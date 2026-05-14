О чем страдает Богородица на самой необычной иконе? Трагедия за ликами святых «Нечаянной радости»

Сегодня, 14 мая, православная церковь чтит икону Богородицы «Нечаянная радость». Ее списки украшают многие российские храмы. Тысячи людей приходят к этому образу с самыми сокровенными просьбами. А задумывались ли вы, почему икона получила такое необычное название и что скрывается за ее нестандартной композицией?

Человек, который молился и грешил Жил некогда человек, погрязший в тяжких грехах. Каждый день он приходил к иконе Богородицы и произносил молитву, а после уходил и снова совершал злодеяния. Но однажды, когда он вновь собрался на грешное дело, и едва, по своему обыкновению, начал молиться, икона вдруг ожила. На теле Богомладенца открылись кровоточащие язвы, и кровь заструилась из его ран, точно на кресте.

Грешник упал на колени и закричал от ужаса, вопрошая у святой иконы, кто сотворил это с Господом. Богородица посмотрела на него и ответила: «Ты и прочие грешники. Вы вновь распинаете Сына Моего своими грехами». Тогда человек взмолил о прощении. Богородица долго умоляла Сына простить его, но Господь дважды отказывал Матери. Тогда она посадила Младенца и хотела припасть к его ногам вместе с грешником. Видя это, Христос уступил мольбам и сказал, что только ради Богородицы он прощает грешника. Как родилась знаменитая икона Эту историю впервые записал святитель Димитрий Ростовский. Он включил рассказ о грешнике в свою книгу «Руно орошенное», первое издание которой появилось в Чернигове в 1680 году. Сам святитель Димитрий прославился как выдающийся церковный писатель и проповедник. Более 20 лет он посвятил созданию житий святых, но именно «Руно орошенное» было одним из известнейших его творений. Книга собрала 24 рассказа о чудесах от икон Богородицы. Каждая глава раскрывала новое чудо, а завершал сборник «прилог» — та самая притча о раскаявшемся грешнике.

Именно этот «прилог» стал литературной основой для нового образа. Иконописцы прочитали историю и взялись за кисти. Сам святитель Димитрий еще не называл этот сюжет «Нечаянной радостью». Название закрепилось позже — от слов о внезапном прощении, полученном героем. Художники превратили прочитанное в зримую картину. Литературный текст перешагнул на иконную доску и зажил своей жизнью. О чем молчит икона? Обычно на иконах все будто застыло в вечности и незыблемости. Здесь же художник запечатлел время в момент потрясения. По типу икона относится к Одигитрии — Путеводительнице. Но здесь Путеводительница обернулась к тому, кто заблудился. Богородица держит Младенца, но смотрит не на него, а на коленопреклоненного грешника. Этот взгляд, будто мост, соединяет небо и землю. Сам Христос изображен совсем не так, как на других иконах. Руки Младенца обнажены до локтей и подняты вверх, сорочка на груди распахнута.

На руках, ногах и ребре Богомладенца видятся кровоточащие раны. Каждая такая деталь напоминает зрителю: грех не проходит бесследно для распятого. Прямо на поле образа, словно ленты, вьются строки диалога от грешника к Богородице и обратно. «О, Госпоже, кто сие сотвори?» — вопрошает грешник и получает ответ, что сам он это и сотворил. В нижней части иконы иконописец поместил начало того самого сказания из «Руна орошенного». Текст занимает порой до четверти всей площади иконы. Облик самого грешника менялся от списка к списку. На одном образе мы увидим молодого человека, на другом — убеленного сединами старца. Этот возрастной разброс подчеркивает, что перед лицом вечности всякий человек — лишь кающийся грешник.

Интересно Список иконы — это точная копия чтимого образа, выполненная иконописцем. В православной традиции список почитается так же, как и оригинал, если он точно воспроизводит композицию и символику. Если первообраз когда-то прославился чудесами, то его точные копии тоже становятся святынями.

Где поклониться святыне в России Главная московская святыня скрывается в храме пророка Илии в Обыденском переулке. Этот список иконы пережил невероятное путешествие по разрушенной Москве. Именно на этом списке иконописец изобразил грешника не юношей, а седым старцем. Святейший Патриарх Пимен (1910–1990) особенно любил эту икону и каждый месяц лично совершал перед ней акафист. Другой чтимый образ находится в церкви Феодора Стратилата близ Чистопрудного бульвара. Храм построили еще в 1806 году, а придел в честь «Нечаянной радости» устроили здесь в 1869 году. В Марьиной роще стоит храм, названный в честь самой иконы. Здесь находится третий известный московский список «Нечаянной радости».

Молитва в этом храме перед чудотворным образом не смолкала никогда. В Санкт-Петербурге в 2015 году построили храм «Нечаянная радость» на проспекте Народного ополчения. Его возвели у мемориального кладбища, где покоятся 874 воина-защитника Ленинграда. Нижний Новгород тоже имеет свой храм в честь этого образа. Церковь в Сормовском районе открылась шесть лет назад, и местные жители уже не представляют микрорайон без нее. Образки «Нечаянная радость» хранятся и в музеях. Например, в музее-заповеднике «Царское Село» представлены иконы и оклады начала XIX — начала XX века. Любой, кто захочет поклониться святыне может прийти в любой из этих и многих других российских храмов. О чем шепчут перед образом сегодня? Эта икона обращена не к безгрешным святым, а к обычным людям. К тем, кто спотыкается, падает и теряет надежду подняться. Перед «Нечаянной радостью» люди молятся не о богатстве или удаче. Они просят о прощении — особенно когда сами себя не могут простить.

Родители приходят к этому образу с самой сильной мольбой — о заблудших детях. Сколько матерей и отцов шептали здесь: «Госпожа, вразуми дитя мое, верни его с гибельного пути». Эта икона напоминает главное: чудо приходит, когда его уже не ждешь. Когда надежда угасла, а помощь явилась — вот она, нечаянная радость. Богородица готова заступаться за каждого, даже самого падшего. Даже за того, кто давно махнул на себя рукой. Четырнадцатое мая — день, чтобы вспомнить об этом. И, возможно, обрести свою собственную нечаянную радость.