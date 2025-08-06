Больше крови, тайн и интриг. Что известно о втором сезоне сериала «Уэнсдей»
Второй сезон сериала «Уэнсдей» вышел на Netflix 6 августа
На экраны вышел второй сезон нашумевшего в конце 2022 года сериала «Уэнсдей». История рассказывает о единственной дочери семейки Аддамс, которая стала студенткой академии «Невермор». Что шоураннеры подготовили для поклонников проекта, за что на премьере ругали Дженну Ортегу, о чем был первый сезон и что известно о третьем — в материале 360.ru.
Популярность сериала «Уэнсдей»
Первая часть шоу стартовала в ноябре 2022 года и сразу же завоевала сердца зрителей. Только за первую неделю «Уэнсдей» набрал более 340 миллионов часов просмотров на платформе Netflix.
Проект уступил лишь «Игре в кальмара» и четвертому сезону «Очень странных дел». За три недели количество часов просмотров выросло до миллиарда. В 83 странах сериал стал самым популярным в 2023-м.
Интересно
В итоге сериал получил премию «Эмми» и «Золотой глобус», став самым популярным англоязычным шоу платформы в 2023 году. Таковым он остается и по сей день.
О чем был первый сезон «Уэнсдей»
Главная героиня сериала Wednesday — единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамс. Девушка с экстрасенсорными способностями и мрачным чувством юмора поступает в академию «Невермор», где расследует загадочные убийства в городе Джерико и пытается раскрыть тайну собственных родителей.
Параллельно Уэнсдей заводит друзей, пытается понять других учеников академии — вампиров, оборотней, сирен. Их называют изгоями — за необычные способности, с которыми учат справляться в удаленном от города и мрачном учебном заведении.
Одной из них стала соседка по комнате младшей Аддамс — любительница ярких цветов и полная противоположность Уэнсдей Энид Синклер, которую сыграла Эмма Майерс.
Актерский состав проекта
Помимо Ортеги и Майерс, в шоу приняла участие Гвендолин Кристи, которая воплотила на экране директрису «Невермора» Ларису Уимс. Кристи известна российскому зрителю благодаря сериалу «Игра престолов», где сыграла Бриенну Тарт.
Роль официанта местного кафе и друга Уэнсдей Тайлера Гаопина исполнил Хантер Дуэн, главного антагониста Бьянку воплотила в жизнь Джой Сандэй, а замкнутым и загадочным учеником «Невермора» Ксавье Торпом стал Перси Хайнс Уайт. Его во второй сезон не позвали из-за обвинений в домогательствах.
Родителей Уэнсдей, Мортишу и Гомеса Аддамс сыграли Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман, а их бессменного странного дворецкого Ларса — Йонас Суотамо.
Как и кто создал сериал
Проект был обречен на популярность, ведь снимал его не кто иной, как король мистики и готики в кинематографе Тим Бертон.
Шоураннерами и продюсерами сериала выступили Майлз Миллар и Альфред Гоу. Первый сезон снимали с 13 сентября 2021 года по 30 марта 2022-го в городе Бухарест в Румынии. Производством занималась компания Amazon. Вышло восемь эпизодов в среднем по 45 минут.
О чем второй сезон «Уэнсдей»
Продолжение проекта сосредоточилось на Уэнсдей и ее матери.
Отношения между Уэнсдей и Мортишей важны для шоу. Уэнсдей попытается проложить собственный путь вне семьи.
Майлз Миллар
Интересно, что в этой части проекта акцент сделали не на любовных линиях, а на новых преступлениях. Создатели обещали, что те станут еще мрачнее и загадочнее. Детективная составляющая сериала стала более явной, ведь главной героине пришлось покопаться в темном прошлом собственной семьи.
Некоторые тизеры говорят о том, что в следующем учебном году в «Невермор» поступит младший брат Уэнсдей Пагсли, которого сыграл Исаак Ордонес. Чтобы быть ближе к детям, в академию прибудут и старшие Аддамс. Также в сезоне расскажут, что на каникулах Уэнсдей гонялась за серийным маньяком.
Что еще изменилось во втором сезоне «Уэнсдей»
Актерский каст расширился. К участию в проекте присоединилась Леди Гага на роль загадочной преподавательницы Розалины Ротвуд.
Ее приглашение не стало сюрпризом — именно под композицию Bloody Mary в соцсетях завирусился странный танец Уэнсдей, хотя в оригинале музыка была другой. В итоге песня попала в мировые чарты.
Нового директора академии на экране изобразил Стив Бушеми. Звезда трилогии «Назад в будущее», который сыграл безумного профессора, Кристофер Ллойд исполнил роль дяди семейки Аддамс Фестера.
К слову, он был дядей Фестером еще до появления сериала — в оригинальном фильме «Семейка Аддамс».
На этот раз съемки проходили в Ирландии.
Дата выхода второго сезона «Уэнсдей»
Производство продолжения проекта стартовало в мае 2024 года. Первые четыре эпизода второго сезона сериала вышли 6 августа.
Оставшиеся четыре серии ожидают 3 сентября.
Когда выйдет третий сезон «Уэнсдей»
В октябре 2024 года появились слухи, что сериал могут продлить на третий сезон. Они подтвердились в июле 2025-го.
Даты выхода третьего сезона сериала «Уэнсдей» пока неизвестны. Его съемки стартуют в ноябре 2025 года.
Скандал с Дженной Ортегой: что случилось на премьере
Премьерный показ второго сезона сериала «Уэнсдей» состоялся 30 июля 2025 года в Лондоне. Локацию оформили в готическом стиле: черные розы, зеркала, приглушенный свет.
Главной героиней вечера стала Дженна Ортега, которая появилась в полупрозрачном платье с баской телесного цвета. Оно облегало ее торс и имитировало змеиную кожу. Отбеленные брови и винного цвета губы добавили образу драматизма.
Однако фотографы заметили небольшую оплошность — на юбке платья особенно внимательные заметили небольшую дырку, которая немного подпортила идеальный образ Ортеги.
Но и это не так возмутило пользователей сети. Основной претензией стала пластическая операция, которую 22-летняя Ортега сделала перед премьерой.
Эксперты уверены: актриса удалила жировые комки Биша. Из-за этого девушка утратила миловидную внешность, которую создавало круглое лицо: оно стало угловатым, а скулы более выраженными. Эффект подчеркнул острый графический макияж.
В интернете уже появился мем «Нынешний образ — лишь этап на пути к совершенству». Его актриса пока никак не прокомментировала.