднейшем потомстве правилом для поведения донских жен». На Запорожской Сечи жизнь определялась военной и промысловой деятельностью. В постоянной опасности женщина сочетала заботу о детях и доме с готовностью защищать семью, проявляя воинский дух.

Хотя в саму Сечь женщин не допускали — это считалось угрозой дисциплине, — запрет касался всех посторонних, а не только казачек. Их почитали как хранительниц рода, защищали в первую очередь, хотя права голоса у них не было — его представляли отец, брат или крестный. Пока муж находился в походах, жена оставалась главной в доме, оберегала близких, воспитывала детей и обеспечивала преемственность поколений. В казачьих семьях существовали особые обряды, помогавшие сохранять связь во время разлуки: обмен оберегами, символизирующими верность и защиту.

На Дону и Волге перед отправкой на войну жена подводила коня, держа поводья в подоле, и говорила: «На этом коне уезжаешь, казак, на этом коне и возвращайся с победой». Она кланялась животному и родителям, просила молитв. Мать освящала чистую воду молитвой и плескала вслед сыну. Воин крестился на дом и уезжал. Жена надевала «печальник» — платок скорби — и снимала его лишь в день возвращения мужа. Таким образом, роль казачки воплощает стойкость и преданность. В отсутствие воинов она становилась опорой семьи, вела хозяйство, трудилась в поле, хранила традиции и оберегала детей.