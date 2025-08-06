Сегодня 16:26 Больше крови, тайн и интриг. Что известно о втором сезоне сериала «Уэнсдей» Второй сезон сериала «Уэнсдей» вышел на Netflix 6 августа 0 0 0 Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Культура

Netflix

Скандалы

Сериалы

Преступления

Фильмы

Премьеры

Премия Золотой глобус

Мемы

На экраны вышел второй сезон нашумевшего в конце 2022 года сериала «Уэнсдей». История рассказывает о единственной дочери семейки Аддамс, которая стала студенткой академии «Невермор». Что шоураннеры подготовили для поклонников проекта, за что на премьере ругали Дженну Ортегу, о чем был первый сезон и что известно о третьем — в материале 360.ru.

Популярность сериала «Уэнсдей» Первая часть шоу стартовала в ноябре 2022 года и сразу же завоевала сердца зрителей. Только за первую неделю «Уэнсдей» набрал более 340 миллионов часов просмотров на платформе Netflix. Проект уступил лишь «Игре в кальмара» и четвертому сезону «Очень странных дел». За три недели количество часов просмотров выросло до миллиарда. В 83 странах сериал стал самым популярным в 2023-м.

Интересно Многие сравнили «Уэнсдей» с атмосферой «Гарри Поттера»: закрытая школа для избранных, загадочные события, необычные герои, противостояния и монстр в конце. Не хватает только волшебных палочек! Многие сравнили «Уэнсдей» с атмосферой «Гарри Поттера»: закрытая школа для избранных, загадочные события, необычные герои, противостояния и монстр в конце. Не хватает только волшебных палочек!

В итоге сериал получил премию «Эмми» и «Золотой глобус», став самым популярным англоязычным шоу платформы в 2023 году. Таковым он остается и по сей день. О чем был первый сезон «Уэнсдей» Главная героиня сериала Wednesday — единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамс. Девушка с экстрасенсорными способностями и мрачным чувством юмора поступает в академию «Невермор», где расследует загадочные убийства в городе Джерико и пытается раскрыть тайну собственных родителей.

Параллельно Уэнсдей заводит друзей, пытается понять других учеников академии — вампиров, оборотней, сирен. Их называют изгоями — за необычные способности, с которыми учат справляться в удаленном от города и мрачном учебном заведении. Одной из них стала соседка по комнате младшей Аддамс — любительница ярких цветов и полная противоположность Уэнсдей Энид Синклер, которую сыграла Эмма Майерс. Актерский состав проекта Помимо Ортеги и Майерс, в шоу приняла участие Гвендолин Кристи, которая воплотила на экране директрису «Невермора» Ларису Уимс. Кристи известна российскому зрителю благодаря сериалу «Игра престолов», где сыграла Бриенну Тарт. Роль официанта местного кафе и друга Уэнсдей Тайлера Гаопина исполнил Хантер Дуэн, главного антагониста Бьянку воплотила в жизнь Джой Сандэй, а замкнутым и загадочным учеником «Невермора» Ксавье Торпом стал Перси Хайнс Уайт. Его во второй сезон не позвали из-за обвинений в домогательствах. Родителей Уэнсдей, Мортишу и Гомеса Аддамс сыграли Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман, а их бессменного странного дворецкого Ларса — Йонас Суотамо.

Фото: IMAGO/Christopher Tamcke/ Гвендолин Кристи / www.globallookpress.com 1/5 Фото: IMAGO/Fred Duval/ Кэтрин Зета-Джонс / www.globallookpress.com 2/5 Фото: Mairo Cinquetti/Keystone Press Agency/Хантер Духэн / www.globallookpress.com 3/5 Фото: Mario Mitsis/Keystone Press Agency/Эмма Майерс / www.globallookpress.com 4/5 Фото: Mairo Cinquetti/Keystone Press Agency/ Перси Хайнс Уайт / www.globallookpress.com 5/5

Как и кто создал сериал Проект был обречен на популярность, ведь снимал его не кто иной, как король мистики и готики в кинематографе Тим Бертон. Шоураннерами и продюсерами сериала выступили Майлз Миллар и Альфред Гоу. Первый сезон снимали с 13 сентября 2021 года по 30 марта 2022-го в городе Бухарест в Румынии. Производством занималась компания Amazon. Вышло восемь эпизодов в среднем по 45 минут. О чем второй сезон «Уэнсдей» Продолжение проекта сосредоточилось на Уэнсдей и ее матери.

Отношения между Уэнсдей и Мортишей важны для шоу. Уэнсдей попытается проложить собственный путь вне семьи. Майлз Миллар

Интересно, что в этой части проекта акцент сделали не на любовных линиях, а на новых преступлениях. Создатели обещали, что те станут еще мрачнее и загадочнее. Детективная составляющая сериала стала более явной, ведь главной героине пришлось покопаться в темном прошлом собственной семьи. Некоторые тизеры говорят о том, что в следующем учебном году в «Невермор» поступит младший брат Уэнсдей Пагсли, которого сыграл Исаак Ордонес. Чтобы быть ближе к детям, в академию прибудут и старшие Аддамс. Также в сезоне расскажут, что на каникулах Уэнсдей гонялась за серийным маньяком.

Что еще изменилось во втором сезоне «Уэнсдей» Актерский каст расширился. К участию в проекте присоединилась Леди Гага на роль загадочной преподавательницы Розалины Ротвуд. Ее приглашение не стало сюрпризом — именно под композицию Bloody Mary в соцсетях завирусился странный танец Уэнсдей, хотя в оригинале музыка была другой. В итоге песня попала в мировые чарты.

Нового директора академии на экране изобразил Стив Бушеми. Звезда трилогии «Назад в будущее», который сыграл безумного профессора, Кристофер Ллойд исполнил роль дяди семейки Аддамс Фестера. К слову, он был дядей Фестером еще до появления сериала — в оригинальном фильме «Семейка Аддамс».

Фото: CAP/TFS/ Кристофер Ллойд в роли дяди Фестера в фильме «Семейка Аддамс» / www.globallookpress.com

На этот раз съемки проходили в Ирландии. Дата выхода второго сезона «Уэнсдей» Производство продолжения проекта стартовало в мае 2024 года. Первые четыре эпизода второго сезона сериала вышли 6 августа. Оставшиеся четыре серии ожидают 3 сентября. Когда выйдет третий сезон «Уэнсдей» В октябре 2024 года появились слухи, что сериал могут продлить на третий сезон. Они подтвердились в июле 2025-го. Даты выхода третьего сезона сериала «Уэнсдей» пока неизвестны. Его съемки стартуют в ноябре 2025 года.

Фото: CAP/TFS/ Кадр из оригинального фильма «Семейка Аддамс» / www.globallookpress.com

Скандал с Дженной Ортегой: что случилось на премьере Премьерный показ второго сезона сериала «Уэнсдей» состоялся 30 июля 2025 года в Лондоне. Локацию оформили в готическом стиле: черные розы, зеркала, приглушенный свет. Главной героиней вечера стала Дженна Ортега, которая появилась в полупрозрачном платье с баской телесного цвета. Оно облегало ее торс и имитировало змеиную кожу. Отбеленные брови и винного цвета губы добавили образу драматизма.

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Однако фотографы заметили небольшую оплошность — на юбке платья особенно внимательные заметили небольшую дырку, которая немного подпортила идеальный образ Ортеги.

Но и это не так возмутило пользователей сети. Основной претензией стала пластическая операция, которую 22-летняя Ортега сделала перед премьерой.

Фото: Соцсети

Эксперты уверены: актриса удалила жировые комки Биша. Из-за этого девушка утратила миловидную внешность, которую создавало круглое лицо: оно стало угловатым, а скулы более выраженными. Эффект подчеркнул острый графический макияж. В интернете уже появился мем «Нынешний образ — лишь этап на пути к совершенству». Его актриса пока никак не прокомментировала.