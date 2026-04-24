Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант снова вместе: все о сиквеле «Дьявол носит Prada»

Спустя два десятилетия Миранда Пристли снова наденет Prada: сиквел культового фильма уже на подходе. Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант вернутся к своим ролям, как и другие звезды первой части. Почему из ленты вырезали Сидни Суини, чем недовольны китайские зрители и где смотреть продолжение в России — в материале 360.ru.

Что было в первой части «Дьявол носит Prada» Первый фильм вышел в 2006 году и стал экранизацией одноименной книги Лорен Вайсбергер 2003 года. Главной героиней стала начинающая журналистка Андреа Сакс, образ которой на экране воплотила Энн Хэтэуэй. Девушка живет в Нью-Йорке и пытается устроится на стажировку в различные издания. Ей чудом удается попасть в редакцию модного журнала «Подиум» — и не кем-нибудь, а личной ассистенткой главного редактора Миранды Пристли, роль которой исполнила Мерил Стрип. Энди ничего не понимает в моде, ей приходится терпеть капризы требовательной начальницы и унизительные замечания старшей коллеги Эмили (Эмили Блант). Благодаря трудолюбию, упорству и небольшой помощи другого сотрудника журнала — Найджела Киплинга (Стэнли Туччи) — Андреа добивается успеха и признания Миранды. В финале Энди понимает истинную причину власти и успеха в модном мире, с которой она не согласна мириться. Она покидает «Подиум» ради газеты The New York Mirror. Прототипом Миранды Пристли стала Анна Винтур — главный редактор Vogue. Автор книги Вайсбергер, как и Энди, была ассистенткой Винтур и не понаслышке знала, что такое работа в глянцевом издании. В итоге книга стала бестселлером.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

Первый фильм тоже стал очень успешным — в прокате он собрал 327 миллионов долларов и получил две номинации на премию «Оскар». Во всем мире картина стала в хорошем смысле классикой, и от ее сиквела зрители также ждут многого. Что будет во второй части «Дьявол носит Prada» В 2013 году автор книги решила вернуться к любимым героям, благодаря чему вышла вторая часть под названием «Месть носит Prada». Ожидалось, что создатели фильма также снимут продолжение настолько успешного проекта, однако его реализация затянулась: по слухам, всех героев картины было просто сложно собрать в одно время и в одном месте. Это удалось лишь в 2025 году: фото со съемочной площадки мигом разлетелись по интернету.

Интересно Лорен Вайсбергер успела выпустить и третью книгу — продолжение под названием «Ложь, латте и леггинсы» вышло в 2018 году.

Сюжет второго фильма крутится вокруг все того же «Подиума» и частично затрагивает события «Мести». В этот раз издание переживает кризис. Глянцевый мир становится частью общей тенденции заката печатных изданий, поэтому руководство журнала ищет способы удержать клиентов. Кроме того, Runmay попал в репутационный скандал, из-за чего как никогда стал близок к краху. Чтобы спасти положение, необходимо заключить контракт с крупным люксовым холдингом Dior. Во главе американского офиса бренда стоит бывшая ассистентка Миранды Эмили, которая вовсе не хочет снова сотрудничать со своей деспотичной начальницей. Пока неясно, как именно Энди снова попала в «Подиум», однако в офисе Dior появляется вся золотая четверка: Миранда, Андреа, Найджел и Эмили со стороны бренда.

Актеры сиквела «Дьявол носит Prada»: каст первой части, кто снялся в продолжении, камео Помимо четверки главных героев, в сиквеле «Дьявола» зрители увидят актеров первой части: Трейси Томс — подруга Энди Лили;

Тибор Фельдман — глава совета директоров издательского дома Ирв Равитц;

Саймон Бейкер — Кристиан Томпсон, с которым у Энди была интрижка.

Интересно Эдриан Гренье, сыгравший роль парня Энди — шеф-повара Нэйта Купера, — отказался от участия в сиквеле.

Из новых актеров появятся несколько ярких лиц: звезда сериалов «Бриджертоны» и «Половое воспитание» Симона Эшли сыграет Амари, по всей видимости, ассистентку Миранды или рядового сотрудника «Подиума»;

Кеннет Брана станет новым мужем Миранды Пристли. Российскому зрителю он известен по роли профессора Златопуста Локонса в одном из фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере;

сестра Тимоти Шаламе Полин Шаламе;

Би Джей Новак из ситкома «Офис». Кроме того, зрителей ждет целый список камео: Леди Гага — по всей видимости, будет играть саму себя в эпизоде;

Интересно Также певица записала специально для фильма трек Runway совместно с Doechii. Кроме того, в самом начале картины прозвучит песня Дуа Липы End Оf An Era из ее последнего альбома Radical Optimism.

Хайди Клум;

Валентино Гаравани;

Бриджет Холл.

Фото: Кадр со съемок фильма в Нью-Йорке / IMAGO/RW / www.globallookpress.com

Кто работал над второй частью фильма Изначально исполнители главных ролей говорили, что будут готовы вернуться к продолжению полюбившейся картины исключительно в прежнем составе. Разработка сиквела началась летом 2024 года. За написание сценария вновь села Алин Брош Маккенна. После этой новости возобновились переговоры с Хэтэуэй, Стрип, Блант и Туччи, и они дали свое согласие на возвращение. В кресло режиссера решили вернуть создателя первого фильма — Дэвида Френкеля. Продюсером вновь стал Венди Финерман. Съемки стартовали 30 июня 2025 года. Созданием сиквела занялась студия Disney. Скандалы вокруг фильма Камео Сидни Суини После премьерного показа картины 20 апреля в США появилась информация, что камео Сидни Суини, которое заявили ранее, вырезали из фильма. И причин на это у создателей ленты было много: какая из них в итоге сыграла, неясно, но кадров с актрисой в финальной версии нет.

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что должны были увидеть зрители: в трехминутной сцене в самом начале фильма звезда сериала «Эйфория» и фильма «Горничная» этого года сыграла саму себя. Эмили, роль которой вновь исполнила Эмили Блант, одевала голливудскую диву. Почему сцену решили убрать: по данным Entertainment Weekly (EW) со ссылкой на источник, эпизод просто не вписывается в концепцию ленты. Таким образом, Суини поблагодарили за участие в столь крупном проекте, но все продюсеры единогласно решили фрагмент все же вырезать.

Интересно Камео не только Сидни Суини не состоялось. Из картины пришлось вырезать обладательницу статуэтки «Оскара» Джессику Честейн, которую ранее заметили на съемочной площадке «Дьявола», а также саму Анну Винтур. Последняя, к слову, снялась для обложки Vogue мая 2026 года вместе со своим киношным прототипом Мерил Стрип.

Другие возможные причины: не секрет, что за свою непродолжительную карьеру Суини уже успела оскандалиться, да еще и не единожды. Первый шквал критики обрушился на артистку в прошлом году, когда она снялась в рекламной кампании джинсовой одежды American Eagle, в которой многие увидели намек на евгенику и расизм. Кроме того, актрису с завидной регулярностью обвиняют в объективации собственного образа. Например, перед самой премьерой фильма вышел эпизод нового сезона сериала «Эйфория», где героиня Суини предстала абсолютно голой в одной из сцен. Актрису в очередной раз отругали за недопустимую меру обнажения в кадре.

Фото: Анна Винтур с Энн Хэтэуэй за кулисами «Оскара» / IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Фильм шокировал китайцев По сюжету у Энди Сакс во второй части появилась помощница — китаянка Цзинь Чао. Неудачный выбор имени этой героини возмутил жителей Поднебесной. По их словам, оно созвучно с «Чин-Чонг»: выражение используют европейцы, чтобы высмеять китайцев и их произношение. Также аудитории не понравилось, что персонаж получился скучным и гипертрофированно целомудренным, что показалось зрителям карикатурным. Их не устроил и выбор гардероба Чао, которая выглядит как библиотекарша, хотя работает в сфере моды. Когда выйдет «Дьявол носит Prada 2» Премьера фильма состоялась в Нью-Йорке 20 апреля, а в Лондоне — 22 апреля 2026 года. В Великобритании лента попадет на экраны кинотеатров 1 мая. В некоторых странах официальный кинопрокат начнется днем ранее — 30 апреля. Где посмотреть «Дьявол носит Prada 2» в России Компания Disney официально прекратила любое сотрудничество с российскими дистрибьютерами. Однако фильм все же может попасть на отечественные экраны кинотеатров неофициально, но позднее. Как правило, голливудские картины появляются в российском прокате примерно спустя неделю. Точной даты выхода второй части «Дьявол носит Prada» в России пока нет.