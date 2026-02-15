Запреты Масленицы по дням: почему теще нельзя скупиться, а зятю — уходить рано
Религиовед Фирсов объяснил, до каких пор нельзя было ложиться спать в Масленицу
Масленичная неделя с ее блинами и гуляниями только кажется временем вседозволенности: на самом деле, у каждого дня — строгие запреты, нарушать которые наши предки боялись. Что нельзя делать перед Великим постом и почему ограничения обещали беды на весь год — в материале 360.ru.
Чем отличается Узкая и Широкая Масленица
Масленичная неделя делится на два периода: Узкую и Широкую Масленицу, рассказал 360.ru религиовед, историк, профессор кафедры истории религии и теологии РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Фирсов.
«Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник, среда. Широкая Масленица — последние четыре дня: четверг, пятница, суббота, воскресенье. В первые три дня можно было заниматься работами по хозяйству. С четверга все работы прекращались», — отметил он.
Запреты Масленичной недели по дням
В народе каждый день Масленицы имел свое название, обычаи и запреты.
Встреча
В начале Узкой Масленицы, то есть в понедельник, невестку утром отправляли к родителям, а вечером сами приходили к сватам в гости.
«Обговаривали время и место гуляний, определяли состав гостей. К этому дню строили горки из снега, устанавливали качели, делали балаганы, начинали печь блины. Первый блин отдавали малоимущим — на помин души усопших. В понедельник сооружали чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам», — рассказал Фирсов.
В понедельник запрещалось отказывать в помощи нуждающимся — первый блин обязательно нужно было отдать нищим или соседям для поминания усопших. Также не рекомендовалось ругаться и выяснять отношения, чтобы не привлечь беду в дом на будущий год.
Заигрыш
Во вторник проходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу.
Молодые люди катались со снежных горок и на санях, приглашали друг друга в гости, чтобы угостить блинами.
Незамужним девушкам запрещалось сидеть дома в одиночестве — считалось, что так можно засидеться в девках и не выйти замуж до следующей Масленицы. Нельзя было прогонять парней, пришедших свататься, даже если жених не понравился.
Лакомка, или Скоромная среда
В среду теща демонстрировала расположение к мужу дочери. Отсюда поговорка «сходить к теще на блины».
Хозяйке запрещалось скупиться и подавать на стол постные или невкусные блины — это могло привести к ссоре с зятем на весь год. Ему, в свою очередь, нельзя было отказываться от угощения или уходить рано, не поблагодарив тещу.
Разгуляй
С четверга начиналась Широкая Масленица, и хозяйственные работы прекращались. Народ предавался развлечениям: катались на лошадях, устраивали кулачные бои и различные соревнования.
«Главное действие в четверг — штурм и захват снежного городка. Его изобразил Суриков на своей картине», — рассказал религиовед.
В четверг строго запрещалось работать по дому: убирать, стирать, шить и заниматься рукоделием. Считалось, что нарушившие запрет весь год проведут в тяжелом труде.
Также нельзя было грустить и отказываться от участия в народных гуляниях.
Тещины вечерки
В пятницу ответный визит зятю наносила теща. Дочь пекла блины и угощала мать и всю свою семью.
«Зять должен был продемонстрировать свое расположение к теще и ее близким», — отметил Фирсов.
Теще запрещалось критиковать угощение, приготовленное дочерью, даже если блины не удались. Зятю нельзя было жадничать и плохо встречать мать жены — считалось, что это приведет к разладу в семье.
Кроме того, в этот день не разрешалось отказывать родственникам в гостеприимстве.
Золовкины посиделки
В субботу, по русской традиции, молодые невестки приглашали к себе в гости золовок — родственниц мужа. В храмах совершали богослужения в честь всех преподобных отцов Церкви.
Незамужним золовкам запрещалось сидеть в углу — считалось, что так можно остаться одинокой. Невестке нельзя было скупиться на угощение и подарки для сестер мужа, чтобы не нажить врагов в его семье.
Кроме того, выгонять гостей раньше времени было не принято.
Прощеное воскресенье
В заключительный день Масленицы организуют проводы зимы. В храмах на вечернем богослужении совершают чин прощения, когда верующие примиряются.
Во многих губерниях России существовал ритуал сожжения Масленицы — чучела. В костер бросали поминальную пищу: блины, яйца, лепешки. Обряд дошел до наших дней — обычно чучело сжигают во время городских гуляний наряду с перетягиваем каната, покорением масленичного столба, на вершине которого размещают подарки, и традиционной ярмаркой.
Запреты воскресенья:
- самый строгий запрет этого дня — ложиться спать, не попросив прощения у всех, кого могли обидеть;
- нельзя прощать неискренне или отказывать в прощении тем, кто раскаялся;
- запрещалось есть мясо — это был последний день перед Великим постом, когда еще разрешались молочные продукты, но мясо уже исключалось;
- не рекомендовалось убирать со стола после праздничного ужина — остатки еды оставляли для предков или отдавали домашним животным;
- на протяжении всей Масленичной недели запрещено ругаться, сквернословить и сплетничать.