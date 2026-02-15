Сегодня 18:27 Запреты Масленицы по дням: почему теще нельзя скупиться, а зятю — уходить рано Религиовед Фирсов объяснил, до каких пор нельзя было ложиться спать в Масленицу 0 0 0 Фото: празднование Масленицы в Муранове / Медиасток.рф Эксклюзив

Масленичная неделя с ее блинами и гуляниями только кажется временем вседозволенности: на самом деле, у каждого дня — строгие запреты, нарушать которые наши предки боялись. Что нельзя делать перед Великим постом и почему ограничения обещали беды на весь год — в материале 360.ru.

Чем отличается Узкая и Широкая Масленица Масленичная неделя делится на два периода: Узкую и Широкую Масленицу, рассказал 360.ru религиовед, историк, профессор кафедры истории религии и теологии РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Фирсов. «Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник, среда. Широкая Масленица — последние четыре дня: четверг, пятница, суббота, воскресенье. В первые три дня можно было заниматься работами по хозяйству. С четверга все работы прекращались», — отметил он. Запреты Масленичной недели по дням В народе каждый день Масленицы имел свое название, обычаи и запреты. Встреча В начале Узкой Масленицы, то есть в понедельник, невестку утром отправляли к родителям, а вечером сами приходили к сватам в гости. «Обговаривали время и место гуляний, определяли состав гостей. К этому дню строили горки из снега, устанавливали качели, делали балаганы, начинали печь блины. Первый блин отдавали малоимущим — на помин души усопших. В понедельник сооружали чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам», — рассказал Фирсов.

Фото: Масленица в Истре / Медиасток.рф

В понедельник запрещалось отказывать в помощи нуждающимся — первый блин обязательно нужно было отдать нищим или соседям для поминания усопших. Также не рекомендовалось ругаться и выяснять отношения, чтобы не привлечь беду в дом на будущий год. Заигрыш Во вторник проходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу. Молодые люди катались со снежных горок и на санях, приглашали друг друга в гости, чтобы угостить блинами. Незамужним девушкам запрещалось сидеть дома в одиночестве — считалось, что так можно засидеться в девках и не выйти замуж до следующей Масленицы. Нельзя было прогонять парней, пришедших свататься, даже если жених не понравился.

Фото: выпекание блинов к Масленице / Медиасток.рф

Лакомка, или Скоромная среда В среду теща демонстрировала расположение к мужу дочери. Отсюда поговорка «сходить к теще на блины». Хозяйке запрещалось скупиться и подавать на стол постные или невкусные блины — это могло привести к ссоре с зятем на весь год. Ему, в свою очередь, нельзя было отказываться от угощения или уходить рано, не поблагодарив тещу. Разгуляй С четверга начиналась Широкая Масленица, и хозяйственные работы прекращались. Народ предавался развлечениям: катались на лошадях, устраивали кулачные бои и различные соревнования. «Главное действие в четверг — штурм и захват снежного городка. Его изобразил Суриков на своей картине», — рассказал религиовед. В четверг строго запрещалось работать по дому: убирать, стирать, шить и заниматься рукоделием. Считалось, что нарушившие запрет весь год проведут в тяжелом труде. Также нельзя было грустить и отказываться от участия в народных гуляниях.

Фото: «Взятие снежного городка» Василия Сурикова, 1891 год / РИА «Новости»

Тещины вечерки В пятницу ответный визит зятю наносила теща. Дочь пекла блины и угощала мать и всю свою семью. «Зять должен был продемонстрировать свое расположение к теще и ее близким», — отметил Фирсов. Теще запрещалось критиковать угощение, приготовленное дочерью, даже если блины не удались. Зятю нельзя было жадничать и плохо встречать мать жены — считалось, что это приведет к разладу в семье. Кроме того, в этот день не разрешалось отказывать родственникам в гостеприимстве. Золовкины посиделки В субботу, по русской традиции, молодые невестки приглашали к себе в гости золовок — родственниц мужа. В храмах совершали богослужения в честь всех преподобных отцов Церкви. Незамужним золовкам запрещалось сидеть в углу — считалось, что так можно остаться одинокой. Невестке нельзя было скупиться на угощение и подарки для сестер мужа, чтобы не нажить врагов в его семье. Кроме того, выгонять гостей раньше времени было не принято.

Фото: Медиасток.рф

Прощеное воскресенье В заключительный день Масленицы организуют проводы зимы. В храмах на вечернем богослужении совершают чин прощения, когда верующие примиряются. Во многих губерниях России существовал ритуал сожжения Масленицы — чучела. В костер бросали поминальную пищу: блины, яйца, лепешки. Обряд дошел до наших дней — обычно чучело сжигают во время городских гуляний наряду с перетягиваем каната, покорением масленичного столба, на вершине которого размещают подарки, и традиционной ярмаркой. Запреты воскресенья: самый строгий запрет этого дня — ложиться спать, не попросив прощения у всех, кого могли обидеть;

нельзя прощать неискренне или отказывать в прощении тем, кто раскаялся;

запрещалось есть мясо — это был последний день перед Великим постом, когда еще разрешались молочные продукты, но мясо уже исключалось;

не рекомендовалось убирать со стола после праздничного ужина — остатки еды оставляли для предков или отдавали домашним животным;

на протяжении всей Масленичной недели запрещено ругаться, сквернословить и сплетничать.