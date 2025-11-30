Сегодня 17:40 В джазе только Вуди Аллен: лучшее от мэтра 0 0 0 Фото: Joan Vidal/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Великому Вуди Аллену сегодня исполнилось ровно 90 лет. Кто такой Вуди Аллен? Он многолик: режиссер, писатель, сценарист, актер, джазмен. Меж тем есть слово, которое очень точно описывает Вуди Аллена: интеллектуал. Причем интеллектуал высшей пробы.

Невысокого роста (161 сантиметр), с характерной внешностью, в очках (хотя и не сразу) он воплотил в себе тип умника, который везде и всюду вставляет умные словечки, ставит диагнозы, выносит вердикты и, не поверите, соблазняет женщин. Аллен родился в 1935 году в Бронксе в семье еврейских эмигрантов — и это определило многое. Говорят, юмор его характерно еврейский. Безусловно, но еще в его лентах есть Нью-Йорк, воспетый большим интеллектуалом, которому удалось сделать свое кино не только классическим, но и самому забронировать место в пантеоне синематографа. Вольтер писал, что человек — это стиль. Так вот, Вуди Аллен — без сомнения, стиль, который узнаешь сразу. Ниже — пять его знаковых фильмов, хотя как режиссер он сделал более полусотни картин. Вуди Аллен — великий джазмен синематографа.

Фото: Collection Starfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Энни Холл» (1977) В ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон, Тони Робертс. Четыре «Оскара» — в том числе за лучший фильм. А в те времена «Оскаров» давали за солидные киноработы. Хотя, казалось бы, перед нами — очередная история о любви. Двое влюбляются, двое тешатся, двое расстаются. Вуди Аллен показывает, что любовь — это художественное полотно, а вот в каком стиле оно написано — определяет каждый. Это чеховская история, потому что все здесь между строк и все в деталях. Вуди Аллен точно показывает, как оно бывает у людей, которых накрывает любовь. Я пересмотрел «Энни Холл» не столь давно и лишний раз утвердился: да, все гениальное просто.

Фото: CAP/KFS / www.globallookpress.com

«Манхэттен» (1979) В главных ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон. Это настоящий гимн Нью-Йорку, который становится не только идеальной декорацией, но и полноправным участником событий. Телесценарист блуждает меж студий, но больше между женщинами, все сильнее запутываясь в отношениях. У великого Джойса была книга «Дублинцы» — ленту Аллена можно было бы назвать «Ньюйоркцы». В этом гигантском городе, который действительно есть страшная сила, но и боль, тоска, радость тоже, ходят-бродят люди, испытывающую тоску по чему-то несбыточному. Однако у них есть средство для выживания — это фирменная алленовская ирония.

Фото: United Archives / kpa Publicity / www.globallookpress.com

«Полночь в Париже» (2011) В главных ролях: Оуэн Уилсон, Рэйчел Макадамс, Марион Котийяр. А здесь в декорациях другой город — Париж. Опять же, сценарист приезжает в одну эпоху, а попадает в другую — в 20-е годы прошлого века. И тот Париж — это точка сборки художников (в широком смысле слова: artists) своего времени. Надо ли повторять, что кино и литература у Вуди Аллена часто сплетаются воедино? Здесь Хемингуэй, здесь, конечно, Фрэнсис Скотт Фитцджеральд с супругой Зельдой. Ночь нежна, а праздник всегда с тобой. Это просто очень красивое, изящное, в правильном смысле романтическое кино, проникнутое безмерным уважением к ушедшей эпохе и ее героям.

Фото: i09/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Матч-пойнт» (2005) В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Рис-Майерс, Мэттью Гуд. Первый фильм Вуди Аллена, который я посмотрел. Мне исполнился 21 год — я мало что понял, но четко уловил, что это английская аристократическая вариация на раскольниковскую тему. Когда мир богатства и роскоши манит, а ты стоишь на совсем другой ступени пищевой цепочки. Бывший теннисист Крис очень хочет пробраться, протиснуться в высший свет. Вуди Аллен — не социалист, но в этой ленте он симпатично подтрунивает над амбициями, потреблением, жаждой денег, хотя это и не понимаешь сразу. А, может, он — такое тоже возможно — наоборот, защищает эту крысиную гонку. Но главное, конечно, не это. В «Матч-пойнте» Вуди Аллен выносит страшный вердикт: в жизни человека очень многое, почти все значит Госпожа Удача — и только Она.

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«Ханна и ее сестры» (1986) В главных ролях: Миа Фэрроу Барбара Херши ДайэннУист. Вероятно, одна из самых сложных и многоплановых работ Вуди Аллена, похожая на библиотеку, в которой нужно уметь ориентироваться, чтобы добыть знание. Здесь режиссер отправляет большой привет мэтрам-вдохновителям — Ингмару Бергману и Джону Кассаветису. Это семейная сага, большое полотно, в центре которого — снова вспоминаем Чехова — жизнь трех сестер, страдающих ипохондрией, сартровской «тошнотой» и ищут себя. При этом отличная роль у Миа Фэрроу, звезды «Ребенка Розмари» Романа Полански.

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

О чем этот фильм? За что его славили и награждали? В первую очередь о том, о чем сегодня, в наше время, говорят на каждом веб-углу — о принятии. Вуди Аллен здесь выступил психотерапевтом — и это очень помогает в наш нервный век.