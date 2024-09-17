Сегодня 13:58 Владимир Меньшов: русский человек русской правды Писатель Беседин: Меньшова запомнят в том числе как защитника русских 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Сегодня — 17 сентября — исполнилось бы ровно 85 лет со дня рождения Владимира Валентиновича Меньшова. Человека, которого я имел честь знать лично. Меньшов ушел из жизни 5 июля 2021 года. И мы скорбели, и с тех пор не раз пересматривали его фильмы.

Ясно, что это один из главных советских и российских режиссеров. И, к слову, актеров, ясное дело, тоже. Достаточно вспомнить его работы в лентах «Где находится нофелет?» и «Город Зеро». Хотя кто-то знает его исключительно по «Ночному дозору». Лично я скорее запомню Меньшова как режиссера, нежели как актера. Хотя он сыграл десятки ролей — очень разных и в очень разных фильмах. В США столь разнообразен был, например, Николас Кейдж. Опять же, Меньшов имел абсолютный успех на Западе. Тут можно сказать банальности о том, что Меньшов один из трех русских режиссеров, удостоенных «Оскара», когда эта кинонаграда еще не была позором. Вручили ее Владимиру Валентиновичу за «Москва слезам не верит».

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (режиссер Владимир Меньшов). Алексей Баталов в роли Гоши, Наталья Вавилова в роли Александры Тихомировой / РИА «Новости»

Сам Меньшов любил рассказывать, что лента эта очень нравилась американскому президенту Рейгану — и тот смотрел ее целых восемь раз. Скажу больше: в специальных институтах чуть ли не с лупой изучали «Москву слезам не верит», как в свое время штудировали Достоевского и Толстого. Через эти произведения искусства американцы (в том числе американские спецслужбы) старались понять русскую жизнь.

Полагаю нет смысла пересказывать творческий путь Меньшова. О нем уже столь всего сказано. Ясно, что его картины «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» мы будем пересматривать и постараемся сделать так, чтобы их пересматривали наши дети и внуки.

Они, эти фильмы, нечто большее, нежели просто кино — в них есть и обжигающая русская правда, и дух времени, и законсервированная в точнейших образах та жизнь, и выход на вечное.

Мне видится, правда, что одна из последних работ Меньшова — лента 1995 года «Ширли-Мырли» — чудовищно недооценена. Я смотрел ее в ранней юности, по одному из федеральных каналов — и казалось мне, что это кино излишне карикатурно, выпукло-карикатурно. Но спустя годы, лет через 20, не меньше, я вдруг наткнулся на эту ленту по телевизору, было это в Химках, и оторваться не смог. Настолько все там точно! И как любил повторять Задорнов: «Наш человек смеется, а надо бы плакать…»

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / Global Look Press

Я не слишком хорошо знал Меньшова, но он был специальным гостем моего литературного фестиваля «Точка сборки». Владимир Валентинович приехал в уже возвратившийся на Родину Севастополь задолго до того, как это стало модным. Мне удалось провести с ним несколько дней, а потом не раз бывал у него дома. И по работе, и просто так. Он был горяч, вспыльчив и поразительно мудр. Такой очень русский типаж — и я думал, до сих пор думаю, что только такой человек и мог снять настолько глубокие и вместе с тем очень личные фильмы. Они ведь тоже со своим внутренним нервом, с легким вызовом даже. Меньшов был русским человеком — и он хорошо понимал русскую жизнь. В нем не чувствовалось отрыва от народа (уж простите за этот штамп), который порою встречаешь у других «деятелей культуры».

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Конечно, ему была свойственна пытливость. Вроде бы столько лет, а Владимир Валентинович не просто интересовался — он выспрашивал. Это подкупало. Это делало его живым и одухотворенным. Ведь очень часто бывает, что, встретив того, кого ты знаешь по книгам, фильмам, как их автора знаешь, после знакомства разочаровываешься. Ну как так? Случай Меньшова — наоборот, еще большее очарование. Не хочу петь дифирамбов, но в нем чувствовалась внутренняя сила. И, безусловно, он был во всех смыслах очень красивый человек.

Последние годы жизни Владимир Валентинович особенно много высказывался по социально-политическим, национальным вопросам. Ему пытались этого не простить, где-то отменить даже, но подвинуть такую глыбу, как Меньшов, конечно, не смогли. Невозможно. Между тем его высказывания, его слова звучали своевременно и очень точно. Был в нем, так мне видится, внутренний патриотизм — не по разнарядке, не из-за бюрократических обязаловок (к российскому государству он имел претензии и не стеснялся их озвучивать), а по-настоящему, потому что сердце и душа так велели.

Оттого в том числе стало тотально грустно, когда Меньшов ушел. Новых фильмов, полагаю, от него мы уже не ждали, а вот на мудрые оценки, высказывания и, не побоюсь этого слова, наставления все же рассчитывали. Но Владимир Валентинович ушел, мы с ним попрощались. И чего горевать, если, по правде, он прожил красивую, достойную жизнь.