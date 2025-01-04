Новый, свежий фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — это такая себе российская версия «Властелина колец», если вдуматься. Параллелей тут, на самом деле, больше, чем кажется на первый взгляд.

Во-первых, данный киноэпос состоит из нескольких частей, и первая часть «Волшебника» обрывается не то чтобы на самом интересном, но на весьма неожиданном месте. Казалось бы, герои уже дошли в Изумрудный город — и тут на тебе: обрыв и сговор волшебника и колдуньи, обещающий зловещую развязку. Однако, хм! Дети мои данным фактом — «продолжение следует» — оказались весьма недовольны.

Во-вторых, «Волшебник», очевидно, сделан как блокбастер — со всеми вытекающими. Это дорогой, очень дорогой проект, а следовательно, изначально подразумевается, что у него нет души, а работать он должен по иным законам.

«Властелин колец» сделан блестяще, весьма близок к оригиналу — и это возносит его. О «Волшебнике Изумрудного города», ясное дело, нельзя сказать «блестяще сделан». Старательно — да. Относительно достойно — да. Но так вторично и так скучно местами (а скука для такого кино — приговор), что опытный зритель вопиет: не тянет!

Фото: Central Partnership

Ну и в-третьих, кадры из сказочной страны — это такие себе вариации на тему Средиземья, но куда более бедного, с худшим подбором реквизита и натуры. Камера летит, являет нам эпические виды, на фоне которых двигаются к великому и ужасному Гудвину Элли с друзьями.

Причем музыка, под которую создатели ленты стараются передать масштаб замысла, удивительно напоминает — да, да, вы правильно догадались — музыку из того же «Властелина колец». Иногда настолько, что кажется, будто Людоед (эдакий косплей Ганнибала Лектора) закричит: «Ты не пройдешь!»

Ну, право, неужели нельзя было добавить чего-то оригинального в этот фильм? Как так получилось, что мы все где-то это уже видели?

Тотошка, который величает себя Тотонием, так похож на собачку Стэнли Ипкиса из фильма «Маска» (и дело тут вовсе не в породе). Он вообще классический персонаж — спутник главного героя, который ляпает что-нибудь забавное и нелепое.

Фото: Central Partnership

Трусливый Лев, да, произвел впечатление на мою младшую дочь, но тут необходимо сделать поправку: она не видела легендарные «Хроники Нарнии». Страшила и Железный Дровосек — голливудские персонажи, которых мы не успели и не успеем забыть, ибо они стандартны. И так далее…

Больше всего мне не понравилась исполнительница главной роли — Катя Червова. Но могу ли я ругать девочку десяти лет? Вряд ли. Однако я могу выразить несогласие с подбором актрисы на главную роль, правда?

Почему режиссер Волошин и продюсеры остановились именно на ней? Что в ней их покорило? Она ни разу не Элли, да и сама актерская игра у Кати откровенно слабая. Впрочем, кто тут в принципе выделяется? Ну, кроме Светланы Ходченковой в роли Бастинды. Та вполне себе хороша, пусть местами и откровенно переигрывает.

Фото: Central Partnership

Проблема ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» заключается в том, что она не ставит перед собой ни одной по-настоящему важной задачи. Не относить к таковым же солидные кассовые сборы, правда?

То, что лента вторична, — это полбеды. Что у нас сейчас в принципе не вторично? Кто что придумал нового? К тому же мы помним, что «Волшебник Изумрудного города» — изначально адаптация, сделанная Александром Волковым на основе легендарной книги Фрэнка Баума «Волшебник из страны Оз» (или «Мудрец из страны Оз» — так, кстати, точнее). Что мы видели в оригинале? Вовсе не детское произведение, ведущее читателей местами через оккультные тайны, а местами через социально-экономическую сатиру.

Фото: Central Partnership

Волков создал принципиально иной текст. Он смог влюбить в него именно советских мальчишек и девчонок, а после и российских. Более того, в США, на родине Баума, «Волшебник Изумрудного города» воспринимается и даже изучается как самостоятельный текст. И дело тут не только в дописанных Волковым сценах — это лишь часть самостоятельного плавания советского произведения.

Фокус — и это я говорю как писатель и читатель — в особенной атмосфере, которую создает Александр Мелентьевич. Он был изобретателем и математиком по своей натуре, а главное — мечтателем, ищущим приключений, — это сказалось.

Что с атмосферой нового фильма «Волшебник Изумрудного города»? Можно ли без попкорна? Создает ли по-настоящему убедительный эффект? Я уж молчу о том, учит ли этот фильм чему. Не воспринимать же всерьез вечные обнимашки Элли с телефоном. Здесь нет расширения смыслового ряда. Но нет здесь и минимального расширения, а именно — ряда визуального. Если битвы происходят в плюс-минус тех же локациях, что и во «Властелине колец», только беднее, скуднее и скучнее, то о чем здесь вообще говорить? И как примириться с тем, что одни и те же приемы, которые использует режиссер, дабы удержать внимание зрителей, начинают повторяться примерно с двадцатой минуты?

Фото: Central Partnership

А теперь вспомните, что делал великий иллюстратор Леонид Владимирский. Он черпал вдохновение (какая банальность, но все же) из жизни, он брал за основу образы, которые встречал в повседневности. Бастинда, например, была им срисована с соседки, а та, когда увидела работу, признала в образе совсем другую соседку, заявив: «Да, сущая ведьма!»

Люди, отвечавшие за визуальный ряд фильма «Волшебник Изумрудного города», явно вдохновлялись не нашей жизнью и даже не блестящими работами Владимирского, а голливудскими лентами не первой свежести.

Можно ли ругать их за это? Можно, но, пожалуй, не стоит. Потому что такая задача, вероятно, поставлена всему российскому кинематографу — заменить голливудские фильмы тем, что сделано по законам и лекалам этих же фильмов.

Фото: Central Partnership

Вот и стараются, вот и пыхтят. Бабки-то хорошие. Иногда получается больше, иногда меньше, но в целом — плюс-минус средняя температура по кинотеатрам. К тому же всегда есть оправдание: так смотрите, какие кассовые сборы прекрасные и никаких тебе трансгендеров*!

По этой логике, наверное, жить можно, но если хотя бы на пару градусов повысить свои запросы, то становится скучно и немного тошно.

Однако не будем слишком строгими и придирчивыми — в конце концов, это просто киноразвлечение, а не по-настоящему великий текст Волкова, где столько всего, что мало кто из режиссеров это великолепие ухватить и передать способен. Так что имеем то, что имеем. И на том, как говорится, спасибо. Хотя, если честно, это самое спасибо создателям ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» говорить скорее не хочется. *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.